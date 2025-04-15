Палестинська національна адміністрація

Нетаньяху оприлюднив плани Ізраїлю щодо Гази після війни, але Палестинська адміністрація відкидає їх

Плани Ізраїлю щодо Гази після війни включають створення буферної зони безпеки і продовження інтервенції, але Палестинська адміністрація відкидає ці плани як окупацію.