Палестинська національна адміністрація

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2258 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Червоний Хрест передав ЦАХАЛу тіла чотирьох убитих у Газі ізраїльських заручників

ЦАХАЛ отримав від Червоного Хреста тіла чотирьох загиблих ізраїльських заручників з сектору Газа. Військові провели церемонію та транспортують тіла до Ізраїлю для ідентифікації.

Новини Світу • 20 лютого, 09:26 • 20473 перегляди

США призупиняють фінансування сил безпеки Палестини

Адміністрація Трампа заморозила фінансування сил безпеки Палестинської адміністрації в рамках перевірки іноземної допомоги. Це відбувається в момент спроб ПА встановити контроль над сектором Гази.

Новини Світу • 19 лютого, 16:23 • 31425 перегляди

США, Ізраїль та ОАЕ працюють над планом відновлення Гази після війни

Держсекретар США Блінкен розглядає післявоєнний план для Гази, розроблений Ізраїлем та ОАЕ. План передбачає міжнародну місію для надання допомоги та встановлення порядку, але викликає суперечки щодо ролі Палестинської влади.

Новини Світу • 16 жовтня, 14:58 • 13597 перегляди

У секторі Гази виявили перший за 25 років випадок поліомієліту у дитини

У 10-місячної невакцинованої дитини в секторі Гази виявлено поліомієліт, перший випадок за 25 років. ООН закликає до семиденних пауз у бойових діях для вакцинації дітей після виявлення вірусу в стічних водах.

Новини Світу • 17 серпня, 00:47 • 24999 перегляди

Ердоган і президент Палестинської автономії обговорили припинення вогню в Газі

Президент Палестинської автономії та президент Туреччини обговорили кроки щодо припинення вогню в Секторі Газа.

Новини Світу • 15 серпня, 07:27 • 19363 перегляди

Вірменія визнала Палестину, як суверенну державу

Вірменія визнає державу Палестина та приєдналась до країн, які підтримують принцип "двох держав", як єдиний спосіб покласти край ізраїльсько-палестинському конфлікту і встановити мир і стабільність на Близькому Сході.

Новини Світу • 21 червня, 15:49 • 21855 перегляди

Ізраїль розглядає подальші кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії через намір визнання Палестинської держави - CNN

Норвегія, Ірландія та Іспанія оголосили про свій намір визнати Gалестинську державу, що змусило Ізраїль розглянути дипломатичні кроки проти них, включаючи скасування візитів, анулювання віз і звернення до США за підтримкою для роз'яснення намірів.

Новини Світу • 23 травня, 07:14 • 22925 перегляди

Норвегія, Ірландія та Іспанія заявили, що визнають Палестинську державу, Ізраїль відкликає послів

Норвегія, Ірландія та Іспанія заявили, що визнають Палестинську державу, що спонукало Ізраїль відкликати своїх послів і викликати їх представників на знак протесту.

Новини Світу • 22 травня, 10:45 • 17278 перегляди

Норвегія: Ізраїль перерахував 114 мільйонів доларів Палестинській автономії

Норвегія оголосила, що Ізраїль перерахував 114 мільйонів доларів заморожених податкових коштів Палестинській автономії в рамках угоди.

Економіка • 1 березня, 03:04 • 112567 перегляди

Прем'єр-міністр Палестини Штайє подав у відставку

Палестинський прем'єр-міністр Мохаммед Штайє подав у відставку, посилаючись на останні події в регіоні, включаючи війну в Газі.

Новини Світу • 26 лютого, 10:02 • 21497 перегляди

Нетаньяху оприлюднив плани Ізраїлю щодо Гази після війни, але Палестинська адміністрація відкидає їх

Плани Ізраїлю щодо Гази після війни включають створення буферної зони безпеки і продовження інтервенції, але Палестинська адміністрація відкидає ці плани як окупацію.

Новини Світу • 23 лютого, 12:07 • 23331 перегляди

Ізраїль продовжить наступ на Рафах, забезпечивши при цьому евакуацію цивільного населення - Нетаньяху

Ізраїль продовжить наступ на Рафах, гарантуючи при цьому евакуацію цивільного населення, заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

Війна • 18 лютого, 13:30 • 37994 перегляди

Британія пропонує план завершення війни у Газі – Financial Times

Великобританія запропонувала план з п'яти пунктів для припинення війни між Ізраїлем і ХАМАСом. План передбачає негайну паузу в бойових діях, що призведе до переговорів про постійне припинення вогню і сталий мир.

Новини Світу • 28 січня, 01:32 • 30428 перегляди