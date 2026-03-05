Польща провела масштабну операцію з посиленим міграційним контролем, затримала 91 українця

$43.720.26
Ексклюзив
08:05 • 3316 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 20311 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 49869 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 57873 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 64000 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 38668 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 36560 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 60031 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 82312 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 69718 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 36653 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 57895 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 64016 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 49117 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 48325 перегляди
Польща провела масштабну операцію з посиленим міграційним контролем, затримала 91 українця

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

Польська поліція затримала 91 громадянина України під час дводенної операції з посилення міграційного контролю. Всього було виявлено 1944 особи та затримано 147 іноземців, розшукуваних правоохоронними органами.

Польща провела масштабну операцію з посиленим міграційним контролем, затримала 91 українця

Польща під час дводенної операції з посиленим міграційним контролем затримала 91 українця, повідомила польська поліція, пише УНН.

Під час операції правоохоронці виявили 1944 особи. Серед затриманих були не лише громадяни Польщі, а й 147 іноземців, яких розшукують польські правоохоронні органи та система правосуддя (91 – громадянин України, 14 – Грузії, 8 – білорусі, 3 – Молдови, 2 – росії та 29 – інших країн). Також правоохоронці затримали 7 осіб, яких розшукують за європейськими ордерами на арешт та червоними оголошеннями Інтерполу

- повідомила польська поліція

Деталі

Як повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський, результатом спільної операції прикордонної служби та польської поліції стали майже 1800 перевірок та майже 140 арештів по всій Польщі.

"Співробітники перевіряли законність перебування іноземців у Польщі. Також було розпочато 130 проваджень щодо зобов'язання іноземців повернутися", - написав Кервінський у X.

Було затримано понад 140 осіб, із яких майже у 110 випадках розпочато процедури зобов’язання до повернення через нелегальне перебування, а у понад 20 випадках - через загрозу державній безпеці, повідомили PAP у прикордонній службі Польщі.

За інформацією PAP, у заходах 2 і 3 березня взяли участь понад 700 співробітників прикордонної служби з усіх підрозділів у Польщі. В операції також було задіяно загалом майже 26,5 тисячі поліцейських, вказали у польській поліції. Це четверта, але перша цього року загальнонаціональна акція, спрямована проти осіб, які переховуються від польських правоохоронних органів або правосуддя, вказала в середу поліція.

Юлія Шрамко

