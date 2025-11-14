$42.060.03
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
09:52 • 30009 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
08:55 • 22088 перегляди
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
07:50 • 26670 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
07:18 • 52590 перегляди
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
13 листопада, 21:46 • 97806 перегляди
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
13 листопада, 18:55 • 131568 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
13 листопада, 16:42 • 128206 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
13 листопада, 14:40 • 266933 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 113853 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
ГУР: москва планує "імпортувати" 12 тисяч "збирачів шахедів" з КНДР

Київ • УНН

 • 2054 перегляди

ГУР МО України повідомило, що Росія планує залучити 12 тисяч працівників з КНДР до кінця 2025 року для роботи на підприємствах в Татарстані. Ці робітники будуть задіяні у виробництві дронів типу "Shahed/Герань", якими РФ атакує цивільну інфраструктуру України.

ГУР: москва планує "імпортувати" 12 тисяч "збирачів шахедів" з КНДР

москва планує "імпортувати" 12 тисяч "збирачів шахедів" з КНДР - "рук не вистачає", повідомило у п'ятницю Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.

Уже до кінця 2025 року держава-агресор рф планує залучити близько 12 тисяч північнокорейських працівників до роботи на підприємствах окремої економічної зони "алабуга" в Татарстані

- ідеться у повідомленні ГУР.

Саме в "алабузі", зазначили у розвідці, виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/ґєрань, якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.

"Для обговорення деталей продажу робочих рук, наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ рф відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників", - повідомили у ГУР.

За даними розвідки, "імпортній робочій силі московити обіцяють платити приблизно 2,5 долари США за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин".

"Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України", - наголосили у ГУР.

Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні22.08.25, 07:16 • 13592 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Війна в Україні
Україна