ГУР обнародовал новые данные об иностранном оборудовании, которое рф применяет в производстве оружия

Украинская разведка обнародовала новые данные об иностранном оборудовании в российском производстве оружия, собранные участниками OSINT-хакатона. Эта информация уже используется для формирования санкционных инициатив и ограничения производственных мощностей военно-промышленного комплекса рф. Об этом сообщила пресс-служба ГУР, пишет УНН.

Подробности

В частности, команды и самостоятельные украинские и иностранные расследователи к годовщине создания портала War&Sanctions собрали следующие данные:

идентифицировали обрабатывающие центры Okuma (Япония) и Hision (Китай) на линии производства универсальных модулей планирования и коррекции для авиабомб российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение";

обнаружили, что российский Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" производит стабилизаторы для минометных выстрелов на вертикальном обрабатывающем центре Performa тайваньского производителя AKIRA SEIKI;

установили компании из рф, которые уже после начала полномасштабного вторжения в Украину поставили "Воткинскому заводу" (производит ракеты "Искандер" и "Орешник"), китайские станки KEDE и WMT, тайваньские фрезерные обрабатывающие центры ECOM VL-12i.

В ГУР отметили, что портал War&Sanctions за полтора года работы стал глобальным инструментом документирования и давления на Россию. Сервисом уже воспользовались более миллиона посетителей со всего мира — от правительственных структур и финансовых учреждений до крупных корпораций и неправительственного сектора. Материалы портала регулярно цитируются международными медиа.

