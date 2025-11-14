ГУР: москва планує "імпортувати" 12 тисяч "збирачів шахедів" з КНДР

ГУР МО України повідомило, що Росія планує залучити 12 тисяч працівників з КНДР до кінця 2025 року для роботи на підприємствах в Татарстані. Ці робітники будуть задіяні у виробництві дронів типу "Shahed/Герань", якими РФ атакує цивільну інфраструктуру України.