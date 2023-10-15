ХАМАС удерживает 155 заложников - ЦАХАЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Террористическая группировка ХАМАС удерживает 155 заложников после внезапной атаки на Израиль. Об этом сообщила Армия обороны Израиля, пишет CNN, передает УНН.
Детали
На нескольких фронтах продолжаются усилия для освобождения заложников. Президент Израиля Исаак Герцог заявил в воскресенье, что войска работают над возвращением пленных "немедленно" и "без условий".
“Конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы определить их точную судьбу через различные источники, и мы требуем от международного сообщества однозначного осуждения и требуем освободить заложников”, — сказал Герцог в интервью’ю CNN.
Герцог сказал, что это “сложная ситуация”, ведь ХАМАС “не подчиняется никаким нормам международного гуманитарного права в любом виде или формате. Уже годами они держат израильских солдат, тела, граждан из предыдущих столкновений, даже не сообщая никакой информации об их судьбе, местонахождении и самочувствии”.
Он сказал, что существуют "большие международные усилия" для возвращения заложников, и поблагодарил США, в частности, за их поддержку.
Президент Израиля заявил, что некоторые из заложников нуждаются в специальных лекарствах и лечении, назвав ситуацию с их здоровьем "чрезвычайно хрупкой".
Дополнение
Министерство здравоохранения Газы сообщает, что около 2329 палестинцев были убиты и ещё 9042 были ранены в результате израильских авиаударов в ответ на сектор Газа.