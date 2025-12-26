В Україні зруйновано третину виборчих дільниць - Корнієнко
Київ • УНН
В Україні зруйновано третину виборчих дільниць через війну, за словами першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка. Багато дільниць знаходяться на непідконтрольних територіях або постраждали від російських ударів.
Внаслідок війни в Україні зруйновано третину виборчих дільниць. Про це заявив заявив голова робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах воєнного стану та/або повоєнних виборів в Україні, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час засідання, передає УНН.
Деталі
Дуже багато наслідків війною нанесено виборчій інфраструктурі. У нас просто фізично зруйновано третину дільниць. Велика частина з них, на жаль, зараз на непідконтрольній території, але я б їх вважав зруйнованими теж, тому що ми не маємо доступу до них
Він зазначив, по прифронтових і неприфронтових територіях було дуже багато російських ракетних і шахедних ударів: по гуртожитках, лікарнях та інших закладах, де були розташовані дільниці під час виборів.
Нагадаємо
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання участі у виборах українців за кордоном та внутрішньо переміщених осіб є одними з найскладніших питань, а тому можуть розглянути можливість проведення виборів онлайн, а також розглянути можливість голосування у кілька днів.