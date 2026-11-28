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У суботу виконувач обов’язків прем’єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запропонував своєму головному супернику Гаді Айзенкоту модель ротаційного прем’єрства. Згідно з пропозицією, Айзенкот мав би обійняти посаду першим; очікується, що він оголосить про формування нового уряду вже найближчими днями, передає УНН із посиланням на The Guardian.

У дописі в соціальних мережах, де він запропонував створити уряд національної єдності, Нетаньягу зазначив: "Моя відповідальність як лідера вимагає від мене відкласти все вбік… і погодитися на те, щоб Гаді Айзенкот став прем’єр-міністром першим, тоді як я на початку терміну обійматиму посаду змінного прем’єр-міністра".

Ця пропозиція надійшла наступного дня після того, як Айзенкот пообіцяв оголосити про формування нового уряду Ізраїлю до офіційного кінцевого терміну — 6 грудня, не вдаючись до можливості продовження цього періоду на 14 днів.

Очікується, що він сформує коаліцію з партіями, які виступають проти Нетаньягу, хоча його центристська партія "Яшар" також вела переговори з правою партією Нетаньягу "Лікуд".

Утім, у п’ятницю Айзенкот звинуватив "Лікуд" у затягуванні коаліційних переговорів із метою спровокувати проведення нових виборів.

"Партія "Лікуд"… не виявила бажання йти на компроміс і протягом двох тижнів відмовлялася висунути бодай одну конкретну пропозицію", — заявив Айзенкот.

У його широкому політичному таборі виникли розбіжності щодо того, чи варто укладати союзи з ультраортодоксальними партіями або списками, що представляють переважно арабське населення, чи натомість сформувати уряд національної єдності разом із "Лікудом".

Опоненти Нетаньягу скептично поставилися до його пропозиції щодо ротаційного прем’єрства.

Формування нового уряду Ізраїлю зайшло в глухий кут – Нетаньягу звинувачують у затягуванні переговорів

Юсеф Джабарін, лідер "Об’єднаного списку" (переважно арабського політичного об’єднання), який, як очікується, підтримає уряд на чолі з Айзенкотом, не входячи до його складу, написав: "Демократична більшість вирішила: цей уряд, заплямований кров’ю та недбалістю, має піти. Настав час виконати спільну волю всього суспільства — як євреїв, так і арабів — і усунути Нетаньягу вже цього тижня".

Колишній прем’єр-міністр Яїр Лапід, співголова центристської партії "Беяхад" ("Разом"), написав: "Пропозиція Нетаньягу — це чергова очевидна маніпуляція з боку людини, яка постійно вдається до обману, ошукала кожного свого партнера і порушила кожну укладену угоду". Партія "Яшар" під керівництвом Айзенкота наразі уклала коаліційні угоди з лівоцентристською партією "Демократи" та правою партією "Ісраель Бейтейну".

Разом вони мають 36 депутатів — це значно менше за 61 мандат, необхідний для отримання більшості в ізраїльському парламенті, що налічує 120 місць.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що в суботу Мансур Аббас, лідер арабсько-ізраїльської партії "Раам", ймовірно, визнає ХАМАС "терористичним угрупованням". Цей крок може відкрити шлях для приєднання його партії до потенційної коаліції на чолі з Айзенкотом.

Однак деякі союзники Айзенкота виступили проти того, щоб покладатися на підтримку списків, які спираються переважно на арабське населення і які досягли безпрецедентних успіхів на виборах.

Тим часом Велика Британія, Франція та ще шість країн оприлюднили в суботу спільну заяву, в якій закликали провести відкладені палестинські парламентські вибори протягом перших трьох місяців 2027 року.

Голосування є "необхідним" для "демократичного оновлення" на палестинських територіях і "невіддільним від збереження рішення про дві держави, відданість якому ми твердо підтверджуємо", — йдеться в заяві.

Серед інших країн, що приєдналися до цієї заяви, — Канада, Австралія, Бельгія, Люксембург, Норвегія та Польща.

Минулого місяця президент Палестини Махмуд Аббас переніс парламентські вибори на вересень наступного року.

Перші з 2006 року парламентські вибори, на проведенні яких наполягала міжнародна спільнота, були заплановані на 28 листопада, а президентські вибори очікувалися на початку 2027 року.

"Через двадцять років після останніх загальнонаціональних виборів у Палестині" палестинцям досі відмовляють у "праві демократично висловлювати свою волю через виборчі урни", — зазначили вісім країн.

"Проведення вільних і прозорих виборів є необхідним для збереження демократичних принципів, які мають залишатися основою палестинських інституцій".

Міністри також попередили, що подальша підтримка Палестинської національної адміністрації має супроводжуватися зобов’язаннями щодо проведення реформ і демократичного оновлення. У жовтні в офісі Аббаса пояснили затримку "перешкодами, спричиненими ізраїльськими заходами… а також необхідністю створення належних політичних і безпекових умов, а також умов на місцях".

Ізраїль, де наприкінці минулого місяця відбулися власні вибори, відкинув будь-яку відповідальність за цю затримку.