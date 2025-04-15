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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 10635 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 32454 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162613 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140135 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142880 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136495 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136455 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196787 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 10643 перегляди

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Росіяни почали використовувати більш досконалі БпЛА дальнього радіусу дії, що ускладнює роботу ППО України. Ворог змінює тактику, завдаючи синхронізовані удари з великої висоти.

Війна • 31 березня, 10:13 • 38009 перегляди

Німеччина готується протидіяти таємним переговорам США та рф щодо "Північного потоку"

Німецький уряд вивчає можливості запобігти введенню в експлуатацію "Північних потоків". За даними Bild, між США та росією ведуться таємні переговори щодо купівлі американськими інвесторами пошкодженого газопроводу.

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Дві третини людства перебувають під владою чоловіків віком понад 70 років - BILD

5,4 млрд людей у світі перебувають під владою чоловіків віком понад 70 років, що становить 67,5% населення Землі. Жінки керують лише 28 країнами, що охоплює близько 5% світового населення.

Новини Світу • 7 лютого, 11:30 • 24597 перегляди

Розбитий портрет путіна і вигорілий зал: фото BILD із розгромленого палацу Асада

Журналісти BILD відвідали покинутий палац Башара Асада в Дамаску після його втечі з країни. Розкішна резиденція розграбована, частково спалена, а портрет путіна кинутий і розтоптаний.

Новини Світу • 12 грудня, 17:58 • 18419 перегляди

Ситуація в Часовому Яру складна, але росіяни не змогли пройти канал - речниця ОТУВ “Луганськ”

Речниця ОТУ "Луганськ" спростувала інформацію про прорив каналу Сіверський Донець російськими військами в Часовому Яру. Штурмові групи, що перетинають канал, блокуються та знищуються.

Війна • 23 жовтня, 13:06 • 19638 перегляди

Україна не хоче повертати ядерну зброю, але натомість має отримати "безпекову парасольку" - Зеленський

Президент Зеленський заявив, що Україна не прагне повернути ядерний статус, але потребує гарантій безпеки. Він наголосив, що Україна віддала ядерну зброю, але не отримала членства в НАТО.

Війна • 22 жовтня, 13:40 • 30589 перегляди

Україна не збирається створювати ядерну зброю - Зеленський

Президент Зеленський заявив, що Україна не мала намірів створювати ядерну зброю. Він наголосив, що членство в НАТО є кращим за будь-яку зброю для забезпечення безпеки країни.

Війна • 18 жовтня, 15:09 • 18790 перегляди

Київ виконує взяті на себе зобовʼязання: в МЗС спростували чутки про відновлення ядерного потенціалу України

МЗС України спростувало інформацію про плани розробки зброї масового знищення. Україна залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та закликає посилити тиск на Росію.

Політика • 17 жовтня, 18:07 • 22557 перегляди

Ми ніколи не говорили, що готуємося створити ядерну зброю - Зеленський

Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не говорила про наміри створити ядерну зброю. Він нагадав про Будапештський меморандум та гарантії безпеки, які Україна мала отримати в обмін на відмову від ядерної зброї.

Війна • 17 жовтня, 17:28 • 24914 перегляди

Центр протидії дезінформації спростував чутки про плани України з відновлення ядерної зброї

Керівник ЦПД Андрій Коваленко спростував інформацію про плани України відновити ядерний арсенал. Він назвав такі повідомлення "фантазіями західних журналістів" та вигадками.

Війна • 17 жовтня, 15:58 • 21364 перегляди

У Берліні попереджають про серйозні транспортні проблеми під час візиту Байдена

У Берліні попереджають про масштабні обмеження руху під час візиту президента США Джо Байдена. Жителям рекомендують уникати центру міста, очікуються зміни в роботі громадського транспорту.

Новини Світу • 17 жовтня, 14:58 • 14403 перегляди

У розкішному швейцарському готелі встановили фігуру волоцюги

У холі готелю Dolder у Швейцарії з'явилася реалістична скульптура сплячого безпритульного. Це мистецька інсталяція "Мандрівник" американського скульптора Дуейна Хенсона, що викликала суперечки.

УНН Lite • 15 жовтня, 15:43 • 109108 перегляди

Світові ціни на нафту зростають через ризик конфлікту між Іраном та Ізраїлем

Світові ціни на нафту зросли на 10% через ризик ескалації між Ізраїлем та Іраном. Експерти прогнозують подальше зростання до $85-100 за барель у разі атаки Ізраїлю на іранські нафтові об'єкти.

Новини Світу • 11 жовтня, 12:27 • 12589 перегляди

У Німеччині невідомі обстріляли потяг

Невідомі обстріляли вікно потяга, що прямував з Гамбурга до Франкфурта-на-Майні. Поїзд зробив екстрену зупинку в Оснабрюку, поліція оточила пошкоджений вагон, після чого рух було відновлено.

Новини Світу • 9 жовтня, 10:36 • 12223 перегляди

ДТП з автобусами в Німеччині: постраждали щонайменше 50 осіб

На мосту через Дунай у Німеччині сталася аварія за участю двох місцевих автобусів. Щонайменше 50 людей отримали травми, з них п'ятеро - серйозні поранення. Причина ДТП наразі невідома.

