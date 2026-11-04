У МЗС Німеччини сподіваються на посилення допомоги Україні після виборів у США

$45.670.1351.060.01
ukenru
13:49 • 12590 перегляди
Смертоносний удар рф по Комишувасі: кількість загиблих зросла до 40, деякі тіла поки не вдалось ідентифікуватиPhoto
13:26 • 15902 перегляди
У Києві обирають запобіжний захід учасниці подій на Борщагівці Валентині Молодій - у чому її підозрюютьPhoto
13:17 • 13899 перегляди
У пінгвінів, що мешкають біля "Вернадського", з'явилися перші яйця - скільки їх очікуютьPhoto
12:58 • 12139 перегляди
Єврокомісія розкрила "амбітну" ціль України завершити переговори про вступ до кінця 2028 року: наголосила на прискоренні реформ
Ексклюзив
12:41 • 16739 перегляди
Затягування суду не врятує від відповідальності - адвокат пояснив, як зупинити строки давності
11:25 • 19463 перегляди
Ситуацію в енергетиці частково стабілізували, у більшості регіонів і Києві повертаються до графіків - Укренерго
10:57 • 20758 перегляди
Єврокомісія не вказує дати вступу для України з амбітнішою картою для Молдови - Politico
09:59 • 17204 перегляди
Кількість загиблих від авіаудару рф по Комишувасі зросла до 37
4 листопада, 07:37 • 24286 перегляди
Що зі світлом та водою у Києві - оновлення на ранок
4 листопада, 06:33 • 22391 перегляди
Демократи здобувають контроль над Конгресом, завдавши удар по Трампу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Що святкують 4 листопада в Україні та світі4 листопада, 04:55 • 8688 перегляди
Високопосадовець СБУ погрожує детективам НАБУ зброєю та перешкоджає обшуку4 листопада, 05:20 • 10554 перегляди
Дружина посла рф спричинила скандал у Канберрі: представниці України, Італії та Естонії оголосили бойкот08:57 • 6442 перегляди
Через атаки рф знизили потужність АЕС, перебої зі світлом у Києві та 7 областях - Міненерго10:30 • 19548 перегляди
День залізничника в Україні: історія свята, робота під обстрілами та майбутнє залізниці12:42 • 10605 перегляди
Публікації
День залізничника в Україні: історія свята, робота під обстрілами та майбутнє залізниці12:42 • 10753 перегляди
Затягування суду не врятує від відповідальності - адвокат пояснив, як зупинити строки давності
Ексклюзив
12:41 • 16746 перегляди
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро3 листопада, 17:35 • 62580 перегляди
Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України
Ексклюзив
3 листопада, 14:07 • 75820 перегляди
Бронювання в обмін на мобілізацію: чому нова ідея уряду викликала критику
Ексклюзив
3 листопада, 11:27 • 81374 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Коломойський
Леонід Кравчук
Леонід Кучма
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Київська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Ніагарський водоспад засяяв синім після перемоги демократів у США14:27 • 792 перегляди
P.Diddy зустріне день народження у в’язниці - що буде у "святковому" меню14:01 • 3518 перегляди
У пінгвінів, що мешкають біля "Вернадського", з'явилися перші яйця - скільки їх очікуютьPhoto13:17 • 13909 перегляди
В Італії на дні озера знайшли бронзовий меч віком понад 3300 років, який досі залишається гострим4 листопада, 04:05 • 25099 перегляди
Конгресвумен Вікторія Спартц, яка критикувала допомогу Україні, хоча сама має українське походження, втрачає місце в Конгресі 4 листопада, 03:08 • 34002 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Fox News
ФАБ-500
Техніка
FIFA (серія відеоігор)

У МЗС Німеччини сподіваються на посилення допомоги Україні після виборів у США

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Йоганн Вадефуль очікує активнішої двопартійної підтримки України після перемоги демократів на виборах до Конгресу США. Берлін збереже співпрацю з Вашингтоном.

У МЗС Німеччини сподіваються на посилення допомоги Україні після виборів у США
Йоганн Вадефуль. Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль припустив, що перемога демократів на проміжних виборах до Конгресу США дозволить збільшити американську підтримку України, передає УНН із посиланням на Bild.

"Щодо України, я налаштований дещо оптимістичніше і сподіваюся, що тепер у Конгресі відновляться активніші переговори між обома партіями про те, що вони можуть спільно зробити для підтримки України", — заявив він.

При цьому міністр наголосив, що Німеччина продовжить тісно співпрацювати з американською адміністрацією незалежно від результатів голосування.

Додамо

Віце-канцлер Німеччини та лідер Соціал-демократичної партії Ларс Клінгбайль привітав демократів із "переконливою перемогою". За його словами, результати виборів вселяють упевненість після "тривалого періоду посилення правопопулістських сил".

На результати виборів також відреагував кремль. Прессекретар дмитро пєсков заявив, що москва розраховує на продовження посередницьких зусиль Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні.

Демократи здобувають контроль над Конгресом, завдавши удар по Трампу04.11.26, 08:33 • 22391 перегляд

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Війна в Україні
Соціал-демократична партія Німеччини
Конгрес США
Bild
Дональд Трамп
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна