ГУР: москва планує "імпортувати" 12 тисяч "збирачів шахедів" з КНДР
Київ • УНН
ГУР МО України повідомило, що Росія планує залучити 12 тисяч працівників з КНДР до кінця 2025 року для роботи на підприємствах в Татарстані. Ці робітники будуть задіяні у виробництві дронів типу "Shahed/Герань", якими РФ атакує цивільну інфраструктуру України.
москва планує "імпортувати" 12 тисяч "збирачів шахедів" з КНДР - "рук не вистачає", повідомило у п'ятницю Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.
Уже до кінця 2025 року держава-агресор рф планує залучити близько 12 тисяч північнокорейських працівників до роботи на підприємствах окремої економічної зони "алабуга" в Татарстані
Саме в "алабузі", зазначили у розвідці, виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/ґєрань, якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.
"Для обговорення деталей продажу робочих рук, наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ рф відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників", - повідомили у ГУР.
За даними розвідки, "імпортній робочій силі московити обіцяють платити приблизно 2,5 долари США за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин".
"Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України", - наголосили у ГУР.
