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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18423 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 130089 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125309 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124096 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127259 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190594 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76718 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163968 перегляди

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На лідера боснійських сербів Додіка видали міжнародний ордер на арешт

Суд Боснії і Герцеговини видав міжнародний ордер на арешт Мілорада Додіка та голови Народної скупщини Ненада Стевандича за посягання на територіальний устрій держави. Додік підтримує путіна та хоче відокремити анклав.

Новини Світу • 28 березня, 11:00 • 23351 перегляди

У Британії знайшли викрадену в Італії у 1973 році картину Антоніо Соларіо, але власниця не хоче з нею розлучатися

У Великій Британії виявили картину XVI століття "Мадонна з немовлям" Антоніо Соларіо, викрадену з музею в Італії понад 50 років тому. Адвокат пообіцяв повернути полотно місту Беллуно.

Культура • 12 березня, 04:24 • 133826 перегляди

Експрезидент Філіппін Дутерте арештований в аеропорту Маніли за справою МКС

Родріго Дутерте затриманий в міжнародному аеропорту Маніли за ордером Міжнародного кримінального суду. Колишнього президента Філіппін звинувачують у злочинах проти людяності за його "війну з наркотиками".

Новини Світу • 11 березня, 07:17 • 13342 перегляди

Хакери з КНДР викрали $1,5 млрд з дубайської криптобіржі під час переказу активів

Криптобіржа Bybit втратила $1,5 млрд через хакерську атаку під час переміщення Ethereum між гаманцями. За даними Arkham Intelligence, за зломом стоїть північнокорейська група Lazarus.

Новини Світу • 24 лютого, 16:22 • 25351 перегляди

Інтерпол не шукає нардепа Дубневича: документ

Народний депутат Ярослав Дубневич не перебуває у розшуку Інтерполу, попри оголошення його в міжнародний розшук українською владою. Європол також заперечив наявність даних щодо розшуку нардепа.

Політика • 20 лютого, 18:50 • 33480 перегляди
Ексклюзив

Агробізнесмена Сергія Тарасова, підозрюваного у привласнені землі військових, оголосили в міжнародний розшук – документ

Власника I&amp;U Group Сергія Тарасова оголошено в міжнародний розшук за підозрою у привласненні земель військових. Підозрюваний переховується за кордоном та найняв лобістів у США для захисту своєї репутації.

Кримінал та НП • 30 січня, 10:25 • 103257 перегляди

Інтерпол обмежив запити росії з початку повномасштабного вторгнення - Касап

Генеральний секретаріат Інтерполу запровадив обмеження щодо запитів від росії після початку повномасштабного вторгнення. Всі запити з москви проходять ретельний скринінг на відповідність правилам організації.

Війна • 29 січня, 15:40 • 25581 перегляди

Печерський суд знов переніс розгляд справи щодо взяття під варту агробарона Сергія Тарасова, якого підозрюють у заволодінні землею учасників АТО

Печерський суд переніс розгляд справи про взяття під варту Сергія Тарасова через заміну адвоката. Бізнесмена підозрюють у незаконному заволодінні 12 тис. га землі, виділеної учасникам АТО.

Кримінал та НП • 29 січня, 13:53 • 26523 перегляди

Інтерпол 6 років шукав міжнародного наркоторговця, а спіймали на Львівщині

СБУ затримала на Львівщині учасника міжнародного наркосиндикату, який був у розшуку Інтерполу. Громадянин країни ЄС переховувався в Україні 6 років від кримінальної відповідальності за контрабанду наркотиків.

Кримінал та НП • 6 грудня, 14:23 • 16214 перегляди

НАБУ передало в Інтерпол документи для розшуку нардепа-втікача Одарченка

НАБУ направило до Інтерполу матеріали для оголошення нардепа Андрія Одарченка у міжнародний розшук. ВАКС заочно засудив його до 8 років ув'язнення за спробу підкупу керівництва Мінвідновлення.

Політика • 14 листопада, 17:25 • 26930 перегляди

17-річний рівнянин запустив салют під час воєнного стану: що йому загрожує

У Рівному поліція встановила особу підлітка, який запустив феєрверк на вулиці Замкова. За хуліганство під час воєнного стану йому загрожує до 5 років обмеження волі.

Суспільство • 30 жовтня, 17:07 • 20733 перегляди
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В Офісі Генпрокурора розповіли про ідентифікацію, оцінку та розшук предметів мистецтва, викрадених окупантами з Херсонського обласного художнього музею

Офіс Генпрокурора розслідує викрадення 10680 експонатів з Херсонського художнього музею під час окупації. Ідентифіковано 130 предметів у Криму, проводиться оцінка збитків та міжнародний розшук.

Війна • 16 жовтня, 13:33 • 115659 перегляди

У Києві затримали учасника "ІДІЛ", який переховувався 7 років - СБУ

У Києві затримано учасника "ІДІЛ", який нелегально прибув в Україну і переховувався від Інтерполу. Зловмисник займався переправленням бойовиків у Сирію та намагався налагодити канал легалізації вихідців з країн з терористичним ризиком.

Кримінал та НП • 11 жовтня, 12:23 • 10817 перегляди

На Закарпатті прикордонники виявили авто, яке розшукує Інтерпол

Прикордонники на пункті пропуску "Лужанка" виявили автомобіль Volkswagen 2005 року, викрадений у Чехії. Транспортний засіб, яким керувала громадянка України, було передано Національній поліції.

Суспільство • 7 жовтня, 01:09 • 103591 перегляди

Переправляли чоловіків з України до країн Євросоюзу: правоохоронці блокували міжнародний канал

Правоохоронці викрили схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Організатори брали $10 000 за людину, переправивши близько 40 осіб через Закарпаття до Румунії.

Суспільство • 4 жовтня, 20:20 • 18432 перегляди

Україна та Чехія викрили міжнародну схему шахраїв, які ошукали громадян ЄС на 56 млн грн

Правоохоронці України та Чехії припинили діяльність міжнародної злочинної організації, яка ошукала понад 100 громадян ЄС. Зловмисники видавали себе за працівників банку та використовували технологію підміни телефонних номерів.

Кримінал та НП • 30 вересня, 08:45 • 13996 перегляди

У Польщі назвали умову відкриття кордону з білоруссю

Міністр закордонних справ Польщі заявив, що відкриття кордону з білоруссю залежить від звільнення журналіста Анджея Почобута. Польща також працює над вирішенням проблем з отриманням віз для білорусів.

Новини Світу • 7 серпня, 08:16 • 17970 перегляди

Підрив офіцера ГРУ у Москві: в Туреччині затримали підозрюваного в теракті

Турецька поліція затримала громадянина РФ Євгена Серебрякова, підозрюваного в організації вибуху автомобіля в Москві. Підозрюваний в'їхав до Туреччини як турист і не значився в списках розшукуваних на момент в'їзду.

Новини Світу • 24 липня, 15:32 • 19952 перегляди