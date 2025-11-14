ГУР: москва планирует "импортировать" 12 тысяч "сборщиков шахедов" из КНДР
Киев • УНН
ГУР МО Украины сообщило, что Россия планирует привлечь 12 тысяч работников из КНДР до конца 2025 года для работы на предприятиях в Татарстане. Эти рабочие будут задействованы в производстве дронов типа "Shahed/Герань", которыми РФ атакует гражданскую инфраструктуру Украины.
москва планирует "импортировать" 12 тысяч "сборщиков шахедов" из КНДР - "не хватает рук", сообщило в пятницу Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
Уже к концу 2025 года государство-агрессор рф планирует привлечь около 12 тысяч северокорейских работников к работе на предприятиях особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане
Именно в "Алабуге", отметили в разведке, производят дальнобойные дроны типа Shaded/Герань, которыми российская армия наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины.
"Для обсуждения деталей продажи рабочих рук, в конце октября в министерстве иностранных дел рф состоялась встреча местных чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, ответственной за поиск и подбор корейских работников", - сообщили в ГУР.
По данным разведки, "импортной рабочей силе московиты обещают платить примерно 2,5 доллара США в час работы, а смена для работников будет длиться не менее 12 часов".
"Такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины", - подчеркнули в ГУР.
