В Іспанії розпочали розслідування щодо можливого порушення месенджером Telegram регламенту ЄС про захист персональних даних (GDPR) після публікації повідомлення з критикою уряду Педро Санчеса. Про це заявив засновник Telegram Павло Дуров у своєму каналі, пише УНН.

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За словами Дурова, іспанський регулятор вважає, що поширене в лютому попередження для користувачів месенджера могло порушувати європейське законодавство щодо захисту персональних даних.

Якщо метою було змусити нас замовкнути, чекайте на розчарування. GDPR захищає конфіденційність, а не політиків від критики – заявив засновник Telegram.

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У лютому Дуров звинуватив уряд Санчеса у просуванні нових правил, які, на його думку, загрожують свободі користувачів інтернету.

Серед таких ініціатив він назвав заборону користування соціальними мережами підлітками віком до 16 років, запровадження персональної відповідальності керівників цифрових платформ, а також криміналізацію алгоритмічного просування контенту.

Подробиць розслідування та офіційної позиції іспанського регулятора в повідомленні Дурова немає.

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