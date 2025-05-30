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ХАМАС заявив, що відхилить новий план США щодо припинення вогню в Газі - ВВС

Київ • УНН

 • 902 перегляди

Високопоставлений посадовець ХАМАС повідомив, що угруповання відхиляє пропозицію США щодо перемир'я та звільнення заручників. Ізраїль погодився на план, але ХАМАС вимагає припинення війни.

ХАМАС заявив, що відхилить новий план США щодо припинення вогню в Газі - ВВС

Високопоставлений посадовець ХАМАС повідомив BBC, що палестинське терористичне угруповання відхилить останню пропозицію Сполучених Штатів щодо нового припинення вогню в Газі та угоди про звільнення заручників. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Білий дім заявив у четвер, що Ізраїль "підписав" план посланника США Стіва Віткоффа та очікує офіційної відповіді від ХАМАС.

Ізраїльські ЗМІ, цитуючи ізраїльських чиновників, заявили, що ХАМАС передасть 10 живих заручників та тіла 18 загиблих у два етапи в обмін на 60-денне припинення вогню та звільнення палестинських в'язнів з ізраїльських в'язниць.

Посадовець ХАМАС заявив, що пропозиція не задовольняє основних вимог організації, включаючи припинення війни. Він зазначив, що дасть відповідь у належний час.

Ізраїльський уряд не прокоментував ситуацію, але, як повідомляється, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу повідомив родинам заручників у четвер, що він приймає план Віткоффа.

ХАМАС погодився на пропозицію США щодо припинення вогню в Газі – Reuters26.05.25, 18:08 • 3438 переглядiв

Відновлення вогню у Газі

Ізраїль запровадив повну блокаду Гази та відновив бойові дії проти ХАМАС 18 березня, зірвавши двомісячне припинення вогню, укладене за посередництва США, Катару та Єгипту.

Також Ізраїль заявив, що хоче чинити тиск на ХАМАС, щоб той звільнив 58 заручників, яких терористи досі утримують. Щонайменше 20 з них вважаються живими.

19 травня ізраїльські військові розпочали розширений наступ, який, за словами Нетаньягу, передбачає, що війська "візьмуть під контроль усі райони" Гази. Наступного дня він заявив, що Ізраїль також послабить блокаду та дозволить доставити "базову" кількість їжі в Газу, щоб запобігти голоду.

За даними міністерства охорони здоров'я на території Гази, яку контролює ХАМАС, за останні 10 тижнів загинуло майже 4000 людей.

ООН повідомляє, що ще 600 тисяч осіб були переміщені внаслідок наземних операцій Ізраїлю та наказів про евакуацію, а звіт підтримуваного ООН Міжнаціонального паралізованого комітету попереджає, що близько 500 тисяч людей зіткнуться з катастрофічним рівнем голоду в найближчі місяці.

Доповнення

У Газі голодні люди штурмували склад ООН з продовольством через продовольчу кризу, спричинену блокадою. Щонайменше двоє загинули, багато поранених, потреби "вийшли з-під контролю".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час виступу в Кнесеті заявив, що Армія оборони Ізраїлю на початку місяця ліквідувала в секторі Газі ватажка терористичного угруповання ХАМАС Мухаммеда Сінвара.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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