Новини Світу • 7 жовтня, 20:22 • 17939 перегляди

Рейтинг проросійської партії BSW у Німеччині впав до мінімуму

Рейтинг "Союзу Сари Вагенкнехт" (BSW) у Німеччині знизився до 8%, досягнувши мінімуму з 23 червня. Найсильнішою опозиційною силою залишається блок ХДС/ХСС з 31% підтримки.

Новини Світу • 7 жовтня, 14:59 • 15012 перегляди

Кандидат у канцлери Німеччини Мерц пропонує створити групу щодо України за участю 4 країн

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц запропонував створити контактну групу з Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі. Мета - вироблення пропозицій щодо європейського післявоєнного устрою після війни в Україні.

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Звинуватили у шпигунстві на користь Ізраїлю: у Бейруті побили бельгійських журналістів

Двох бельгійських журналістів жорстоко побили в Бейруті, звинувативши у шпигунстві на користь Ізраїлю. Репортер отримав переломи обличчя, а оператор - поранення в ногу від пострілів.

Новини Світу • 3 жовтня, 15:49 • 16215 перегляди

Новий глава МВС Франції говорить про необхідність обмеження міграції

Брюно Ретайо, новий міністр внутрішніх справ Франції, запропонував зменшити імміграцію та обмежити пільги для нелегальних мігрантів. Він планує оприлюднити нові заходи стримування міграції протягом кількох тижнів.

Новини Світу • 26 вересня, 14:00 • 13593 перегляди

Німеччина не надасть Україні військову допомогу на 3,87 млрд євро через суперечки всередині уряду ФРН - BILD

Через суперечки в уряді Німеччини Україна втратила військову допомогу на 3,87 млрд євро. Міністерства фінансів і оборони звинувачують одне одного, а канцлера Шольца - у забороні подавати фінансові вимоги.

Політика • 19 серпня, 07:32 • 37471 перегляди

Німецькі пивовари скаржаться на занадто низькі ціни на пиво

Президент Баварської асоціації пивоварів заявив, що роздрібні ціни на пиво в Німеччині стали надто низькими. Ящик пива можна придбати за ціною від 5,99 до 9,99 євро в різних магазинах.

Суспільство • 17 серпня, 19:35 • 38356 перегляди

Німеччина пояснила плани щодо допомоги Україні після 2025 року

Мінфін Німеччини спростував інформацію про припинення допомоги Україні з 2025 року. Частина двосторонньої допомоги буде перенесена на міжнародні програми, зокрема кредити G7 на 50 млрд доларів.

Економіка • 17 серпня, 18:45 • 69617 перегляди

У Німеччині хлопця замкнули у поштоматі – Bild

У Дортмунді рятувальники звільнили підлітка, який застряг у замкненому ящику для посилок DHL. Поліція розслідує інцидент, розглядаючи версію, що хлопця могли навмисно заштовхати в поштомат.

Новини Світу • 17 серпня, 18:17 • 27032 перегляди

У Німеччині з метою економії вирішили заморозити додаткову фінансову підтримку України - ЗМІ

Уряд Німеччини не надаватиме Україні додаткової фінансової підтримки через відсутність коштів у бюджеті. Заплановані раніше виплати та передача озброєння продовжаться, але нові заявки не задовольнятимуться.

Війна • 17 серпня, 11:15 • 98802 перегляди

Зростання економіки Німеччини сповільнилося до історичного мінімуму - ЗМІ

Зростання економіки ФРН сповільнилося до історичного мінімуму. Експерт вважає головною проблемою політику боргового гальма та пропонує реформувати систему соціальної допомоги.

Новини Світу • 15 серпня, 10:21 • 21060 перегляди

На ще одній авіабазі Німеччини розслідують можливу диверсію: що відомо

На авіабазі НАТО в Гайленкірхені розслідують випадок можливого забруднення питної води. Раніше подібний інцидент стався у казармах ВПС ФРН під Кельном, де могли отруїти воду.

Новини Світу • 14 серпня, 13:28 • 18458 перегляди

Роботизовані собаки ЗСУ: які характеристики та для чого їх застосовують

Українські військові застосовують близько 30 роботів BAD. 2 на Донецькому напрямку. Ці наземні дрони виконують розвідувальні завдання, виявляють міни та відстежують пересування ворожих військ, знижуючи ризики для солдатів.

Війна • 14 серпня, 12:57 • 113904 перегляди

Доставляють боєприпаси та розвідують території: Сили оборони використовують на фронті собак-роботів

Українські військові застосовують британських роботів BAD. 2 для розвідки та перенесення вантажів. Понад 30 таких пристроїв вже діють на фронті, допомагаючи виявляти міни та ворожі позиції.

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ЄС продовжив санкції проти Ірану через підтримку агресії рф

Європейська Рада продовжила обмежувальні заходи проти Ірану до 27 липня 2025 року через військову підтримку Іраном агресивної війни росії проти України та збройних угруповань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.

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У Німеччині обстріляли штаб-квартиру партії Олафа Шольца: що відомо

Невідомі обстріляли штаб-квартиру партії СДПН у Дрездені, Німеччина, за кілька тижнів до земельних виборів у Саксонії: у вікнах на третьому поверсі були виявлені кульові отвори.

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