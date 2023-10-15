Кількість загиблих у Газі досягла 2329 осіб - ЗМІ

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Армія оборони Ізраїлю заявила, що вбила близько 1500 палестинських терористів на ізраїльській території після того, як вони зламали прикордонний паркан і вчинили смертоносні дії на півдні Ізраїлю, убивши понад 1300 людей, переважно мирних жителів.

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