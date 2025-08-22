Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів церемонію нагородження солдатів КНДР, які воювали на боці росії проти України, назвавши їх "героїчними". Він поклав квіти до меморіальної стіни загиблим та провів банкет для військових.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів церемонію нагородження солдатів КНДР, які воювали на боці росії на війні проти України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA, інформує УНН.
Деталі
Під час церемонія Кім назвав солдатів, які воювали за росію проти України, "героїчними".
У своїй промові Кім сказав: "Бойові дії закордонних оперативних сил... без жалю довели силу героїчної (північнокорейської) армії", і сказав, що "звільнення курська" довело "бойовий дух героїв"
Кім Чен Ин також поклав квіти до меморіальної стіни солдатам, загиблим за кордоном. Крім того, відбувся концерт для військових, які повернулися з рф, а також банкет, на якому були присутні члени сімей загиблих.
Нагадаємо
Нещодавно начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів, що Північна Корея має намір відправити до рф близько 6 000 військовослужбовців і до 100 одиниць техніки, зокрема танки.
