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ХАМАС удерживает 155 заложников - ЦАХАЛ

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Террористическая группировка ХАМАС удерживает 155 заложников после внезапной атаки на Израиль. Об этом сообщила Армия обороны Израиля, пишет CNN, передает УНН.

ХАМАС удерживает 155 заложников - ЦАХАЛ

Детали 

На нескольких фронтах продолжаются усилия для освобождения заложников. Президент Израиля Исаак Герцог заявил в воскресенье, что войска работают над возвращением пленных "немедленно" и "без условий".

“Конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы определить их точную судьбу через различные источники, и мы требуем от международного сообщества однозначного осуждения и требуем освободить заложников”, — сказал Герцог в интервью’ю CNN.

Герцог сказал, что это “сложная ситуация”, ведь ХАМАС “не подчиняется никаким нормам международного гуманитарного права в любом виде или формате. Уже годами они держат израильских солдат, тела, граждан из предыдущих столкновений, даже не сообщая никакой информации об их судьбе, местонахождении и самочувствии”.

Он сказал, что существуют "большие международные усилия" для возвращения заложников, и поблагодарил США, в частности, за их поддержку.

Президент Израиля заявил, что некоторые из заложников нуждаются в специальных лекарствах и лечении, назвав ситуацию с их здоровьем "чрезвычайно хрупкой".

Дополнение

Министерство здравоохранения Газы сообщает, что около 2329 палестинцев были убиты и ещё 9042 были ранены в результате израильских авиаударов в ответ на сектор Газа.

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