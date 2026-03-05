Затримання 91 українця у Польщі - стали відомі деталі
Київ • УНН
Посольство України в Польщі та польська поліція прокоментували затримання 91 громадянина України. Це сталося під час акції з перевірки законності перебування іноземців та розшуку осіб.
Посольство України у Республіці Польща, а також Офіційний комунікат польської поліції прокоментували затримання 91 громадянина України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку української дипмісії у Facebook та пресцентр Офіційного комунікату польської поліції.
Деталі
За даними польських правоохоронців, акція була спрямована насамперед на перевірку законності перебування іноземців на території Республіки Польща та затримання осіб, які перебували в розшуку.
Серед затриманих були не лише українці, а й білоруси, молдавани, росіяни і громадяни інших країн. Також було затримано 7 людей, що перебували в розшуку на підставі ордерів на арешт ЄС і Інтерполу.
Ця акція була проведена в рамках циклічних загальнонаціональних заходів служб, метою яких є посилення безпеки в нашій країні
Водночас українське посольство в Польщі наголошує: зобов'язання до повернення - це не негайна депортація.
Це початок адміністративного провадження, яке може тривати тижні або місяці. Особа має право на оскарження рішення та отримання правової допомоги
Посольство також опублікувало пам’ятку про права та обов'язки громадян України у Польщі у кризових ситуаціях.
Нагадаємо
5 березня стало відомо, що польські правоохоронці затримали 91 громадянина України під час дводенної операції з посилення міграційного контролю. Всього було виявлено 1944 особи та затримано 147 іноземців, розшукуваних правоохоронними органами.