В МИД Германии надеются на усиление помощи Украине после выборов в США

Йоганн Вадефуль. Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль предположил, что победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США позволит увеличить американскую поддержку Украины, передает УНН со ссылкой на Bild.

"Что касается Украины, я настроен несколько более оптимистично и надеюсь, что теперь в Конгрессе возобновятся более активные переговоры между обеими партиями о том, что они могут совместно сделать для поддержки Украины", — заявил он.

При этом министр подчеркнул, что Германия продолжит тесно сотрудничать с американской администрацией независимо от результатов голосования.

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Вице-канцлер Германии и лидер Социал-демократической партии Ларс Клингбайль поздравил демократов с "убедительной победой". По его словам, результаты выборов вселяют уверенность после "длительного периода усиления правопопулистских сил".

На результаты выборов также отреагировал Кремль. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на продолжение посреднических усилий Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине.

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