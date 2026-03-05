Польща провела масштабну операцію з посиленим міграційним контролем, затримала 91 українця
Київ • УНН
Польська поліція затримала 91 громадянина України під час дводенної операції з посилення міграційного контролю. Всього було виявлено 1944 особи та затримано 147 іноземців, розшукуваних правоохоронними органами.
Польща під час дводенної операції з посиленим міграційним контролем затримала 91 українця, повідомила польська поліція, пише УНН.
Під час операції правоохоронці виявили 1944 особи. Серед затриманих були не лише громадяни Польщі, а й 147 іноземців, яких розшукують польські правоохоронні органи та система правосуддя (91 – громадянин України, 14 – Грузії, 8 – білорусі, 3 – Молдови, 2 – росії та 29 – інших країн). Також правоохоронці затримали 7 осіб, яких розшукують за європейськими ордерами на арешт та червоними оголошеннями Інтерполу
Деталі
Як повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський, результатом спільної операції прикордонної служби та польської поліції стали майже 1800 перевірок та майже 140 арештів по всій Польщі.
"Співробітники перевіряли законність перебування іноземців у Польщі. Також було розпочато 130 проваджень щодо зобов'язання іноземців повернутися", - написав Кервінський у X.
Було затримано понад 140 осіб, із яких майже у 110 випадках розпочато процедури зобов’язання до повернення через нелегальне перебування, а у понад 20 випадках - через загрозу державній безпеці, повідомили PAP у прикордонній службі Польщі.
За інформацією PAP, у заходах 2 і 3 березня взяли участь понад 700 співробітників прикордонної служби з усіх підрозділів у Польщі. В операції також було задіяно загалом майже 26,5 тисячі поліцейських, вказали у польській поліції. Це четверта, але перша цього року загальнонаціональна акція, спрямована проти осіб, які переховуються від польських правоохоронних органів або правосуддя, вказала в середу поліція.