Палестинська національна адміністрація

ЦАХАЛ отримав від Червоного Хреста тіла чотирьох загиблих ізраїльських заручників з сектору Газа. Військові провели церемонію та
транспортують тіла до Ізраїлю для ідентифікації.
Адміністрація Трампа заморозила фінансування сил безпеки Палестинської адміністрації в рамках перевірки іноземної допомоги. Це відбувається в момент спроб ПА встановити контроль над сектором Гази.
Держсекретар США Блінкен розглядає післявоєнний план для Гази, розроблений Ізраїлем та ОАЕ. План передбачає міжнародну місію для надання допомоги та встановлення порядку, але викликає суперечки щодо ролі Палестинської влади.
У 10-місячної невакцинованої дитини в секторі Гази виявлено поліомієліт, перший випадок за 25 років. ООН закликає до семиденних
пауз у бойових діях для вакцинації дітей після виявлення вірусу в стічних водах.
Президент Палестинської автономії та президент Туреччини обговорили кроки щодо припинення вогню в Секторі Газа.
Вірменія визнає державу Палестина та приєдналась до країн, які підтримують принцип "двох держав", як єдиний спосіб покласти край ізраїльсько-палестинському конфлікту і встановити мир і стабільність на Близькому Сході.
Норвегія, Ірландія та Іспанія оголосили про свій намір визнати Gалестинську державу, що змусило Ізраїль розглянути дипломатичні
кроки проти них, включаючи скасування візитів, анулювання віз і звернення до США за підтримкою для роз'яснення намірів.
Норвегія, Ірландія та Іспанія заявили, що визнають Палестинську державу, що спонукало Ізраїль відкликати своїх послів і викликати їх представників на знак протесту.
Норвегія оголосила, що Ізраїль перерахував 114 мільйонів доларів заморожених податкових коштів Палестинській автономії в рамках угоди.
Палестинський прем'єр-міністр Мохаммед Штайє подав у відставку, посилаючись на останні події в регіоні, включаючи війну в Газі.
Плани Ізраїлю щодо Гази після війни включають створення буферної зони безпеки і продовження інтервенції, але Палестинська
адміністрація відкидає ці плани як окупацію.
Ізраїль продовжить наступ на Рафах, гарантуючи при цьому евакуацію цивільного населення, заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.
Великобританія запропонувала план з п'яти пунктів для припинення війни між Ізраїлем і ХАМАСом. План передбачає негайну паузу в бойових діях, що призведе до переговорів про постійне припинення вогню і сталий мир.