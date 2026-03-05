$43.720.26
Затримання 91 українця у Польщі - стали відомі деталі

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Посольство України в Польщі та польська поліція прокоментували затримання 91 громадянина України. Це сталося під час акції з перевірки законності перебування іноземців та розшуку осіб.

Затримання 91 українця у Польщі - стали відомі деталі

Посольство України у Республіці Польща, а також Офіційний комунікат польської поліції прокоментували затримання 91 громадянина України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку української дипмісії у Facebook та пресцентр Офіційного комунікату польської поліції.

Деталі

За даними польських правоохоронців, акція була спрямована насамперед на перевірку законності перебування іноземців на території Республіки Польща та затримання осіб, які перебували в розшуку.

Серед затриманих були не лише українці, а й білоруси, молдавани, росіяни і громадяни інших країн. Також було затримано 7 людей, що перебували в розшуку на підставі ордерів на арешт ЄС і Інтерполу.

Ця акція була проведена в рамках циклічних загальнонаціональних заходів служб, метою яких є посилення безпеки в нашій країні

- заявили у польській поліції.

Водночас українське посольство в Польщі наголошує: зобов'язання до повернення - це не негайна депортація.

Це початок адміністративного провадження, яке може тривати тижні або місяці. Особа має право на оскарження рішення та отримання правової допомоги

- йдеться в повідомленні.

Посольство також опублікувало пам’ятку про права та обов'язки громадян України у Польщі у кризових ситуаціях.

Нагадаємо

5 березня стало відомо, що польські правоохоронці затримали 91 громадянина України під час дводенної операції з посилення міграційного контролю. Всього було виявлено 1944 особи та затримано 147 іноземців, розшукуваних правоохоронними органами.

Євген Устименко

