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У Газі ліквідовано лідера ХАМАС Мухаммада Сінвара - Нетаньягу

Київ • УНН

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Прем'єр Нетаньягу заявив, що Ізраїль ліквідував ватажка ХАМАС Мухаммеда Сінвара. Він керував нападом 7 жовтня та викраденням солдата Шаліта у 2006.

У Газі ліквідовано лідера ХАМАС Мухаммада Сінвара - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час виступу в Кнесеті заявив, що Армія оборони Ізраїлю на початку місяця ліквідувала в секторі Газі ватажка терористичного угруповання ХАМАС Мухаммеда Сінвара. Про це повідомляє Times of Israel, пише УНН.

Ми ліквідували Мохаммеда Дейфа, (Ісмаїла) Ханію, Ях'ю Сінвара та Мохаммеда Сінвара 

– сказав Нетаньягу.

Головного військового лідера терористичного угруповання Мохаммеда Сінвара було вбито в результати ізраїльського авіадару в Хан-Юнісі.

За останні два дні ми пережили різкий поворот до повної поразки ХАМАС 

– додав Нетаньягу.

Він також наголосив, що Ізраїль "бере під контроль розподіл продуктів харчування". Мається на увазі нова система розподілу допомоги в Газі, якою керує підтримувана США група.

Що відомо про ліквідованого бойовика

Мохаммед Сінвар був молодшим братом попереднього лідера ХАМАСу Ях’ї Сінвара, якого було ліквідовано у жовтні 2024 року. Ізраїльські служби безпеки підозрювали, що Мохаммед був одним з керівників нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Сінвар вважався одним із найвпливовіших командирів ХАМАС, якого активно розшукували за участь у терористичних акціях проти Ізраїлю. Зокрема, він здійснив викрадення ізраїльського солдата Гілада Шаліта 2006 року.

Доповнення

Ізраїльський спецназ під час операції під прикриттям проник до будинку високопоставленого члена військового крила Комітетів народного опору Ахмеда Сархана у Хан-Юнісі, що на півдні сектора Газа, та ліквідував його.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Ізраїль
Ях'я Сінвар
Армія оборони Ізраїлю
Ісмаїл Ханія
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