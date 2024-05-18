Заложники ХАМАС: Израильская армия нашла тела трех убитых в Газе

Армия обороны Израиля нашла тела трех заложников в Газе, убитых ХАМАСом 7 октября. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

По сообщению Армии обороны Израиля, израильские войска нашли тела трех заложников в Газе.

Шани Лука, Амита Бускилы и Ицхака Гелерентера были убиты 7 октября, а их останки вернули в Газу. Тела были найдены в туннеле ХАМАС.

Местные СМИ сообщили, что трех заложников убили террористы ХАМАС во время нападения на фестиваль "Нова" на юге Израиля. В результате этого нападения погибло более 360 человек, а около 125 человек считаются пропавшими без вести.

В заявлении ЦАХАЛа указано, что тела были найдены в ходе спецоперации, проведенной на основании разведывательных данных, полученных в результате допросов задержанных террористов.

Напомним,

7 октября около 1200 человек погибли в результате беспрецедентного нападения, когда боевики ХАМАС ворвались в Израиль. Еще 252 человека террористы забрали обратно в Газу в качестве заложников.

ХАМАС удерживает 155 заложников - ЦАХАЛ