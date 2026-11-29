Фото: Головне управління розвідки МО України

У ніч на 29 листопада оператори далекобійних дронів Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по одному з важливих підприємств ВПК держави-агресора росії - "КуйбишевАзот". Про це повідомляє пресцентр ГУР МО України, передає УНН.

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Уражений російський військовий об’єкт - одне з найбільших підприємств хімічної промисловості агресора, що виробляє сировинні компоненти для вибухівки та боєприпасів, а також високов’язкі поліаміди для ракетної галузі. На території підприємства зафіксовано численні вибухи та масштабну пожежу - йдеться в повідомленні ГУР.

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Дане підприємство було побудоване в 1960-х роках. Воно виробляє капролактам, поліамід-6, технічну нитку, аміачну селітру, карбамід, сульфат амонію, аміак та слабку азотну кислоту.

російська влада офіційно не підтвердила ураження цього заводу, тоді як губернатор самарської області повідомив про атаку дронів на промислові підприємства регіону.

Нагадаємо

У суботу, 28-го, а також у ніч на неділю, 29-го листопада, Сили оборони України продовжили бити по логістиці російських військ. На брянщині уражено три паливозаправники, а біля Макіївки й Катеринівки пошкоджено склади матеріально-технічних засобів.