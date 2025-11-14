$42.040.02
07:50
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
07:19
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto
07:18
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 250087 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 202847 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзивы
ГУР: москва планирует "импортировать" 12 тысяч "сборщиков шахедов" из КНДР

Киев

 806 просмотра

ГУР МО Украины сообщило, что Россия планирует привлечь 12 тысяч работников из КНДР до конца 2025 года для работы на предприятиях в Татарстане. Эти рабочие будут задействованы в производстве дронов типа "Shahed/Герань", которыми РФ атакует гражданскую инфраструктуру Украины.

ГУР: москва планирует "импортировать" 12 тысяч "сборщиков шахедов" из КНДР

москва планирует "импортировать" 12 тысяч "сборщиков шахедов" из КНДР - "не хватает рук", сообщило в пятницу Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Уже к концу 2025 года государство-агрессор рф планирует привлечь около 12 тысяч северокорейских работников к работе на предприятиях особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане

- говорится в сообщении ГУР.

Именно в "Алабуге", отметили в разведке, производят дальнобойные дроны типа Shaded/Герань, которыми российская армия наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины.

"Для обсуждения деталей продажи рабочих рук, в конце октября в министерстве иностранных дел рф состоялась встреча местных чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, ответственной за поиск и подбор корейских работников", - сообщили в ГУР.

По данным разведки, "импортной рабочей силе московиты обещают платить примерно 2,5 доллара США в час работы, а смена для работников будет длиться не менее 12 часов".

"Такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины", - подчеркнули в ГУР.

Юлия Шрамко

