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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24269 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 09:52 • 195354 перегляди

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Ях'я Сінвар

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Після вбивства Ях’ї Сінвара ХАМАС очолив його брат Мохаммед Сінвар - The Wall Street Journal

Мохаммед Сінвар, молодший брат ліквідованого Ях'ї Сінвара, став новим лідером ХАМАС у Газі. Він відомий під прізвиськом "Тінь" та працює над відновленням бойових угрупувань всупереч рішенню керівництва в Досі.

Новини Світу • 13 січня, 09:31 • 21913 перегляди

Ізраїль вперше підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС Ханії в Тегерані

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що країна стоїть за ліквідацією Ісмаїла Ханії в Ірані. Він також попередив про подібні дії проти лідерів єменських хуситів.

Новини Світу • 23 грудня, 22:18 • 16973 перегляди

В ООН закликають оголосити тимчасове перемир'я в Газі: в анклаві закінчуються ліки

UNRWA закликає до тимчасового перемир'я на півночі Гази для евакуації людей. Медики повідомляють про критичну нестачу ліків та матеріалів для лікування постраждалих під час ізраїльського наступу.

Новини Світу • 22 жовтня, 12:57 • 16153 перегляди

ХАМАС не розголошуватиме ім'я нового лідера до березня

ХАМАС вирішив не розголошувати ім'я нового лідера до виборів у березні. До цього часу угрупованням керуватиме комітет із п'яти осіб, а Халіль аль-Хайя виконуватиме обов'язки лідера в Газі.

Новини Світу • 22 жовтня, 02:24 • 17295 перегляди

Ізраїль планує обміняти тіло лідера ХАМАСу Сінвара на ізраїльських заручників, які утримуються в Газі

Ізраїль може використати тіло ліквідованого ватажка ХАМАС Ях'ї Сінвара для обміну на ізраїльських заручників у Газі. Останки Сінвара зберігаються в секретному місці в Ізраїлі після його вбивства ізраїльськими силами.

Новини Світу • 20 жовтня, 14:41 • 22146 перегляди

Британський прем'єр: смерть лідера ХАМАСу може зупинити бої в Газі

Прем'єр-міністр Великої Британії обговорив з Нетаньяху смерть лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара. Він висловив надію, що це може призвести до припинення боїв у Газі та звільнення заручників.

Новини Світу • 20 жовтня, 04:35 • 22877 перегляди

Дрон з Лівану атакував резиденцію прем'єра Ізраїлю Нетаньягу

Приватна резиденція прем'єр-міністра Ізраїлю в Кесарії була атакована безпілотником з Лівану. Нетаньягу та його дружини не було вдома, ніхто не постраждав, два інші дрони були збиті ППО.

Новини Світу • 19 жовтня, 09:20 • 20010 перегляди

Ціна на золото б'є рекорди: вперше перевищила 2700 доларів за унцію

Золото досягло рекордної ціни $2711,99 за унцію через напруженість на Близькому Сході та вибори в США. Зростання за тиждень склало 2%, а за рік - понад 30%, чому сприяли очікування зниження ставок ФРС.

Економіка • 18 жовтня, 07:19 • 15167 перегляди

У Пентагоні підтвердили, що США надали Ізраїлю розвіддані для відстеження лідерів ХАМАС

Пентагон підтвердив, що США надали Ізраїлю розвіддані для відстеження лідерів ХАМАС. Американські військові не брали участі в операції з ліквідації Ях'ї Сінвара, але допомогли інформацією щодо звільнення заручників.

Новини Світу • 18 жовтня, 07:12 • 12993 перегляди

В Ірані заявили, що смерть лідера ХАМАС посилить "дух опору"

Місія Ірану при ООН заявила, що смерть лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара зміцнить "дух опору". Іранські дипломати назвали Сінвара "мучеником" і прикладом для молоді, наголошуючи на продовженні опору.

Новини Світу • 18 жовтня, 03:05 • 19674 перегляди

Армія Ізраїлю підтвердила ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара

ЦАХАЛ офіційно повідомив про ліквідацію Ях'ї Сінвара, лідера ХАМАС, в секторі Гази 16 жовтня. Сінвар, відповідальний за атаку 7 жовтня, був знайдений і вбитий солдатами 828-ї бригади після тривалого переховування.

