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Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
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У Газі 27 палестинців загинули під час очікування гуманітарної допомоги - ЗМІ

Київ • УНН

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Внаслідок ізраїльського обстрілу на півдні Гази загинули 27 палестинців, які очікували на гуманітарну допомогу. Ізраїльські військові заявили, що стріляли по людях, які "становили загрозу".

У Газі 27 палестинців загинули під час очікування гуманітарної допомоги - ЗМІ

На півдні Гази 27 палестинців загинули внаслідок обстрілу з Ізраїлю, в очікуванні на гуманітарну допомогу. Ізраїльські військові заявили, що стріляли по особах, які "становили для них загрозу". Про це повідомляє УНН з посиланням на FRANCE 24.

Деталі

Місцеве відомство з охорони здоров'я заявило, що щонайменше 27 палестинців загинули у натовпі поблизу Рафаха. Джерела стверджують, що серед загиблих – цивільні.

Ще понад 50 людей отримали поранення. Постраждалі госпіталізовані до медичних установ у цьому районі. Частина з них перебуває у критичному стані.

Ізраїльські військові заявили у вівторок, що відкрили вогонь по людях приблизно за півкілометра від місця розподілу допомоги Гуманітарного фонду Гази, який підтримується США.

Довідка

Рафах межує з Єгиптом і використовується як один із головних коридорів для ввезення продовольства та медикаментів. Від початку бойових дій у цьому районі зібралися десятки тисяч біженців. Рафах залишається одним із ключових напрямків доставки гуманітарної допомоги.

Нагадаємо

Влада сектору Гази оголосила в неділю про загибель десятків осіб унаслідок обстрілу з боку ізраїльскої сторони. Чиновники охорони здоров'я Палестинської автономії повідомили, що біля пункту розподілу продовольчої допомоги на півдні Гази, в результаті ізраїльської атаки, 1 червня вранці, загинуло щонайменше 30 палестинців.

Ситуація в Газі є найгіршою з моменту початку війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС 19 місяців тому, заявила ООН у п’ятницю 30 травня, попри відновлення обмежених поставок гуманітарної допомоги в палестинському анклаві, де загрожує голод.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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