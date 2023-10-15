ЦАХАЛ атакував міжнародний аеропорт у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сирійське проурядове ЗМІ повідомляє, що ізраїльські військові атакували міжнародний аеропорт міста Алеппо на півночі країни, вивівши його з ладу. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.
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Щоденна газета Al-Watan повідомляє, що удар був у злітно-посадкову смугу аеропорту Алеппо. Унаслідок чого аеропорт було виведено з ладу.
Зазначається, що цей удар стався після того, як дві ракети були випущені з Сирії по Голанським висотам Ізраїлю.
Нагадаємо
У четвер Ізраїль нібито здійснив бомбардування в Сирії поблизу міжнародних аеропортів Дамаска та Алеппо.