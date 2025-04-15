Німецькі пивовари скаржаться на занадто низькі ціни на пиво

Президент Баварської асоціації пивоварів заявив, що роздрібні ціни на пиво в Німеччині стали надто низькими. Ящик пива можна придбати за ціною від 5,99 до 9,99 євро в різних магазинах.