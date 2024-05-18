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Заручники ХАМАС: Ізраїльська армія знайшла тіла трьох вбитих в Газі

Заручники ХАМАС: Ізраїльська армія знайшла тіла трьох вбитих в Газі

Київ • УНН

 • 30939 перегляди

Армія оборони Ізраїлю знайшла тіла трьох ізраїльських заручників - Шані Луки, Аміта Бускіли та Іцхака Гелерента - вбитих ХАМАС в Газі 7 жовтня, після атаки ХАМАС, у результаті якої загинуло понад 360 осіб і 125 - зникли безвісти.

Армія оборони Ізраїлю знайшла тіла трьох заручників в Газі, вбитих ХАМАСом 7 жовтня. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

За повідомленням Армії оборони Ізраїлю, ізраїльські війська знайшли тіла трьох заручників в Газі.

Шані Лука, Аміта Бускіли та Іцхака Гелерентера були вбиті 7 жовтня, а їхні останки повернули до Гази. Тіла були знайдені в тунелі ХАМАС.

Місцеві ЗМІ повідомили, що трьох заручників вбили терористи ХАМАС під час нападу на фестиваль "Нова" на півдні Ізраїлю. У результаті цього нападу загинуло понад 360 людей, а близько 125 осіб вважаються зниклими безвісти.

У заяві ЦАХАЛу зазначено, що тіла були знайдені під час спецоперації, проведеної на підставі розвідувальних даних, отриманих у результаті допитів затриманих терористів.

Нагадаємо

7 жовтня близько 1200 людей загинули в результаті безпрецедентного нападу, коли бойовики ХАМАС увірвалися в Ізраїль. Ще 252 осіб терористи забрали назад до Гази як заручників.

ХАМАС утримує 155 заручників - ЦАХАЛ15.10.23, 23:25 • 342573 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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