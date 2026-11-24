В Украине второй день подряд стремительно снижаются цены на топливо. Во вторник, 24 ноября, крупные сети автозаправочных станций OKKO, WOG, SOCAR и UPG вновь пересмотрели стоимость бензина и дизельного топлива в сторону уменьшения. Удешевление достигает 3 гривен за литр.

На отдельных АЗС бензин уже стоит менее 80 гривен за литр, а дизельное топливо опустилось ниже отметки в 97 гривен, сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга цен на АЗС.

Детали

Снижение цен на украинском топливном рынке, которое наблюдалось накануне, 23 ноября, продолжилось и во вторник. Крупнейшие операторы рынка корректируют стоимость как стандартных, так и премиальных видов топлива. В то же время даже после очередного удешевления разница в стоимости нефтепродуктов между отдельными сетями АЗС остается существенной. В зависимости от выбранной заправки и вида топлива автомобилисты могут сэкономить несколько сотен гривен на одном полном баке.

Наиболее доступные цены среди пяти крупных сетей сейчас предлагают "Укрнафта" и UPG. Самыми дорогими бензин и дизельное топливо остаются на заправках SOCAR.

Бензин в Украине стоит от 79,90 грн за литр: на каких АЗС его купить

По состоянию на утро 24 ноября самый дешевый стандартный бензин среди пяти крупных сетей АЗС предлагает "Укрнафта". Его стоимость составляет 79,90 грн за литр. Несколько дороже бензин стоит на заправках UPG – 80,90 грн за литр. В сетях OKKO, WOG и SOCAR цены остаются выше.

Стоимость стандартного и премиального бензина составляет:

OKKO – 84,90 и 87,90 грн/л соответственно;

WOG – 86,90 и 89,90 грн/л;

UPG – 80,90 и 82,90 грн/л;

SOCAR – 88,90 и 91,90 грн/л;

“Укрнафта” – 79,90 и 82,90 грн/л.

Как видим, разница между самым дешевым и самым дорогим стандартным бензином среди указанных сетей составляет 9 гривен за литр. Аналогичный ценовой разрыв наблюдается и в сегменте премиального бензина. При этом на заправках UPG и "Укрнафты" премиальный бензин стоит дешевле, чем стандартный в сетях OKKO, WOG и SOCAR.

Дизельное топливо дешевеет, но кое-где все еще стоит более 100 гривен

Несмотря на очередную волну снижения цен, дизельное топливо остается самым дорогим среди основных видов автомобильного топлива. В ряде крупных сетей его стоимость до сих пор превышает психологическую отметку в 100 гривен за литр.

Самую низкую цену на стандартное дизельное топливо по состоянию на 24 ноября предлагает сеть UPG – 96,44 грн за литр. На заправках "Укрнафты" его стоимость составляет 96,90 грн за литр. В сети OKKO стандартный дизель опустился ниже отметки в 100 гривен, тогда как на АЗС WOG и SOCAR его цена остается выше.

Цены на стандартное и премиальное дизельное топливо составляют:

OKKO – 99,90 и 102,90 грн/л соответственно;

WOG – 100,90 и 104,90 грн/л;

UPG – 96,44 и 98,90 грн/л;

SOCAR – 103,00 и 106,00 грн/л;

“Укрнафта” – 96,90 и 98,90 грн/л.

Самым дорогим топливом среди всех представленных в мониторинге остается премиальный дизель в сети SOCAR. Его стоимость составляет 106 гривен за литр. В то же время UPG и "Укрнафта" предлагают премиальное дизельное топливо по одинаковой цене – 98,90 грн за литр.

Что происходит с ценами на автомобильный газ

В отличие от бензина и дизельного топлива, ценовой разрыв в сегменте автомобильного газа между крупными сетями АЗС выражен слабее. По состоянию на 24 ноября стоимость сжиженного автомобильного газа колеблется в пределах 61,90–63,90 грн за литр.

Самый дешевый автогаз предлагают UPG и "Укрнафта", самый дорогой – OKKO.

Цены на автомобильный газ:

OKKO – 63,90 грн/л;

WOG – 63,50 грн/л;

UPG – 61,90 грн/л;

SOCAR – 63,50 грн/л;

“Укрнафта” – 61,90 грн/л.

Разница между минимальной и максимальной ценой автогаза среди этих сетей составляет всего 2 гривны за литр.

Сколько будет стоить заправить полный бак автомобиля

Очередное снижение стоимости топлива на 3 гривны за литр позволяет автомобилистам сэкономить 150 гривен при заправке 50 литров. А выбор более дешевой сети АЗС может обеспечить еще большую экономию.

Стоимость 50 литров стандартного бензина и дизельного топлива составит:

Это означает, что при заправке 50 литров стандартного бензина разница в расходах может достигать 450 гривен, а дизельного топлива — 328 гривен. Если же автомобилист пользуется премиальным дизельным топливом, разница между самым дешёвым и самым дорогим предложениями при заправке 50 литров составит 355 гривен.

Какие сети АЗС предлагают самое дешёвое топливо

По результатам мониторинга цен по состоянию на 24 ноября наиболее выгодные предложения среди пяти крупных операторов топливного рынка имеют UPG и «Укрнафта».

В частности, «Укрнафта» предлагает самый дешёвый стандартный бензин, тогда как UPG имеет самую низкую стоимость стандартного дизельного топлива. Цены на премиальный бензин, премиальное дизельное топливо и автомобильный газ в этих двух сетях одинаковы.

В то же время SOCAR остаётся самой дорогой сетью по всем представленным категориям бензина и дизельного топлива, а OKKO предлагает самый дорогой автомобильный газ.

Продолжит ли топливо дешеветь в Украине

Дальнейшая динамика розничных цен на украинских АЗС будет зависеть от стоимости нефтепродуктов на европейском рынке, курса гривны по отношению к иностранным валютам, логистических расходов, стабильности импортных поставок и конкуренции между операторами. Значение также будет иметь сезонный спрос на дизельное топливо, в частности для работы автономных источников электроснабжения в условиях энергетических проблем.

Также стоит учитывать, что сам факт снижения цен в течение двух дней подряд ещё не гарантирует формирования долгосрочной тенденции к удешевлению нефтепродуктов. Причины последнего пересмотра цен и прогнозы относительно их дальнейшей динамики в опубликованных данных не уточняются.

Напомним

В понедельник, 23 ноября, ряд крупных украинских сетей автозаправочных станций уже снизил цены на топливо. В частности, в сети «Укрнафта» стоимость бензина уменьшилась сразу на 3 гривны за литр. Очередная корректировка цен 24 ноября продолжила тенденцию к удешевлению нефтепродуктов на украинских АЗС.