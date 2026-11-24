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В Великобритании четырехлетний кот по имени Зевс самостоятельно сел на поезд в графстве Эссекс и добрался до Лондона, преодолев почти 60 километров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Работники железной дороги разыскали владелицу животного и сопроводили необычного пассажира домой.

Детали

Приключение произошло 10 ноября. Кот самостоятельно сел на вечерний поезд железнодорожного оператора Greater Anglia, который отправился из города Брейнтри в Лондон. После прибытия поезда на вокзал Ливерпуль-стрит работники железной дороги забрали животное в служебное помещение и начали разыскивать его владелицу.

Связаться с хозяйкой кота Лили Берроуз удалось благодаря QR-коду на ошейнике животного, который содержал ее контактные данные. Поскольку женщина не могла лично забрать своего любимца из британской столицы, сотрудники железной дороги сопроводили Зевса обратным поездом до Брейнтри.

Как выяснилось, это уже не первое самостоятельное путешествие кота. Ранее он неоднократно ездил на поездах в лондонский аэропорт Станстед, а также регулярно посещал местный супермаркет. Из-за склонности животного к путешествиям владелица даже приобрела для него трекеры, позволяющие узнать геолокацию, где находится кот. По словам Берроуз, Зевс обладает общительным характером, охотно контактирует с незнакомыми людьми, а попытки ограничить его пребывание на улице не увенчались успехом.

Поездка в Лондон стала самым длительным самостоятельным путешествием кота. Его владелица не исключает, что в будущем Зевс может отправиться еще дальше.

Напомним

В Британии нашелся кот, который пропал 10 лет назад. Он убежал с баржи в 2011 году во время медового месяца своих хозяев — Колина Клейтона и Евы Беллами, который молодожены проводили, путешествуя по каналам в районе Бирмингема.