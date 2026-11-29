Зірка серіалу "Останні з нас" Педро Паскаль розповів про один із найважчих періодів свого життя, коли після смерті матері зіткнувся із суїцидальними думками та був змушений звернутися по допомогу. Про це 51-річний актор розповів в інтерв'ю The New York Times, пише УНН.

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Мати актора Марія Вероніка Паскаль Урета, яка працювала дитячою психологинею, померла внаслідок самогубства у 2000 році. Навіть через понад 25 років після трагедії Паскаль не зміг стримати сліз, згадуючи пережиті події.

Я точно знаю, що це таке, і все, що я зробив, – це попросив про допомогу – зізнався актор, говорячи про власний досвід боротьби із суїцидальними думками.

Паскаль мріяв перевезти матір до США

За словами актора, його мати пережила чимало випробувань. Уже у 22 роки вона була політичною біженкою в чужій країні з 2 дітьми, а після повернення до Чилі зіткнулася з психологічними труднощами.

На той час Паскаль лише намагався побудувати акторську кар'єру. Він мріяв отримати роль у телевізійному серіалі, яка дозволила б йому фінансово забезпечувати матір та перевезти її до США. Однак реалізувати цей задум він не встиг.

Попри складні життєві обставини матері, актор згадує її з великою любов'ю та наголошує, що вона була хорошою мамою.

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