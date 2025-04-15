$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 238 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 3502 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 28908 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 159715 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 138141 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141221 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135916 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135861 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196662 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77706 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 47809 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 60923 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 67163 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 58073 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 38815 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 252 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 17298 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 26963 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 58573 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 67623 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 8998 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13759 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15604 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111213 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112738 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Рафах

Новини по темi

В Газі виявили тіла 15 працівників гуманітарних місій: деталі трагедії

На півдні Сектора Гази виявили тіла 15 співробітників гуманітарних місій. ООН закликає до негайного розслідування інциденту за участі ізраїльських військових.

Новини Світу • 31 березня, 22:31 • 8394 перегляди

Армія оборони Ізраїлю відкрила вогонь по палестинцях у Секторі Газа - ЗМІ

Ізраїльські військові обстріляли палестинців, які наблизились до військ у місті Рафах на півдні Сектора Газа. ЦАХАЛ заявив, що діяв відповідно до угоди про припинення вогню для підтримки зони безпеки.

Новини Світу • 21 січня, 03:57 • 31740 перегляди

Дії ЦАХАЛ "вплинули" на вбивство шести заручників ХАМАСом - розслідування ізраїльських військових

Розслідування ізраїльських військових показало, що їхні наземні операції вплинули на рішення ХАМАС вбити шістьох заручників у Рафасі. Тіла були знайдені в підземній шахті, солдати не знали про присутність заручників.

Новини Світу • 25 грудня, 13:42 • 16402 перегляди

ЦАХАЛ знищив понад 50 терористичних об'єктів у Газі та Лівані

Ізраїльські військові провели масштабну операцію проти терористичних цілей у Газі та Лівані. Знищено військові об'єкти, склади зброї та пускові установки, ліквідовано десятки терористів.

Новини Світу • 9 листопада, 05:49 • 27852 перегляди

Британський прем'єр: смерть лідера ХАМАСу може зупинити бої в Газі

Прем'єр-міністр Великої Британії обговорив з Нетаньяху смерть лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара. Він висловив надію, що це може призвести до припинення боїв у Газі та звільнення заручників.

Новини Світу • 20 жовтня, 04:35 • 22877 перегляди

В Ірані заявили, що смерть лідера ХАМАС посилить "дух опору"

Місія Ірану при ООН заявила, що смерть лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара зміцнить "дух опору". Іранські дипломати назвали Сінвара "мучеником" і прикладом для молоді, наголошуючи на продовженні опору.

Новини Світу • 18 жовтня, 03:05 • 19674 перегляди

ЗМІ підтверджують, що Ізраїль ліквідував керівника ХАМАСу Ях'ю Сінвара

Джерела Sky News Arabia підтвердили ліквідацію лідера Хамасу Ях'ї Сінвара під час операції ізраїльської армії в Рафасі. ЦАХАЛ вважає його відповідальним за напад 7 жовтня 2023 року.

Новини Світу • 17 жовтня, 14:37 • 13871 перегляди

Ізраїль заявив про 140 ударів по об’єктах "Хезболли" та ліквідацію одного з командирів ХАМАС у Газі

ЦАХАЛ знищив командувача безпілотними силами ХАМАС у Газі та уразив понад 140 цілей "Хезболли". Ізраїльські війська ліквідували десятки терористів та виявили велику кількість зброї.

Новини Світу • 16 жовтня, 07:29 • 11775 перегляди

Сьогодні продовжаться переговори про припинення вогню в Газі, кількість загиблих в анклаві перевищила 40 тисяч

У Досі продовжаться переговори про припинення вогню в Газі. Кількість загиблих в анклаві перевищила 40 тисяч за 10 місяців конфлікту, Ізраїль продовжує військові операції.

Новини Світу • 16 серпня, 06:56 • 18661 перегляди

Ізраїль розпорядився про евакуацію з міста Хан-Юніс у Газі, очікується відновлення бойових дій

Ізраїль віддає наказ про масову евакуацію Хан-Юніса в секторі Газа, сигналізуючи про відновлення наземного наступу на бойовиків ХАМАС.

Новини Світу • 2 липня, 10:28 • 14352 перегляди

Ізраїльська атака на квартал Гази призвела до загибелі щонайменше 7 осіб

Ізраїльська армія штурмувала околиці міста Гази. Наразі повідомляється про загибель щонайменше семи осіб внаслідок ударів.

Війна • 27 червня, 23:18 • 32558 перегляди

Ізраїль потребує зброї, але Вашингтон блокує постачання – заява Нетаньягу спантеличила Білий дім

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що США заблокували постачання зброї, необхідної Ізраїлю для "війни за його існування", але Білий дім, Держдепартамент і Пентагон були спантеличені його заявою і заперечували будь-яку інформацію про таку блокаду.

Новини Світу • 21 червня, 16:08 • 23199 перегляди

США готуються продати Ізраїлю 50 винищувачів F-15

Представники Конгресу США підтримали продаж Ізраїлю 50 винищувачів F-15 на суму понад 18 мільярдів доларів, незважаючи на попередні занепокоєння щодо війни Ізраїлю в Газі.

Новини Світу • 18 червня, 14:21 • 19256 перегляди

Ізраїль підписав контракт на придбання 25 додаткових винищувачів-невидимок F-35 у США на суму 3 мільярди доларів

Ізраїль підписав угоду з США на суму 3 мільярди доларів про придбання 25 додаткових винищувачів-невидимок Lockheed Martin F-35. Поставка винищувачів запланована на 2028 рік, - їх загальний парк в ЦАХАЛ досягне 75 літаків.

