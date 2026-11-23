Евгений Хмара. Фото: Минобороны

россия производит одну баллистическую ракету каждые пять часов и работает над тем, чтобы ускорить этот темп. Об этом заявил в понедельник министр обороны Украины Евгений Хмара, передает УНН со ссылкой на Business Insider.

Детали

россия усиливает удары баллистическими и крылатыми ракетами, сообщил Хмара во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине. Он добавил, что в прошлом месяце москва выпустила по Украине 153 баллистические ракеты.

В эти выходные россия осуществила массированный обстрел Украины, применив около 110 ракет — среди которых более двух десятков баллистических, — а также более 400 беспилотников.

"Каждые пять часов, — отметил министр обороны, — враг производит одну баллистическую ракету и продолжает наращивать темпы производства. Главными целями россии являются гражданское население и гражданская инфраструктура".

Он добавил, что россия "методично" уничтожает энергетический сектор Украины — тактика, на которую Киев указывает каждую зиму на протяжении многих лет.

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Ранее в этом месяце Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало новые данные о запасах российских ракет и производственных мощностях рф. Согласно им, по состоянию на октябрь в распоряжении москвы было до 700 баллистических и тысячи крылатых ракет.

В ГУР отметили, что россия способна производить до 110 баллистических ракет в месяц (примерно одну каждые шесть с половиной часов). Среди них — ракеты 9М723 (для комплексов "Искандер-М") и ракеты типа 48Н6 (используются в комплексах С-400); последние составляют более половины российских запасов.

По словам Хмары, Украина не только пытается сбивать приближающиеся баллистические ракеты, но и наносит удары по российским пусковым установкам. Он сообщил, что в течение последних месяцев Киев поразил 16 комплексов "Искандер" и С-400.

"Мы также будем работать над тем, чтобы уменьшить способность россии производить оружие, — отметил Хмара (согласно переводу его выступления на ассамблее НАТО). — Именно поэтому оборонно-промышленные объекты врага являются одними из наших целей".

Баллистические ракеты трудно перехватить — в частности, из-за их высокой скорости на конечном участке траектории, — и в этом году Украине было сложно им противодействовать.

Украинские должностные лица неоднократно обращались к своим иностранным коллегам с просьбой предоставить больше ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, чтобы пополнить исчерпанные запасы. В частности, Киев просил у западных партнеров дополнительные ракеты-перехватчики для комплексов Patriot PAC-3 американского производства, которые считаются наиболее эффективным средством для сбития российских баллистических ракет.

По словам Хмары, противовоздушная оборона — а именно противоракетная оборона — остается для Украины главным приоритетом. Киев предложил партнерам схему, по которой они предоставляют ракеты-перехватчики из своих имеющихся запасов, а взамен получают новые ракеты из будущих партий, которые будут поставляться в рамках уже подписанных Украиной контрактов.

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