У неділю, 29 листопада, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не передбачається, лише в Криму місцями пройде невеликий сніг та дощ.

В Карпатах вранці місцями туман. В більшості західних та центральних областей на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-12 м/с, на півдні країни пориви 15-20 м/с, в Криму та на Приазов'ї до 22 м/с. Температура 0-5° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни 1-3° тепла; в Карпатах 3-8° морозу - йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю буде хмарно, опадів не очікується. Температура від -4° до -1°.

Україна на порозі важливих рішень, а світ чекають потрясіння: астропрогноз на 23-29 листопада