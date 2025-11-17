$42.040.02
ГУР обнародовал новые данные об иностранном оборудовании, которое рф применяет в производстве оружия

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Украинская разведка обнародовала данные OSINT-хакатона об иностранном оборудовании в производстве оружия рф, которое уже используется для санкционных инициатив. Выявлено оборудование из Японии, Китая и Тайваня на российских предприятиях, производящих ракеты и авиабомбы.

ГУР обнародовал новые данные об иностранном оборудовании, которое рф применяет в производстве оружия

Украинская разведка обнародовала новые данные об иностранном оборудовании в российском производстве оружия, собранные участниками OSINT-хакатона. Эта информация уже используется для формирования санкционных инициатив и ограничения производственных мощностей военно-промышленного комплекса рф. Об этом сообщила пресс-служба ГУР, пишет УНН.

Подробности

В частности, команды и самостоятельные украинские и иностранные расследователи к годовщине создания портала War&Sanctions собрали следующие данные:

  • идентифицировали обрабатывающие центры Okuma (Япония) и Hision (Китай) на линии производства универсальных модулей планирования и коррекции для авиабомб российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение";
    • обнаружили, что российский Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" производит стабилизаторы для минометных выстрелов на вертикальном обрабатывающем центре Performa тайваньского производителя AKIRA SEIKI;
      • установили компании из рф, которые уже после начала полномасштабного вторжения в Украину поставили "Воткинскому заводу" (производит ракеты "Искандер" и "Орешник"), китайские станки KEDE и WMT, тайваньские фрезерные обрабатывающие центры ECOM VL-12i.

        В ГУР отметили, что портал War&Sanctions за полтора года работы стал глобальным инструментом документирования и давления на Россию. Сервисом уже воспользовались более миллиона посетителей со всего мира — от правительственных структур и финансовых учреждений до крупных корпораций и неправительственного сектора. Материалы портала регулярно цитируются международными медиа.

        ГУР: москва планирует "импортировать" 12 тысяч "сборщиков шахедов" из КНДР14.11.25, 10:46 • 3729 просмотров

        Ольга Розгон

