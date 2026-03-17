У лісі в Німеччині знайшли тіло 19-річної українки - ЗМІ
Київ • УНН
У Мангеймі 17-річний сирієць до смерті побив українку гілкою в лісі. Поліція затримала підозрюваного, який раніше вже нападав на дівчину через ревнощі.
У лісі в місті Мангейм, що в Німеччині, знайшли мертвою 19-річну українку. Правоохоронці припускають, що її вбив її хлопець через ревнощі. Про це пише NIUS, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, минулої середи, близько 8:00, жінка у лісі Кеферталер виявила тіло молодої жінки. Жінка, яка знайшла тіло, сповістила поліцію, яка негайно оточила територію.
Зазначається, що було створено спеціальну комісію з 60 офіцерів, а також згодом, менш ніж через дванадцять годин після виявлення тіла, слідчі заарештували 17-річного сирійця Мохаммеда.
У Німеччині вбили далекобійника-українця через суперечку щодо путіна - ЗМІ11.11.24, 12:59 • 18406 переглядiв
За даними слідства, чоловік перебував у стосунках з 19-річною українкою понад рік і зустрівся з нею в центрі Мангейма у вівторок увечері. Звідти вони вирушили до лісу Кеферталер. Близько 00:30, за даними прокуратури, він нібито бив жінку руками та, ймовірно, гілкою в лісистій місцевості, доки вона не померла.
Правоохоронці припускають, що причиною вбивства могли бути ревнощі хлопця. Раніше між ним та українкою вже були конфлікти. Так, за два тижні до вбивства хлопець притиснув дівчину обома руками до скляної стінки автобусної зупинки та вдарив кулаком в обличчя.
У Німеччині вбили 17-річного українця через національність12.02.24, 06:24 • 42230 переглядiв
Тоді проти нього вже подали заяву за фактом завдання тілесних ушкоджень. Водночас ознак сексуального насильства проти жертви слідчі не виявили.
Нагадаємо
Інтерпол за запитом правоохоронців Індонезії виставив "червоні сповіщення" щодо п’ятьох підозрюваних у викраденні, вимаганні та вбивстві, які, ймовірно, причетні до вбивства українця Ігоря Комарова на Балі.