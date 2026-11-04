У МЗС Німеччини сподіваються на посилення допомоги Україні після виборів у США

Йоганн Вадефуль. Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль припустив, що перемога демократів на проміжних виборах до Конгресу США дозволить збільшити американську підтримку України, передає УНН із посиланням на Bild.

"Щодо України, я налаштований дещо оптимістичніше і сподіваюся, що тепер у Конгресі відновляться активніші переговори між обома партіями про те, що вони можуть спільно зробити для підтримки України", — заявив він.

При цьому міністр наголосив, що Німеччина продовжить тісно співпрацювати з американською адміністрацією незалежно від результатів голосування.

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Віце-канцлер Німеччини та лідер Соціал-демократичної партії Ларс Клінгбайль привітав демократів із "переконливою перемогою". За його словами, результати виборів вселяють упевненість після "тривалого періоду посилення правопопулістських сил".

На результати виборів також відреагував кремль. Прессекретар дмитро пєсков заявив, що москва розраховує на продовження посередницьких зусиль Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні.

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