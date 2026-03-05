США та Іран могли вести таємні перемовини за спиною Ізраїлю, Нетаньягу вимагає пояснення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ініціював терміновий запит до адміністрації Дональда Трампа після отримання розвідданих про можливі кулуарні контакти між Вашингтоном та Тегераном. Ізраїльський уряд висловив занепокоєння через ризик укладання угоди про припинення вогню за спиною союзника ще до досягнення всіх воєнних цілей ЦАХАЛу. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Хоча американська сторона офіційно заперечує ведення прямих переговорів з іранським режимом, ситуація виявила приховану напругу в координації дій між стратегічними партнерами на тлі бойових дій, що тривають у регіоні.

На початку тижня ізраїльські спецслужби отримали інформацію, яка вказувала на ймовірний обмін повідомленнями між представниками Трампа та іранськими офіційними особами щодо умов деескалації.

Сенат США провалив голосування щодо обмеження повноважень Трампа на ведення війни в Ірані

Під час телефонної розмови представники Білого дому запевнили Нетаньягу, що жодних сепаратних домовленостей не існує, а взаємодія з ізраїльським Моссадом залишається щоденною та максимально тісною.

Білий дім повідомив Нетаньягу, що адміністрація Трампа не розмовляла з іранцями за його спиною

Попри заперечення прямих контактів, американські чиновники підтвердили, що Тегеран протягом останніх днів намагався вийти на зв'язок з адміністрацією Трампа через треті країни. Повідомлення надходили через партнерів у регіоні Перської затоки, проте Вашингтон демонстративно ігнорує ці сигнали, називаючи їх спробою маніпуляції. Спеціальний посланник Стів Віткофф та Джаред Кушнер продовжують переконувати ізраїльську сторону в непохитності своєї позиції щодо іранського питання.

Ми поставилися до цих повідомлень як до нісенітниці