У Києві прогримів вибух на тлі загрози балістики: що відомо
Київ • УНН
Вночі 27 грудня у Києві пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги через загрозу балістичного озброєння з Брянська. Міська влада підтвердила роботу протиповітряної оборони.
У ніч на 27 грудня сильний вибух пролунав у Києві після повідомлення про балістичну загрозу. Місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал мера української столиці Віталія Кличка.
Вибухи в столиці. Працюють сили ППО
Він закликав містян перебувати в укриттях.
Нагадаємо
Вночі 27 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська. Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісні цілі, що прямують на Київ.
В Україні зруйновано третину виборчих дільниць - Корнієнко26.12.25, 16:57 • 2602 перегляди