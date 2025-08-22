$41.380.02
21 серпня, 14:24 • 23436 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 27451 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 32691 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 19848 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 31637 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 70578 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 78388 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 80914 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 102735 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 234488 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів церемонію нагородження солдатів КНДР, які воювали на боці росії проти України, назвавши їх "героїчними". Він поклав квіти до меморіальної стіни загиблим та провів банкет для військових.

Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів церемонію нагородження солдатів КНДР, які воювали на боці росії на війні проти України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA, інформує УНН.

Деталі

Під час церемонія Кім назвав солдатів, які воювали за росію проти України, "героїчними".

У своїй промові Кім сказав: "Бойові дії закордонних оперативних сил... без жалю довели силу героїчної (північнокорейської) армії", і сказав, що "звільнення курська" довело "бойовий дух героїв"

- йдеться у повідомленні.

Кім Чен Ин також поклав квіти до меморіальної стіни солдатам, загиблим за кордоном. Крім того, відбувся концерт для військових, які повернулися з рф, а також банкет, на якому були присутні члени сімей загиблих.

Нагадаємо

Нещодавно начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів, що Північна Корея має намір відправити до рф близько 6 000 військовослужбовців і до 100 одиниць техніки, зокрема танки.

ГУР: “Чекаємо суттєве підвищення кількості громадян КНДР на території рф, це будуть добровольці, а не регулярні війська” 02.07.25, 00:08 • 6892 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Кім Чен Ин
Північна Корея
Україна