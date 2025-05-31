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Катастрофічна ситуація в Газі найгірша з початку війни, попри відновлення допомоги - ООН

Київ • УНН

 • 498 перегляди

В ООН заявили, що ситуація в Газі є найгіршою з початку війни, попри відновлення обмежених поставок гуманітарної допомоги. Ізраїль звинувачує ХАМАС у розкраданні допомоги.

Катастрофічна ситуація в Газі найгірша з початку війни, попри відновлення допомоги - ООН

Ситуація в Газі є найгіршою з моменту початку війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС 19 місяців тому, заявила ООН у п’ятницю 30 травня, попри відновлення обмежених поставок гуманітарної допомоги в палестинському анклаві, де загрожує голод. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що під зростаючим глобальним тиском Ізраїль припинив 11-тижневу блокаду Гази майже два тижні тому, що дозволило відновити обмежені операції під керівництвом ООН. При цьому в понеділок запустили новий канал розподілу допомоги — Гуманітарний фонд Гази, який підтримують США та Ізраїль.

"Будь-яка допомога, що потрапляє до рук людей, які її потребують, - це добре", - заявив речник ООН Стефан Дюжаррік журналістам у Нью-Йорку.

Але, додав він, поки що поставки допомоги в цілому мали "дуже, дуже незначний вплив".

Катастрофічна ситуація в Газі є найгіршою з початку війни

- сказав він.

ООН та міжнародні гуманітарні організації відмовляються працювати з Глобальним фондом допомоги, оскільки, за їхніми словами, він не є нейтральним і має модель розподілу, яка примушує палестинців до переміщення.

Ізраїль, зрештою, хоче, щоб ООН працювала через Глобальний фонд, який використовує приватні американські охоронні та логістичні компанії для транспортування допомоги в Газу для розподілу цивільними командами на так званих безпечних пунктах розподілу, пише Reuters.

Однак, як заявив цього тижня посол Ізраїлю в ООН Денні Данон, Ізраїль дозволить доставку допомоги "в найближчому майбутньому" як через ООН, так і через фонд. У п'ятницю фонд повідомив, що на сьогоднішній день йому вдалося роздати понад 2,1 мільйона порцій їжі.

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Ізраїль вже давно звинувачує ХАМАС у розкраданні допомоги, що угруповання заперечує.

ООН заявляє, що за останні 12 днів їй вдалося доставити в Газу лише близько 200 вантажівок з гуманітарною допомогою, чому перешкоджали небезпечна ситуація і обмеження доступу з боку Ізраїлю. Незрозуміло, скільки з цієї допомоги дійшло до тих, хто її потребує. Деякі вантажівки і склад Всесвітньої продовольчої програми також були розграбовані доведеними до відчаю голодними людьми.

Представники ООН також критикують ізраїльські обмеження на те, яку допомогу вони можуть надавати.

Ізраїльська влада не дозволила нам привезти жодної готової до вживання їжі. Єдиною дозволеною їжею було борошно для пекарень. Навіть якби воно було дозволене в необмеженій кількості, чого не було, це не становило б повноцінного раціону для будь-кого

- сказав речник ООН з гуманітарних питань Ері Канеко.

Деякі з одержувачів допомоги від Гуманітарного Фонду сказали, що в пакунках є трохи рису, борошна, консервованої квасолі, макаронних виробів, оливкової олії, печива і цукру.

В рамках складного процесу Ізраїль перевіряє і розмитнює вантажі допомоги, які потім перевозять на палестинську сторону КПП Керем-Шалом. Там допомогу розвантажують, а потім перевантажують на інші вантажівки для транспортування на склади в Газі.

Наразі ще кілька сотень вантажівок з допомогою очікують на отримання ООН з палестинського боку Керем-Шалома.

Більше допомоги насправді дійшло би до людей, якби ви забрали її, адже вона чекає на вас біля пунктів пропуску

- заявило ізраїльське військове агентство з координації гуманітарної допомоги в дописі в X у п’ятницю.

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Однак, за словами представників ООН, у вівторок ізраїльські військові відхилили всі запити на доступ до пункту пропуску Керем-Шалом для отримання допомоги. А в четвер, коли 65 вантажівок із допомогою таки виїхали з пункту пропуску, всі, крім п’яти, були змушені повернутися через інтенсивні бойові дії.

П’ять вантажівок із медичною допомогою дісталися складів польового шпиталю, але, за словами Дюжарріка, "група озброєних осіб увірвалася до складів... і розграбувала велику кількість медичного обладнання, припасів, ліків і харчових добавок, призначених для виснажених дітей".

Ізраїль стверджує, що сприяє доставці всієї гуманітарної допомоги. Ізраїльське військове агентство з координації гуманітарної допомоги цього тижня заявило, що з початку війни до Гази надійшло 1,8 мільйона тонн допомоги, зокрема 1,3 мільйона тонн харчових продуктів.

Пропозиція США щодо 60-денного припинення вогню — яку Ізраїль вже прийняв, а ХАМАС наразі розглядає — передбачає доставку гуманітарної допомоги через ООН, Червоний Півмісяць та інші погоджені канали.

Під час двомісячного перемир’я, яке завершилося, коли Ізраїль відновив військову операцію в березні, ООН повідомила, що щодня доставляло до Гази від 600 до 700 вантажівок із допомогою. Вона наголосила, що коли люди знають про стабільне надходження допомоги, випадки мародерства зменшуються.

Щоб уникнути хаосу, допомога має надходити стабільно. Коли люди знають, що їжа буде, відчай змінюється на спокій

написала у X директорка Всесвітньої продовольчої програми ООН у регіонах Близького Сходу, Північної Африки та Східної Європи Корінн Фляйшер.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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