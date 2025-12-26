В Україні зруйновано третину виборчих дільниць - Корнієнко

$41.930.22
13:36 • 6226 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 13734 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 26243 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 19096 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 16408 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 17365 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 19601 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 38625 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17234 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 35894 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 20682 перегляди
Народився у Житомирі і воював проти України: помер ексзаступник міністра оборони рф юрій садовенко26 грудня, 08:36 • 11025 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго26 грудня, 09:49 • 21659 перегляди
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей10:19 • 12690 перегляди
Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки ударуPhotoVideo11:33 • 12248 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 6766 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
11:18 • 26243 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 38625 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 35894 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 91839 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo14:56 • 1864 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках13:37 • 4792 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 20750 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 24793 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 28424 перегляди
В Україні зруйновано третину виборчих дільниць - Корнієнко

Київ • УНН

 • 142 перегляди

В Україні зруйновано третину виборчих дільниць через війну, за словами першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка. Багато дільниць знаходяться на непідконтрольних територіях або постраждали від російських ударів.

В Україні зруйновано третину виборчих дільниць - Корнієнко

Внаслідок війни в Україні зруйновано третину виборчих дільниць. Про це заявив заявив голова робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах воєнного стану та/або повоєнних виборів в Україні, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час засідання, передає УНН.

Деталі

Дуже багато наслідків війною нанесено виборчій інфраструктурі. У нас просто фізично зруйновано третину дільниць. Велика частина з них, на жаль, зараз на непідконтрольній території, але я б їх вважав зруйнованими теж, тому що ми не маємо доступу до них

- сказав Корнієнко.

Він зазначив, по прифронтових і неприфронтових територіях було дуже багато російських ракетних і шахедних ударів: по гуртожитках, лікарнях та інших закладах, де були розташовані дільниці під час виборів.

Нагадаємо

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання участі у виборах українців за кордоном та внутрішньо переміщених осіб є одними з найскладніших питань, а тому можуть розглянути можливість проведення виборів онлайн, а також розглянути можливість голосування у кілька днів.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Давид Арахамія
Слуга народу
Верховна Рада України
Україна