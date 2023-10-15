ХАМАС утримує 155 заручників - ЦАХАЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Терористичне угрупування ХАМАС утримує 155 заручників після раптової атаки на Ізраїль. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю, пише CNN, передає УНН.
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На кількох фронтах тривають зусилля для звільнення заручників. Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив у неділю, що війська працюють над поверненням полонених "негайно" і "без умов".
“Звичайно, ми докладаємо всіх зусиль, щоб визначити їх точну долю через різні джерела, і ми вимагаємо від міжнародної спільноти однозначного засудження та вимагаємо звільнити заручників”, — сказав Герцог в інтерв’ю CNN.
Герцог сказав, що це “складна ситуація”, адже ХАМАС “не підкоряється жодним нормам міжнародного гуманітарного права в будь-якому вигляді чи форматі. Уже роками вони тримають ізраїльських солдатів, тіла, громадян з попередніх сутичок, навіть не повідомляючи жодної інформації про їхню долю, місцеперебування та самопочуття”.
Він сказав, що існують "великі міжнародні зусилля" для повернення заручників, і подякував США, зокрема, за їх підтримку.
Президент Ізраїлю заявив, що деякі із заручників потребують спеціальних ліків і лікування, назвавши ситуацію з їхнім здоров'ям "надзвичайно крихкою".
Доповнення
Міністерство охорони здоров'я Гази повідомляє, що близько 2329 палестинців були вбиті і ще 9042 були поранені в результаті ізраїльських авіаударів у відповідь на сектор Газа.