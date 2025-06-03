У Газі 27 палестинців загинули під час очікування гуманітарної допомоги - ЗМІ
Київ • УНН
Внаслідок ізраїльського обстрілу на півдні Гази загинули 27 палестинців, які очікували на гуманітарну допомогу. Ізраїльські військові заявили, що стріляли по людях, які "становили загрозу".
На півдні Гази 27 палестинців загинули внаслідок обстрілу з Ізраїлю, в очікуванні на гуманітарну допомогу. Ізраїльські військові заявили, що стріляли по особах, які "становили для них загрозу". Про це повідомляє УНН з посиланням на FRANCE 24.
Деталі
Місцеве відомство з охорони здоров'я заявило, що щонайменше 27 палестинців загинули у натовпі поблизу Рафаха. Джерела стверджують, що серед загиблих – цивільні.
Ще понад 50 людей отримали поранення. Постраждалі госпіталізовані до медичних установ у цьому районі. Частина з них перебуває у критичному стані.
Ізраїльські військові заявили у вівторок, що відкрили вогонь по людях приблизно за півкілометра від місця розподілу допомоги Гуманітарного фонду Гази, який підтримується США.
Довідка
Рафах межує з Єгиптом і використовується як один із головних коридорів для ввезення продовольства та медикаментів. Від початку бойових дій у цьому районі зібралися десятки тисяч біженців. Рафах залишається одним із ключових напрямків доставки гуманітарної допомоги.
Нагадаємо
Влада сектору Гази оголосила в неділю про загибель десятків осіб унаслідок обстрілу з боку ізраїльскої сторони. Чиновники охорони здоров'я Палестинської автономії повідомили, що біля пункту розподілу продовольчої допомоги на півдні Гази, в результаті ізраїльської атаки, 1 червня вранці, загинуло щонайменше 30 палестинців.
Ситуація в Газі є найгіршою з моменту початку війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС 19 місяців тому, заявила ООН у п’ятницю 30 травня, попри відновлення обмежених поставок гуманітарної допомоги в палестинському анклаві, де загрожує голод.