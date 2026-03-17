У лісі в Німеччині знайшли тіло 19-річної українки - ЗМІ

$44.080.0650.580.09
ukenru
16:45 • 9188 перегляди
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокруор КравченкоPhoto
Ексклюзив
15:05 • 18806 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
15:05 • 18420 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
14:51 • 16878 перегляди
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
Ексклюзив
17 березня, 13:37 • 16956 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
17 березня, 13:00 • 16860 перегляди
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
Ексклюзив
17 березня, 12:18 • 14371 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 27729 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:29 • 14801 перегляди
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Ексклюзив
17 березня, 10:34 • 13127 перегляди
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Туреччина готова гарантувати безпеку переговорів щодо України17 березня, 10:40 • 12197 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 36330 перегляди
Чоловік залишив передсмертне повідомлення - прокуратура розкрила деталі трагедії з вбивством дитини і самогубством під КиєвомPhoto17 березня, 11:35 • 14377 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto17 березня, 12:55 • 18697 перегляди
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto15:31 • 11421 перегляди
Публікації
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 27746 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 36840 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 45868 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 60992 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 53332 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Кір Стармер
Чарльз ІІІ
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Іран
Сполучені Штати Америки
Лондон
Реклама
УНН Lite
Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя" Video19:22 • 1300 перегляди
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto15:31 • 11755 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto17 березня, 12:55 • 19025 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 36845 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 29015 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian

У лісі в Німеччині знайшли тіло 19-річної українки - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1816 перегляди

У Мангеймі 17-річний сирієць до смерті побив українку гілкою в лісі. Поліція затримала підозрюваного, який раніше вже нападав на дівчину через ревнощі.

У лісі в місті Мангейм, що в Німеччині, знайшли мертвою 19-річну українку. Правоохоронці припускають, що її вбив її хлопець через ревнощі. Про це пише NIUS, передає УНН

Деталі

Як пише видання, минулої середи, близько 8:00, жінка у лісі Кеферталер виявила тіло молодої жінки. Жінка, яка знайшла тіло, сповістила поліцію, яка негайно оточила територію. 

Зазначається, що було створено спеціальну комісію з 60 офіцерів, а також згодом, менш ніж через дванадцять годин після виявлення тіла, слідчі заарештували 17-річного сирійця Мохаммеда. 

У Німеччині вбили далекобійника-українця через суперечку щодо путіна - ЗМІ11.11.24, 12:59 • 18406 переглядiв

За даними слідства, чоловік перебував у стосунках з 19-річною українкою понад рік і зустрівся з нею в центрі Мангейма у вівторок увечері. Звідти вони вирушили до лісу Кеферталер. Близько 00:30, за даними прокуратури, він нібито бив жінку руками та, ймовірно, гілкою в лісистій місцевості, доки вона не померла. 

Правоохоронці припускають, що причиною вбивства могли бути ревнощі хлопця. Раніше між ним та українкою вже були конфлікти. Так, за два тижні до вбивства хлопець притиснув дівчину обома руками до скляної стінки автобусної зупинки та вдарив кулаком в обличчя.

У Німеччині вбили 17-річного українця через національність12.02.24, 06:24 • 42230 переглядiв

Тоді проти нього вже подали заяву за фактом завдання тілесних ушкоджень. Водночас ознак сексуального насильства проти жертви слідчі не виявили.

Нагадаємо 

Інтерпол за запитом правоохоронців Індонезії виставив "червоні сповіщення" щодо п’ятьох підозрюваних у викраденні, вимаганні та вбивстві, які, ймовірно, причетні до вбивства українця Ігоря Комарова на Балі. 

Павло Башинський

