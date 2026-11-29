В Україну йде мороз: де очікуються ожеледиця, туман і сніг
Київ • УНН
29 листопада в Україні переважатиме мінлива хмарність і суха погода. У Криму можливі сніг та дощ, на півдні - сильні пориви вітру.
У неділю, 29 листопада, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не передбачається, лише в Криму місцями пройде невеликий сніг та дощ.
В Карпатах вранці місцями туман. В більшості західних та центральних областей на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-12 м/с, на півдні країни пориви 15-20 м/с, в Криму та на Приазов'ї до 22 м/с. Температура 0-5° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни 1-3° тепла; в Карпатах 3-8° морозу
У Києві та області в неділю буде хмарно, опадів не очікується. Температура від -4° до -1°.
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