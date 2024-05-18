Заложники ХАМАС: Израильская армия нашла тела трех убитых в Газе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
sektor-hazaСектор Газа
Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  114334 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  110003 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  112232 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  120369 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  133825 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125127 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118484 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  195309 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  65367 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  187925 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Заложники ХАМАС: Израильская армия нашла тела трех убитых в Газе

Заложники ХАМАС: Израильская армия нашла тела трех убитых в Газе

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ПВО уничтожила все 13 российских беспилотников в результате ночной атаки

ПВО уничтожила все 13 российских беспилотников в результате ночной атаки

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Денежное вознаграждение и отпуск за уничтоженную технику, сертификат на авто для мобилизованных: какие еще поощрения предусматривает закон об усилении мобилизации

Денежное вознаграждение и отпуск за уничтоженную технику, сертификат на авто для мобилизованных: какие еще поощрения предусматривает закон об усилении мобилизации

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США провели подкритический ядерный эксперимент для поддержания безопасности боеголовок

США провели подкритический ядерный эксперимент для поддержания безопасности боеголовок

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Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа: сколько коренных жителей Крыма погибли в результате преступной депортации

Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа: сколько коренных жителей Крыма погибли в результате преступной депортации

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рф атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юго-востока

рф атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юго-востока

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18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки

18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки

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Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины

Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины

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Пожар в жилом доме в Киеве: были спасены 4 человека

Пожар в жилом доме в Киеве: были спасены 4 человека

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В Афганистане застрелили 3 каталонских туристов

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Литва передаст Украине 6 радаров Amber-1800 для противовоздушной обороны

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В Одессе есть жертвы в результате российских обстрелов, подтвердил мэр

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Херсон: из-за вражеских атак была приостановлена работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости

Херсон: из-за вражеских атак была приостановлена работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости

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Харьков под вражеским ударом: 3 погибших и 29 раненых, продолжается ликвидация последствий

Харьков под вражеским ударом: 3 погибших и 29 раненых, продолжается ликвидация последствий

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С гнездами, канатами и качелями: волнистые попугайчики в столичном зоопарке переехали на "летнюю фазенду"

С гнездами, канатами и качелями: волнистые попугайчики в столичном зоопарке переехали на "летнюю фазенду"

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  195309 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  187925 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  248857 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  268255 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  468958 просмотра

Заложники ХАМАС: Израильская армия нашла тела трех убитых в Газе

Армия обороны Израиля нашла тела трех израильских заложников - Шани Луки, Амита Бускилы и Ицхака Гелерента - убитых ХАМАС в Газе 7 октября, после атаки ХАМАС, в результате которой погибло более 360 человек и 125 - пропали без вести.

Новости Мира •   •  5037 просмотра
Заложники ХАМАС: Израильская армия нашла тела трех убитых в Газе

ПВО уничтожила все 13 российских беспилотников в результате ночной атаки

Украинская противовоздушная оборона успешно сбила все 13 российских беспилотников "Шахед" во время ночной атаки над несколькими регионами.

Война •   •  7450 просмотра
ПВО уничтожила все 13 российских беспилотников в результате ночной атаки

Денежное вознаграждение и отпуск за уничтоженную технику, сертификат на авто для мобилизованных: какие еще поощрения предусматривает закон об усилении мобилизации

За уничтожение вражеского оружия и техники украинские военные получат денежное вознаграждение и дополнительные дни отпуска, а также льготы в виде сертификатов на приобретение автомобилей и компенсации по программе еОселя во время военного положения.

Война •   •  9176 просмотра
Денежное вознаграждение и отпуск за уничтоженную технику, сертификат на авто для мобилизованных: какие еще поощрения предусматривает закон об усилении мобилизации

США провели подкритический ядерный эксперимент для поддержания безопасности боеголовок

Национальная администрация ядерной безопасности США успешно провела подкритический эксперимент в штате Невада, чтобы собрать важные данные для поддержания безопасности и эффективности ядерных боеголовок без испытаний ядерного взрыва.

Новости Мира •   •  9302 просмотра
США провели подкритический ядерный эксперимент для поддержания безопасности боеголовок

Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа: сколько коренных жителей Крыма погибли в результате преступной депортации

18 мая Украина чтит память жертв геноцида крымских татар из-за принудительной депортации 1944 года, когда было депортировано до 425 000 человек и до 42% из них погибли.

Общество •   •  9805 просмотра
Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа: сколько коренных жителей Крыма погибли в результате преступной депортации

рф атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юго-востока

Воздушные Силы Украины информируют о потенциальной угрозе баллистических ракет с юго-востока.

Война •   •  13622 просмотра
рф атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юго-востока

18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки

Сегодня, 18 мая, все поклонники искусства могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня музеев. Старейшим музеем мира считается Капитолийский музей в Риме, который был создан в 1471 году.

УНН Lite •   •  17242 просмотра
18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки

Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины

Во временно оккупированной Херсонской области российские войска установили в школах экспозиции, прославляющие войско рф, несмотря на репрессии против гражданского населения, заставляя детей узнавать о "героизме" сил, ответственных за то, что они разлучили их с родителями.

Война •   •  15794 просмотра
Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины

Пожар в жилом доме в Киеве: были спасены 4 человека

Четырех человек спасли спасатели после того, как в квартире на пятом этаже десятиэтажного дома в Святошинском районе Киева возник пожар, который впоследствии был ликвидирован.

Общество •   •  14345 просмотра
Пожар в жилом доме в Киеве: были спасены 4 человека

В Афганистане застрелили 3 каталонских туристов

Трое каталонских туристов были застрелены во время посещения города Бамиан в центральном Афганистане.

Криминал и ЧП •   •  13779 просмотра
В Афганистане застрелили 3 каталонских туристов