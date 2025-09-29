У Білому домі підготували мирний план, щоб завершити війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС

Президент США Дональд Трамп підготував мирний план, щоб завершити війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, який складається із 20 пунктів. Про це пише УНН з посиланням на офіційний акаунт Білого дому в соцмережі Х.

Деталі

Комплексний план президента Дональда Трампа щодо припинення конфлікту в Газі:

1. Газа стане зоною, вільною від тероризму та радикалізму, яка не становитиме загрози для сусідніх країн.

2. Газа буде відновлена на благо її мешканців, які вже достатньо постраждали.

3. Якщо обидві сторони погодяться з цією пропозицією, війна негайно закінчиться.

"Ізраїльські війська відступлять до узгодженої лінії, щоб підготуватися до звільнення заручників. Протягом цього часу всі військові операції, включаючи повітряні та артилерійські бомбардування, будуть припинені, а лінії фронту залишатимуться замороженими доти, доки не будуть виконані умови для повного поетапного відступу", - йдеться в плані.

4. Протягом 72 годин після публічного прийняття Ізраїлем цієї угоди всі заручники, живі та померлі, будуть повернуті.

5. Після звільнення всіх заручників Ізраїль звільнить 250 ув'язнених, засуджених до довічного ув'язнення, а також 1700 жителів Гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року, включаючи всіх жінок і дітей, затриманих у цьому контексті. За кожного ізраїльського заручника, чиї останки будуть повернуті, Ізраїль поверне останки 15 загиблих жителів Гази.

6. Після повернення всіх заручників члени ХАМАСУ, які зобов'язуються мирно співіснувати та здати свою зброю, отримають амністію. Членам ХАМАСУ, які бажають покинути Газу, буде забезпечено безпечний проїзд до країн, що їх приймуть.

7. Після прийняття цієї угоди до сектора Газа буде негайно направлено повну допомогу.

"Мінімальний обсяг допомоги відповідатиме тому, що було передбачено в угоді від 19 січня 2025 року щодо гуманітарної допомоги, включаючи відновлення інфраструктури (водопостачання, електропостачання, каналізація), відновлення лікарень і пекарень, а також ввезення необхідного обладнання для прибирання завалів і розчищення доріг", - зазначається в плані.

8. Ввезення гуманітарної допомоги та її розподіл у секторі Газа відбуватиметься без втручання обох сторін через ООН та її агентства, Червоний Півмісяць, а також інші міжнародні інституції, які жодним чином не пов'язані з жодною зі сторін. Відкриття контрольно-пропускного пункту Рафах в обох напрямках відбуватиметься за тим самим механізмом, що був впроваджений згідно з угодою від 19 січня 2025 року.

9. Газа буде управлятися тимчасовим перехідним урядом технічного, аполітичного палестинського комітету, відповідального за щоденне функціонування державних служб та муніципалітетів для населення Гази.

Цей комітет складатиметься з кваліфікованих палестинців та міжнародних експертів, а нагляд і контроль за його діяльністю здійснюватиме новий міжнародний перехідний орган, "Рада миру", очолювана президентом Дональдом Трампом, інші члени та глави держав будуть оголошені пізніше, серед них колишній прем'єр-міністр Тоні Блер. Цей орган встановлюватиме рамки та займатиметься фінансуванням відновлення Гази до того часу, поки Палестинська адміністрація не завершить свою програму реформ, як зазначено в різних пропозиціях, включаючи мирний план президента Трампа 2020 року та саудівсько-французьку пропозицію, і не зможе безпечно та ефективно повернути контроль над Газою. Цей орган буде спиратися на найкращі міжнародні стандарти для створення сучасного та ефективного управління, яке слугуватиме інтересам населення Гази та сприятиме залученню інвестицій", - додається в плані.

10. План економічного розвитку Трампа з відновлення та активізації Гази буде створено шляхом скликання групи експертів, які допомогли створити деякі з процвітаючих сучасних міст-чудес на Близькому Сході.

11. Буде створено спеціальну економічну зону з пільговими тарифами та ставками доступу, які будуть обговорені з країнами-учасницями.

12. Ніхто не буде змушений покинути Газу, а ті, хто бажає виїхати, матимуть право це зробити і право повернутися.

13. ХАМАС та інші угруповання погоджуються не брати участі в управлінні Газою, прямо, опосередковано чи в будь-якій іншій формі. Вся військова, терористична та наступальна інфраструктура, включаючи тунелі та об'єкти з виробництва зброї, буде знищена і не відновлюватиметься. Під наглядом незалежних спостерігачів відбуватиметься процес демілітаризації Гази, який включатиме виведення зброї з обігу назавжди шляхом узгодженого процесу виведення з експлуатації та підтримуватиметься міжнародною програмою викупу та реінтеграції, що перевірятиметься незалежними спостерігачами.

14. Регіональні партнери нададуть гарантію того, що ХАМАС та інші угруповання виконуватимуть свої зобов'язання, а Нова Газа не становитиме загрози для своїх сусідів або їхніх народів.

15. США будуть співпрацювати з арабськими та міжнародними партнерами з метою створення тимчасових Міжнародних стабілізаційних сил (МСС), які будуть негайно розгорнуті в Газі. МСС будуть навчати та надавати підтримку перевіреним палестинським поліцейським силам в Газі, а також консультуватимуться з Йорданією та Єгиптом, які мають великий досвід у цій сфері.

16. Ізраїль не буде окупувати або анексувати Газу. У міру встановлення контролю та стабільності з боку ISF, Збройні сили Ізраїлю (IDF) будуть виводитися на основі стандартів, етапів та термінів, пов'язаних з демілітаризацією, які будуть узгоджені між IDF, ISF, гарантами та США, з метою забезпечення безпеки Гази, яка більше не буде становити загрозу для Ізраїлю, Єгипту або їхніх громадян.

17. У разі, якщо ХАМАС затримає або відхилить цю пропозицію, вищезазначені заходи, включаючи розширену операцію з надання допомоги, будуть продовжуватися в районах, вільних від терору.

18. Буде започатковано міжконфесійний діалог на основі цінностей толерантності та мирного співіснування з метою змінити світогляд та наративи палестинців та ізраїльтян, підкреслюючи переваги, які може принести мир.

19. У міру просування відновлення Гази та сумлінного виконання програми реформ ПА, нарешті можуть скластися умови для надійного шляху до самовизначення та державності Палестини, що, на нашу думку, є прагненням палестинського народу.

20. Сполучені Штати налагодять діалог між Ізраїлем та палестинцями з метою досягнення згоди щодо політичних перспектив мирного та процвітаючого співіснування.

Президент США Дональд Трамп зустрівся із прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу у Білому домі.