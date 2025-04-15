У Києві затримали учасника "ІДІЛ", який переховувався 7 років - СБУ

У Києві затримано учасника "ІДІЛ", який нелегально прибув в Україну і переховувався від Інтерполу. Зловмисник займався переправленням бойовиків у Сирію та намагався налагодити канал легалізації вихідців з країн з терористичним ризиком.