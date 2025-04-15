Ях'я Сінвар

Ізраїль перевіряє, чи знищив він у Газі другого за впливом ватажка ХАМАСу

Ізраїль перевірив, чи був убитий Марван Ісса, другий за впливовістю лідер ХАМАС і заступник Мохаммеда Дейфа, під час авіаудару в Газі під час конфлікту, що триває.