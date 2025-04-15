За 3 останні тижні майже 1 мільйон людей евакуювали з Рафаха - CNN

Майже 1 мільйон людей були змушені покинути Рафах за останні 3 тижні через активізацію бойових дій та накази про евакуацію, видані ізраїльськими військами, в результаті чого цивільне населення залишилося без даху над головою, їжі, води та інших предметів першої необхідності.