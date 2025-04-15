Росіяни почали використовувати більш досконалі БпЛА дальнього радіусу дії, що ускладнює роботу ППО України. Ворог змінює тактику, завдаючи синхронізовані удари з великої висоти.
Німецький уряд вивчає можливості запобігти введенню в експлуатацію "Північних потоків". За даними Bild, між США та росією ведуться таємні переговори щодо купівлі американськими інвесторами пошкодженого газопроводу.
5,4 млрд людей у світі перебувають під владою чоловіків віком понад 70 років, що становить 67,5% населення Землі. Жінки керують лише 28 країнами, що охоплює близько 5% світового населення.
Журналісти BILD відвідали покинутий палац Башара Асада в Дамаску після його втечі з країни. Розкішна резиденція розграбована, частково спалена, а портрет путіна кинутий і розтоптаний.
Речниця ОТУ "Луганськ" спростувала інформацію про прорив каналу Сіверський Донець російськими військами в Часовому Яру. Штурмові групи, що перетинають канал, блокуються та знищуються.
Президент Зеленський заявив, що Україна не прагне повернути ядерний статус, але потребує гарантій безпеки. Він наголосив, що Україна віддала ядерну зброю, але не отримала членства в НАТО.
Президент Зеленський заявив, що Україна не мала намірів створювати ядерну зброю. Він наголосив, що членство в НАТО є кращим за будь-яку зброю для забезпечення безпеки країни.
МЗС України спростувало інформацію про плани розробки зброї масового знищення. Україна залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та закликає посилити тиск на Росію.
Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не говорила про наміри створити ядерну зброю. Він нагадав про Будапештський меморандум та гарантії безпеки, які Україна мала отримати в обмін на відмову від ядерної зброї.
Керівник ЦПД Андрій Коваленко спростував інформацію про плани України відновити ядерний арсенал. Він назвав такі повідомлення "фантазіями західних журналістів" та вигадками.
У Берліні попереджають про масштабні обмеження руху під час візиту президента США Джо Байдена. Жителям рекомендують уникати центру міста, очікуються зміни в роботі громадського транспорту.
У холі готелю Dolder у Швейцарії з'явилася реалістична скульптура сплячого безпритульного. Це мистецька інсталяція "Мандрівник" американського скульптора Дуейна Хенсона, що викликала суперечки.
Світові ціни на нафту зросли на 10% через ризик ескалації між Ізраїлем та Іраном. Експерти прогнозують подальше зростання до $85-100 за барель у разі атаки Ізраїлю на іранські нафтові об'єкти.
Невідомі обстріляли вікно потяга, що прямував з Гамбурга до Франкфурта-на-Майні. Поїзд зробив екстрену зупинку в Оснабрюку, поліція оточила пошкоджений вагон, після чого рух було відновлено.
На мосту через Дунай у Німеччині сталася аварія за участю двох місцевих автобусів. Щонайменше 50 людей отримали травми, з них п'ятеро - серйозні поранення. Причина ДТП наразі невідома.
Рейтинг "Союзу Сари Вагенкнехт" (BSW) у Німеччині знизився до 8%, досягнувши мінімуму з 23 червня. Найсильнішою опозиційною силою залишається блок ХДС/ХСС з 31% підтримки.
Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц запропонував створити контактну групу з Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі. Мета - вироблення пропозицій щодо європейського післявоєнного устрою після війни в Україні.
Двох бельгійських журналістів жорстоко побили в Бейруті, звинувативши у шпигунстві на користь Ізраїлю. Репортер отримав переломи обличчя, а оператор - поранення в ногу від пострілів.
Брюно Ретайо, новий міністр внутрішніх справ Франції, запропонував зменшити імміграцію та обмежити пільги для нелегальних мігрантів. Він планує оприлюднити нові заходи стримування міграції протягом кількох тижнів.
Через суперечки в уряді Німеччини Україна втратила військову допомогу на 3,87 млрд євро. Міністерства фінансів і оборони звинувачують одне одного, а канцлера Шольца - у забороні подавати фінансові вимоги.
Президент Баварської асоціації пивоварів заявив, що роздрібні ціни на пиво в Німеччині стали надто низькими. Ящик пива можна придбати за ціною від 5,99 до 9,99 євро в різних магазинах.
Мінфін Німеччини спростував інформацію про припинення допомоги Україні з 2025 року. Частина двосторонньої допомоги буде перенесена на міжнародні програми, зокрема кредити G7 на 50 млрд доларів.
У Дортмунді рятувальники звільнили підлітка, який застряг у замкненому ящику для посилок DHL. Поліція розслідує інцидент, розглядаючи версію, що хлопця могли навмисно заштовхати в поштомат.
Уряд Німеччини не надаватиме Україні додаткової фінансової підтримки через відсутність коштів у бюджеті. Заплановані раніше виплати та передача озброєння продовжаться, але нові заявки не задовольнятимуться.
Зростання економіки ФРН сповільнилося до історичного мінімуму. Експерт вважає головною проблемою політику боргового гальма та пропонує реформувати систему соціальної допомоги.
На авіабазі НАТО в Гайленкірхені розслідують випадок можливого забруднення питної води. Раніше подібний інцидент стався у казармах ВПС ФРН під Кельном, де могли отруїти воду.
Українські військові застосовують близько 30 роботів BAD. 2 на Донецькому напрямку. Ці наземні дрони виконують розвідувальні завдання, виявляють міни та відстежують пересування ворожих військ, знижуючи ризики для солдатів.
Українські військові застосовують британських роботів BAD. 2 для розвідки та перенесення вантажів. Понад 30 таких пристроїв вже діють на фронті, допомагаючи виявляти міни та ворожі позиції.
Європейська Рада продовжила обмежувальні заходи проти Ірану до 27 липня 2025 року через військову підтримку Іраном агресивної війни росії проти України та збройних угруповань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.
Невідомі обстріляли штаб-квартиру партії СДПН у Дрездені, Німеччина, за кілька тижнів до земельних виборів у Саксонії: у вікнах на третьому поверсі були виявлені кульові отвори.