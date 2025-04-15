Суд Боснії і Герцеговини видав міжнародний ордер на арешт Мілорада Додіка та голови Народної скупщини Ненада Стевандича за посягання на територіальний устрій держави. Додік підтримує путіна та хоче відокремити анклав.
У Великій Британії виявили картину XVI століття "Мадонна з немовлям" Антоніо Соларіо, викрадену з музею в Італії понад 50 років тому. Адвокат пообіцяв повернути полотно місту Беллуно.
Родріго Дутерте затриманий в міжнародному аеропорту Маніли за ордером Міжнародного кримінального суду. Колишнього президента Філіппін звинувачують у злочинах проти людяності за його "війну з наркотиками".
Криптобіржа Bybit втратила $1,5 млрд через хакерську атаку під час переміщення Ethereum між гаманцями. За даними Arkham Intelligence, за зломом стоїть північнокорейська група Lazarus.
Народний депутат Ярослав Дубневич не перебуває у розшуку Інтерполу, попри оголошення його в міжнародний розшук українською владою. Європол також заперечив наявність даних щодо розшуку нардепа.
Власника I&U Group Сергія Тарасова оголошено в міжнародний розшук за підозрою у привласненні земель військових. Підозрюваний переховується за кордоном та найняв лобістів у США для захисту своєї репутації.
Генеральний секретаріат Інтерполу запровадив обмеження щодо запитів від росії після початку повномасштабного вторгнення. Всі запити з москви проходять ретельний скринінг на відповідність правилам організації.
Печерський суд переніс розгляд справи про взяття під варту Сергія Тарасова через заміну адвоката. Бізнесмена підозрюють у незаконному заволодінні 12 тис. га землі, виділеної учасникам АТО.
СБУ затримала на Львівщині учасника міжнародного наркосиндикату, який був у розшуку Інтерполу. Громадянин країни ЄС переховувався в Україні 6 років від кримінальної відповідальності за контрабанду наркотиків.
НАБУ направило до Інтерполу матеріали для оголошення нардепа Андрія Одарченка у міжнародний розшук. ВАКС заочно засудив його до 8 років ув'язнення за спробу підкупу керівництва Мінвідновлення.
У Рівному поліція встановила особу підлітка, який запустив феєрверк на вулиці Замкова. За хуліганство під час воєнного стану йому загрожує до 5 років обмеження волі.
Офіс Генпрокурора розслідує викрадення 10680 експонатів з Херсонського художнього музею під час окупації. Ідентифіковано 130 предметів у Криму, проводиться оцінка збитків та міжнародний розшук.
У Києві затримано учасника "ІДІЛ", який нелегально прибув в Україну і переховувався від Інтерполу. Зловмисник займався переправленням бойовиків у Сирію та намагався налагодити канал легалізації вихідців з країн з терористичним ризиком.
Прикордонники на пункті пропуску "Лужанка" виявили автомобіль Volkswagen 2005 року, викрадений у Чехії. Транспортний засіб, яким керувала громадянка України, було передано Національній поліції.
Правоохоронці викрили схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Організатори брали $10 000 за людину, переправивши близько 40 осіб через Закарпаття до Румунії.
Правоохоронці України та Чехії припинили діяльність міжнародної злочинної організації, яка ошукала понад 100 громадян ЄС. Зловмисники видавали себе за працівників банку та використовували технологію підміни телефонних номерів.
Міністр закордонних справ Польщі заявив, що відкриття кордону з білоруссю залежить від звільнення журналіста Анджея Почобута. Польща також працює над вирішенням проблем з отриманням віз для білорусів.
Турецька поліція затримала громадянина РФ Євгена Серебрякова, підозрюваного в організації вибуху автомобіля в Москві. Підозрюваний в'їхав до Туреччини як турист і не значився в списках розшукуваних на момент в'їзду.