В МИД Германии надеются на усиление помощи Украине после выборов в США
Киев • УНН
Йоганн Вадефуль ожидает более активной двухпартийной поддержки Украины после победы демократов на выборах в Конгресс США. Берлин сохранит сотрудничество с Вашингтоном.
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль предположил, что победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США позволит увеличить американскую поддержку Украины, передает УНН со ссылкой на Bild.
"Что касается Украины, я настроен несколько более оптимистично и надеюсь, что теперь в Конгрессе возобновятся более активные переговоры между обеими партиями о том, что они могут совместно сделать для поддержки Украины", — заявил он.
При этом министр подчеркнул, что Германия продолжит тесно сотрудничать с американской администрацией независимо от результатов голосования.
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Вице-канцлер Германии и лидер Социал-демократической партии Ларс Клингбайль поздравил демократов с "убедительной победой". По его словам, результаты выборов вселяют уверенность после "длительного периода усиления правопопулистских сил".
На результаты выборов также отреагировал Кремль. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на продолжение посреднических усилий Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине.
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