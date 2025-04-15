Ях'я Сінвар

Мохаммед Сінвар, молодший брат ліквідованого Ях'ї Сінвара, став новим лідером ХАМАС у Газі. Він відомий під прізвиськом "Тінь" та працює над відновленням бойових угрупувань всупереч рішенню керівництва в Досі.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що країна стоїть за ліквідацією Ісмаїла Ханії в Ірані. Він також попередив про подібні дії проти лідерів єменських хуситів.
UNRWA закликає до тимчасового перемир'я на півночі Гази для евакуації людей. Медики повідомляють про критичну нестачу ліків та матеріалів для лікування постраждалих під час ізраїльського наступу.
ХАМАС вирішив не розголошувати ім'я нового лідера до виборів у березні. До цього часу угрупованням керуватиме комітет із п'яти осіб, а Халіль аль-Хайя виконуватиме обов'язки лідера в Газі.
Ізраїль може використати тіло ліквідованого ватажка ХАМАС Ях'ї Сінвара для обміну на ізраїльських заручників у Газі. Останки Сінвара зберігаються в секретному місці в Ізраїлі після його вбивства ізраїльськими силами.
Прем'єр-міністр Великої Британії обговорив з Нетаньяху смерть лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара. Він висловив надію, що це може призвести до припинення боїв у Газі та звільнення заручників.
Приватна резиденція прем'єр-міністра Ізраїлю в Кесарії була атакована безпілотником з Лівану. Нетаньягу та його дружини не було вдома, ніхто не постраждав, два інші дрони були збиті ППО.
Золото досягло рекордної ціни $2711,99 за унцію через напруженість на Близькому Сході та вибори в США. Зростання за тиждень склало 2%, а за рік - понад 30%, чому сприяли очікування зниження ставок ФРС.
Пентагон підтвердив, що США надали Ізраїлю розвіддані для відстеження лідерів ХАМАС. Американські військові не брали участі в операції з ліквідації Ях'ї Сінвара, але допомогли інформацією щодо звільнення заручників.
Місія Ірану при ООН заявила, що смерть лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара зміцнить "дух опору". Іранські дипломати назвали Сінвара "мучеником" і прикладом для молоді, наголошуючи на продовженні опору.
ЦАХАЛ офіційно повідомив про ліквідацію Ях'ї Сінвара, лідера ХАМАС, в секторі Гази 16 жовтня. Сінвар, відповідальний за атаку 7 жовтня, був знайдений і вбитий солдатами 828-ї бригади після тривалого переховування.
Джерела Sky News Arabia підтвердили ліквідацію лідера Хамасу Ях'ї Сінвара під час операції ізраїльської армії в Рафасі. ЦАХАЛ вважає його відповідальним за напад 7 жовтня 2023 року.
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію трьох терористів у секторі Гази, один з яких може бути лідером ХАМАС Ях'єю Сінваром. Особи терористів та інформація про заручників перевіряються.
Яхья Сінвар, лідер ХАМАС, має намір розширити конфлікт з Ізраїлем до регіонального рівня. Американські чиновники вважають, що він живий і блокує угоду про припинення вогню, розчарований відсутністю підтримки від "Хезболли" та Ірану.
Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію трьох високопоставлених членів ХАМАС у Газі близько 3 місяців тому. Серед них - очільник уряду ХАМАС та двоє представників сфери безпеки угруповання.
Лідер Хамасу передав Ізраїлю повідомлення про бажання укласти угоду про припинення вогню. США закликають Ізраїль погодитися на угоду, щоб уникнути ескалації конфлікту.
ХАМАС одноголосно обрав Ях'ю Сінвара головою політбюро замість убитого Ісмаїла Ханії. Сінвар вважається екстремістом і підозрюється в організації терактів 7 жовтня 2023 року.
Лідер ХАМАС Яхья Сінвар заявив арабським посередникам, що ХАМАС не складе зброю і не підпише вимагає цього пропозицію, наполягаючи на повному припиненні вогню в Газі, йдеться в статті The Wall Street Journal.
Прокурор Міжнародного кримінального суду клопочеться про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йоава Галанта і трьох лідерів ХАМАСу за ймовірні військові злочини і злочини проти людяності, скоєні в секторі Газа після 8 жовтня 2023 року.
Лідер Хамасу Мухаммед Дейф у рідкісному аудіозверненні закликав мусульман усього світу йти на Єрусалим і "звільнити мечеть Аль-Акса".
Ізраїль перевірив, чи був убитий Марван Ісса, другий за впливовістю лідер ХАМАС і заступник Мохаммеда Дейфа, під час авіаудару в Газі під час конфлікту, що триває.
Канада оголосила про санкції проти 11 лідерів ХАМАСу за причетність до нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року та з метою забезпечення стабільності в регіоні.
За словами офіцера ізраїльської розвідки, ліквідація загрози з боку ХАМАС займе весь 2024 рік або й довше.