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Прокурор МКС запросив ордер на арешт Нетаньяху, Галанта та трьох лідерів ХАМАСу

Прокурор МКС запросив ордер на арешт Нетаньяху, Галанта та трьох лідерів ХАМАСу

Київ • УНН

 • 16596 перегляди

Прокурор Міжнародного кримінального суду клопочеться про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йоава Галанта і трьох лідерів ХАМАСу за ймовірні військові злочини і злочини проти людяності, скоєні в секторі Газа після 8 жовтня 2023 року.

Прокурори Міжнародного кримінального суду вимагають ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта та трьох лідерів ХАМАС. Про це пише УНН з посиланням на заяву МКС. 

Деталі 

Клопотання на видачу ордера на арешт до Палати досудового провадження І Міжнародного кримінального суду щодо ситуації в Державі Палестина подав прокурор МКС Хан Карім Асад Ахмад.

На підставі доказів, зібраних та вивчених моїм Офісом, я маю достатні підстави вважати, що Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант несуть кримінальну відповідальність за наступні воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні на території Держави Палестина (у секторі Газа)

- йдеться в заяві прокурора.

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Йдеться про події в сектора Гази після 8 жовтня 2023 року. Зокрема ізраїльським високопосадовцям інкримінують:

  • Голод цивільного населення як метод ведення війни як воєнний злочин, що суперечить статті 8(2)(b)(xxv) Статуту;
  • умисне заподіяння великих страждань або серйозних тілесних ушкоджень чи здоров'ю всупереч статті 8(2)(a)(iii), або жорстоке поводження як воєнний злочин, що суперечить статті 8(2)(c)(i);
  • Умисне вбивство, що суперечить статті 8(2)(a)(i), або вбивство як воєнний злочин, що суперечить статті 8(2)(c)(i);
  • Навмисне спрямування нападів на цивільне населення як воєнного злочину, що суперечить статтям 8(2)(b)(i) або 8(2)(e)(i);
  • Винищення та/або вбивство всупереч статтям 7(1)(b) та 7(1)(a), у тому числі в контексті смертей, спричинених голодом, як злочин проти людяності;
  • Переслідування як злочин проти людяності, що суперечить статті 7(1)(h);
  • Інші нелюдські дії є злочинами проти людяності, що суперечать статті 7(1)(k).

Ізраїль, як і всі держави, має право вживати заходів для захисту свого населення. Це право, однак, не звільняє Ізраїль або будь-яку державу від зобов'язань дотримуватися міжнародного гуманітарного права. (...) Сьогоднішні заяви є результатом незалежного та неупередженого розслідування мого Офісу

- заявив прокурор МКС Хан Карім Асад Ахмад.

Доповнення

Окрім того, у цій заяві МКС заявив, що кримінальну відповідальність за воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені на території Ізраїлю та Держави Палестина (у секторі Газа) несуть керівник ХАМАС. Зокрема йдеться про: 

  • Ях'я Сінвара (голову Ісламського руху опору («ХАМАС») у секторі Газа),  
  • Мохаммеда Діаб Ібрагім Аль-Масрі, більш відомого як DEIF (головнокомандувач військового крила ХАМАС,  
  • Ісмаїоа Ханіє (Керівника Політбюро ХАМАС).

У МКС вважають, що всі вони несуть кримінальну відповідальність за вбивство сотень ізраїльських цивільних осіб під час нападів, здійснених ХАМАСом  та іншими збройними групами 7 жовтня 2023 року, а також захоплення щонайменше 245 заручників.

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Мій офіс без вагань подаватиме подальші клопотання про видачу ордерів на арешт, якщо і коли ми вважатимемо, що поріг реалістичної перспективи засудження досягнуто. Я знову закликаю всі сторони нинішнього конфлікту дотримуватися закону 

- наголосив прокурор МКС Хан Карім Асад Ахмад.

Нагадаємо

Раніше у ЗМІ заявилась  інформація, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу нібито звернувся до президента США Джо Байдена із закликом допомогти запобігти можливому виданню Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордерів на арешт високопосадовців його країни

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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