Війна • 17 жовтня, 17:49 • 27495 перегляди

ЗМІ підтверджують, що Ізраїль ліквідував керівника ХАМАСу Ях'ю Сінвара

Джерела Sky News Arabia підтвердили ліквідацію лідера Хамасу Ях'ї Сінвара під час операції ізраїльської армії в Рафасі. ЦАХАЛ вважає його відповідальним за напад 7 жовтня 2023 року.

Новини Світу • 17 жовтня, 14:37 • 13871 перегляди

Ізраїль повідомив про ліквідацію трьох терористів в Газі: один з них може бути лідером ХАМАС

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію трьох терористів у секторі Гази, один з яких може бути лідером ХАМАС Ях'єю Сінваром. Особи терористів та інформація про заручників перевіряються.

Новини Світу • 17 жовтня, 13:32 • 12261 перегляди

Лідер ХАМАС сповнений рішучості втягнути Ізраїль у "більшу війну" - NYT

Яхья Сінвар, лідер ХАМАС, має намір розширити конфлікт з Ізраїлем до регіонального рівня. Американські чиновники вважають, що він живий і блокує угоду про припинення вогню, розчарований відсутністю підтримки від "Хезболли" та Ірану.

Новини Світу • 5 жовтня, 12:58 • 20622 перегляди

Ізраїль заявив про ліквідацію очільника уряду ХАМАС у Газі

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію трьох високопоставлених членів ХАМАС у Газі близько 3 місяців тому. Серед них - очільник уряду ХАМАС та двоє представників сфери безпеки угруповання.

Новини Світу • 3 жовтня, 11:33 • 13329 перегляди

CNN повідомив про готовність "Хамасу" укласти перемир'я з Ізраїлем

Лідер Хамасу передав Ізраїлю повідомлення про бажання укласти угоду про припинення вогню. США закликають Ізраїль погодитися на угоду, щоб уникнути ескалації конфлікту.

Війна • 11 серпня, 19:29 • 98463 перегляди

ХАМАС призначив нового політичного лідера замість Ханії: хто ним став

ХАМАС одноголосно обрав Ях'ю Сінвара головою політбюро замість убитого Ісмаїла Ханії. Сінвар вважається екстремістом і підозрюється в організації терактів 7 жовтня 2023 року.

Новини Світу • 7 серпня, 05:54 • 19295 перегляди

Лідер ХАМАСу у перемовинах з арабськими посередниками наполягає на повному припиненні вогню в Газі - WSJ

Лідер ХАМАС Яхья Сінвар заявив арабським посередникам, що ХАМАС не складе зброю і не підпише вимагає цього пропозицію, наполягаючи на повному припиненні вогню в Газі, йдеться в статті The Wall Street Journal.

Новини Світу • 7 червня, 08:55 • 21383 перегляди

Прокурор МКС запросив ордер на арешт Нетаньяху, Галанта та трьох лідерів ХАМАСу

Прокурор Міжнародного кримінального суду клопочеться про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йоава Галанта і трьох лідерів ХАМАСу за ймовірні військові злочини і злочини проти людяності, скоєні в секторі Газа після 8 жовтня 2023 року.

Новини Світу • 20 травня, 11:34 • 16597 перегляди

ХАМАС закликав мусульман до походу на Єрусалим та "звільнення Аль-Акса"

Лідер Хамасу Мухаммед Дейф у рідкісному аудіозверненні закликав мусульман усього світу йти на Єрусалим і "звільнити мечеть Аль-Акса".

Новини Світу • 29 березня, 07:44 • 26064 перегляди

Ізраїль перевіряє, чи знищив він у Газі другого за впливом ватажка ХАМАСу

Ізраїль перевірив, чи був убитий Марван Ісса, другий за впливовістю лідер ХАМАС і заступник Мохаммеда Дейфа, під час авіаудару в Газі під час конфлікту, що триває.

Новини Світу • 12 березня, 08:10 • 29237 перегляди

Канада запровадила санкції проти 11 лідерів ХАМАС через атаку в Ізраїлі та загрозу регіональній безпеці

Канада оголосила про санкції проти 11 лідерів ХАМАСу за причетність до нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року та з метою забезпечення стабільності в регіоні.

Політика • 7 лютого, 05:28 • 36098 перегляди

В Ізраїлі вважають, що усунення загрози ХАМАС займе весь 2024 рік або довше

За словами офіцера ізраїльської розвідки, ліквідація загрози з боку ХАМАС займе весь 2024 рік або й довше.

Новини Світу • 30 січня, 12:00 • 22638 перегляди