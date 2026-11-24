По состоянию на конец сентября 2026 года в войне против Украины погибли по меньшей мере 490 тысяч российских военнослужащих, чьи смерти уже внесли в государственные базы данных рф. Об этом свидетельствуют данные расследования изданий «Медиазона» и «Медуза», основанные на утечке из баз данных «росстата», которые передали журналистам белорусские и украинские хакеры («Киберпартизаны» и Silent Crow), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что если учитывать задержки в оформлении документов и без вести пропавших, реальное количество погибших россиян к осени 2026 года достигло 700–720 тысяч человек.

Мы уверены, что эти данные подлинные: они проходят проверку по поименному списку погибших (включая еще не опубликованные записи), Реестру наследственных дел, другим утечкам из ЗАГСов, текстам судебных решений из открытых источников и ранее опубликованным данным самого «росстата» - указывают расследователи.

Они подчеркивают, что среди подтвержденных 490 тысяч погибших военнослужащих (мужчин в возрасте 18–64 лет с гражданством рф или без указанного гражданства) в 425 тысячах записей причиной смерти указаны боевые действия. Еще около 45 тысяч человек из этого перечня признаны умершими по решению суда, то есть те, кто считался без вести пропавшими.

При этом около 20 тысяч смертей отобрали по косвенным признакам, в частности по характерным боевым формулировкам вроде «осколочное ранение» или «обугливание тела».

В список также попали военнослужащие, умершие от болезней или несчастных случаев в зоне боевых действий. Гражданских жертв обстрелов из выборки исключили.

Напомним

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