Новини Світу • 5 червня, 09:39 • 20047 перегляди

Фінляндія виступає проти закликів ЄС ввести торгові санкції щодо Ізраїлю

Фінляндія виступає проти закликів ЄС запровадити торговельні санкції проти Ізраїлю, незважаючи на погіршення гуманітарної ситуації в Газі через ізраїльські військові операції, вважаючи за краще продовжувати торгівлю з високотехнологічною країною.

Новини Світу • 30 травня, 13:39 • 20217 перегляди

Війна в Газі обійдеться Ізраїлю у 67,4 млрд доларів до 2025 року

Війна з ХАМАС в Газі наразі є найдорожчою в історії Ізраїлю. Очікувана загальна вартість до 2025 року оцінюється у 250 млрд шекелів (67,4 млрд доларів).

Новини Світу • 30 травня, 07:00 • 20421 перегляди

Ізраїль заявив, що здобув контроль над кордоном Гази з Єгиптом під час наступу на Рафах

Ізраїль заявляє, що він отримав контроль над кордоном гази з Єгиптом під час наступу на Рафах, досягнувши ключової мети - перешкодити ХАМАСУ переозброїтися шляхом контрабанди зброї через тунелі з Єгипту.

Новини Світу • 30 травня, 06:07 • 29427 перегляди

Алжир запропонує ООН вжити заходів, щоб "покласти край вбивствам у Рафаху"

Алжир запропонував проект резолюції ООН, що вимагає негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників, утримуваних ХАМАСОМ.

Новини Світу • 29 травня, 09:09 • 23468 перегляди

Ізраїльські військові заперечують удар по наметовому містечку в Газі

Ізраїль заперечує нанесення удару по наметовому містечку в Газі, у результаті якого, за повідомленнями, загинула 21 людина.

Новини Світу • 29 травня, 02:01 • 27583 перегляди

За 3 останні тижні майже 1 мільйон людей евакуювали з Рафаха - CNN

Майже 1 мільйон людей були змушені покинути Рафах за останні 3 тижні через активізацію бойових дій та накази про евакуацію, видані ізраїльськими військами, в результаті чого цивільне населення залишилося без даху над головою, їжі, води та інших предметів першої необхідності.

Новини Світу • 28 травня, 23:12 • 20252 перегляди

Ізраїльські танки досягли центру Рафаха, військові дії тривають - ВВС

Ізраїльські танки досягли центру міста Рафах на півдні сектору Гази і захопили стратегічний пагорб біля кордону з Єгиптом, фактично контролюючи весь кордон з боку Гази.

Новини Світу • 28 травня, 14:38 • 20102 перегляди

Нетаньяху назвав трагічною помилкою загибель цивільних під час ізраїльського удару по Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що військові припустилися "трагічної помилки", в результаті якої через ізраїльській удар по місту Рафах на півдні Гази сталася пожежа у таборі біженців та загинули щонайменше 45 осіб.

Новини Світу • 28 травня, 08:19 • 19503 перегляди

Байден закликає Ізраїль захистити цивільне населення після удару по Рафаху

Ізраїльський авіаудар убив 45 палестинців у наметовому містечку в Рафаху в Газі, що викликало міжнародний резонанс і заклики адміністрації Байдена до Ізраїлю захищати цивільне населення, переслідуючи бойовиків ХАМАС.

Новини Світу • 28 травня, 05:42 • 18195 перегляди

Ізраїльська атака на наметове містечко Рафах забрала життя 45 осіб, що викликало міжнародний резонанс

Ізраїльський авіаудар по наметовому містечку в Рафаху в Газі забрав життя 45 людей, що викликало міжнародний резонанс.

Війна • 28 травня, 02:35 • 29283 перегляди

Поблизу прикордонного переходу Рафах між ізраїльськими та єгипетськими військами відбулася стрілянина: загинув єгипетський військовий

Єгипетський солдат загинув під час перестрілки між ізраїльськими та єгипетськими військами біля прикордонного переходу Рафах на півдні сектора Газа.

Новини Світу • 27 травня, 17:19 • 24077 перегляди

Ізраїльський удар вразив район Рафаха після обстрілу ХАМАС

Міністерство охорони здоров'я сектору Газа, кероване ХАМАС, заявило, що десятки людей було вбито або поранено внаслідок вибуху в таборі біженців у районі Рафаха.

Новини Світу • 27 травня, 05:59 • 21449 перегляди

Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію у Рафаху голови штабу ХАМАС

Ізраїльська армія оголосила про ліквідацію голови штаб-квартири ХАМАС на Західному березі річки Йордан Ясіна Рабіа і високопоставленого представника ХАМАС Халеда Нагара в результаті авіаудару в Рафаху, сектор Газа.

Війна • 27 травня, 00:04 • 28372 перегляди

Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо посилення безпеки гуманітарних працівників у Газі

Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій наголошується на необхідності посилення безпеки гуманітарних працівників у Газі, при цьому рф утрималася.

Новини Світу • 25 травня, 00:56 • 29533 перегляди

Суд ООН зобов'язав Ізраїль припинити операцію у Рафаху

Вищий суд ООН зобов'язав Ізраїль негайно припинити військовий наступ у Рафаху, Газа.

Новини Світу • 24 травня, 13:59 • 16473 перегляди

Ізраїль переглядає плани наступу в Рафаху відповідно до вимог США

Ізраїль переглянув свої плани військового наступу на Рафи, щоб врахувати побоювання США, що призвело до евакуації майже двох третин населення міста.

Війна • 22 травня, 00:42 • 25656 перегляди