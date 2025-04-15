На півдні Сектора Гази виявили тіла 15 співробітників гуманітарних місій. ООН закликає до негайного розслідування інциденту за участі ізраїльських військових.
Ізраїльські військові обстріляли палестинців, які наблизились до військ у місті Рафах на півдні Сектора Газа. ЦАХАЛ заявив, що діяв відповідно до угоди про припинення вогню для підтримки зони безпеки.
Розслідування ізраїльських військових показало, що їхні наземні операції вплинули на рішення ХАМАС вбити шістьох заручників у Рафасі. Тіла були знайдені в підземній шахті, солдати не знали про присутність заручників.
Ізраїльські військові провели масштабну операцію проти терористичних цілей у Газі та Лівані. Знищено військові об'єкти, склади зброї та пускові установки, ліквідовано десятки терористів.
Прем'єр-міністр Великої Британії обговорив з Нетаньяху смерть лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара. Він висловив надію, що це може призвести до припинення боїв у Газі та звільнення заручників.
Місія Ірану при ООН заявила, що смерть лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара зміцнить "дух опору". Іранські дипломати назвали Сінвара "мучеником" і прикладом для молоді, наголошуючи на продовженні опору.
Джерела Sky News Arabia підтвердили ліквідацію лідера Хамасу Ях'ї Сінвара під час операції ізраїльської армії в Рафасі. ЦАХАЛ вважає його відповідальним за напад 7 жовтня 2023 року.
ЦАХАЛ знищив командувача безпілотними силами ХАМАС у Газі та уразив понад 140 цілей "Хезболли". Ізраїльські війська ліквідували десятки терористів та виявили велику кількість зброї.
У Досі продовжаться переговори про припинення вогню в Газі. Кількість загиблих в анклаві перевищила 40 тисяч за 10 місяців конфлікту, Ізраїль продовжує військові операції.
Ізраїль віддає наказ про масову евакуацію Хан-Юніса в секторі Газа, сигналізуючи про відновлення наземного наступу на бойовиків ХАМАС.
Ізраїльська армія штурмувала околиці міста Гази. Наразі повідомляється про загибель щонайменше семи осіб внаслідок ударів.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що США заблокували постачання зброї, необхідної Ізраїлю для "війни за його існування", але Білий дім, Держдепартамент і Пентагон були спантеличені його заявою і заперечували будь-яку інформацію про таку блокаду.
Представники Конгресу США підтримали продаж Ізраїлю 50 винищувачів F-15 на суму понад 18 мільярдів доларів, незважаючи на попередні занепокоєння щодо війни Ізраїлю в Газі.
Ізраїль підписав угоду з США на суму 3 мільярди доларів про придбання 25 додаткових винищувачів-невидимок Lockheed Martin F-35. Поставка винищувачів запланована на 2028 рік, - їх загальний парк в ЦАХАЛ досягне 75 літаків.
Фінляндія виступає проти закликів ЄС запровадити торговельні санкції проти Ізраїлю, незважаючи на погіршення гуманітарної ситуації в Газі через ізраїльські військові операції, вважаючи за краще продовжувати торгівлю з високотехнологічною країною.
Війна з ХАМАС в Газі наразі є найдорожчою в історії Ізраїлю. Очікувана загальна вартість до 2025 року оцінюється у 250 млрд шекелів (67,4 млрд доларів).
Ізраїль заявляє, що він отримав контроль над кордоном гази з Єгиптом під час наступу на Рафах, досягнувши ключової мети - перешкодити ХАМАСУ переозброїтися шляхом контрабанди зброї через тунелі з Єгипту.
Алжир запропонував проект резолюції ООН, що вимагає негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників, утримуваних ХАМАСОМ.
Ізраїль заперечує нанесення удару по наметовому містечку в Газі, у результаті якого, за повідомленнями, загинула 21 людина.
Майже 1 мільйон людей були змушені покинути Рафах за останні 3 тижні через активізацію бойових дій та накази про евакуацію, видані ізраїльськими військами, в результаті чого цивільне населення залишилося без даху над головою, їжі, води та інших предметів першої необхідності.
Ізраїльські танки досягли центру міста Рафах на півдні сектору Гази і захопили стратегічний пагорб біля кордону з Єгиптом, фактично контролюючи весь кордон з боку Гази.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що військові припустилися "трагічної помилки", в результаті якої через ізраїльській удар по місту Рафах на півдні Гази сталася пожежа у таборі біженців та загинули щонайменше 45 осіб.
Ізраїльський авіаудар убив 45 палестинців у наметовому містечку в Рафаху в Газі, що викликало міжнародний резонанс і заклики адміністрації Байдена до Ізраїлю захищати цивільне населення, переслідуючи бойовиків ХАМАС.
Ізраїльський авіаудар по наметовому містечку в Рафаху в Газі забрав життя 45 людей, що викликало міжнародний резонанс.
Єгипетський солдат загинув під час перестрілки між ізраїльськими та єгипетськими військами біля прикордонного переходу Рафах на півдні сектора Газа.
Міністерство охорони здоров'я сектору Газа, кероване ХАМАС, заявило, що десятки людей було вбито або поранено внаслідок вибуху в таборі біженців у районі Рафаха.
Ізраїльська армія оголосила про ліквідацію голови штаб-квартири ХАМАС на Західному березі річки Йордан Ясіна Рабіа і високопоставленого представника ХАМАС Халеда Нагара в результаті авіаудару в Рафаху, сектор Газа.
Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій наголошується на необхідності посилення безпеки гуманітарних працівників у Газі, при цьому рф утрималася.
Вищий суд ООН зобов'язав Ізраїль негайно припинити військовий наступ у Рафаху, Газа.
Ізраїль переглянув свої плани військового наступу на Рафи, щоб врахувати побоювання США, що призвело до евакуації майже двох третин населення міста.