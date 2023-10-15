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ХАМАС утримує 155 заручників - ЦАХАЛ

Київ • УНН

 • 342574 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Терористичне угрупування ХАМАС утримує 155 заручників після раптової атаки на Ізраїль. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю, пише CNN, передає УНН.

ХАМАС утримує 155 заручників - ЦАХАЛ

Деталі 

На кількох фронтах тривають зусилля для звільнення заручників. Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив у неділю, що війська працюють над поверненням полонених "негайно" і "без умов".

“Звичайно, ми докладаємо всіх зусиль, щоб визначити їх точну долю через різні джерела, і ми вимагаємо від міжнародної спільноти однозначного засудження та вимагаємо звільнити заручників”, — сказав Герцог в інтерв’ю CNN.

Герцог сказав, що це “складна ситуація”, адже ХАМАС “не підкоряється жодним нормам міжнародного гуманітарного права в будь-якому вигляді чи форматі. Уже роками вони тримають ізраїльських солдатів, тіла, громадян з попередніх сутичок, навіть не повідомляючи жодної інформації про їхню долю, місцеперебування та самопочуття”.

Він сказав, що існують "великі міжнародні зусилля" для повернення заручників, і подякував США, зокрема, за їх підтримку.

Президент Ізраїлю заявив, що деякі із заручників потребують спеціальних ліків і лікування, назвавши ситуацію з їхнім здоров'ям "надзвичайно крихкою".

Доповнення

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомляє, що близько 2329 палестинців були вбиті і ще 9042 були поранені в результаті ізраїльських авіаударів у відповідь на сектор Газа.

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