Кількість загиблих у Газі досягла 2329 осіб - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Гази повідомляє, що близько 2329 палестинців були вбиті і ще 9042 були поранені в результаті ізраїльських авіаударів у відповідь на сектор Газа, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
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Армія оборони Ізраїлю заявила, що вбила близько 1500 палестинських терористів на ізраїльській території після того, як вони зламали прикордонний паркан і вчинили смертоносні дії на півдні Ізраїлю, убивши понад 1300 людей, переважно мирних жителів.
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