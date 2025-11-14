ГУР: москва планирует "импортировать" 12 тысяч "сборщиков шахедов" из КНДР

ГУР МО Украины сообщило, что Россия планирует привлечь 12 тысяч работников из КНДР до конца 2025 года для работы на предприятиях в Татарстане. Эти рабочие будут задействованы в производстве дронов типа "Shahed/Герань", которыми РФ атакует гражданскую инфраструктуру Украины.