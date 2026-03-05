$43.450.22
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
19:36 • 16361 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
Ексклюзив
4 березня, 12:44
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками
3 березня, 15:45
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
США та Іран могли вести таємні перемовини за спиною Ізраїлю, Нетаньягу вимагає пояснення

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу запросив пояснення від адміністрації Трампа після розвідданих про можливі контакти США та Ірану. Ізраїль занепокоєний ризиком укладання угоди про припинення вогню без досягнення всіх воєнних цілей ЦАХАЛу.

США та Іран могли вести таємні перемовини за спиною Ізраїлю, Нетаньягу вимагає пояснення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ініціював терміновий запит до адміністрації Дональда Трампа після отримання розвідданих про можливі кулуарні контакти між Вашингтоном та Тегераном. Ізраїльський уряд висловив занепокоєння через ризик укладання угоди про припинення вогню за спиною союзника ще до досягнення всіх воєнних цілей ЦАХАЛу. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Хоча американська сторона офіційно заперечує ведення прямих переговорів з іранським режимом, ситуація виявила приховану напругу в координації дій між стратегічними партнерами на тлі бойових дій, що тривають у регіоні.

Підозри ізраїльської розвідки та реакція Вашингтона

На початку тижня ізраїльські спецслужби отримали інформацію, яка вказувала на ймовірний обмін повідомленнями між представниками Трампа та іранськими офіційними особами щодо умов деескалації.

Сенат США провалив голосування щодо обмеження повноважень Трампа на ведення війни в Ірані

Під час телефонної розмови представники Білого дому запевнили Нетаньягу, що жодних сепаратних домовленостей не існує, а взаємодія з ізраїльським Моссадом залишається щоденною та максимально тісною.

Білий дім повідомив Нетаньягу, що адміністрація Трампа не розмовляла з іранцями за його спиною

– заявило джерело, обізнане з деталями переговорів.

Іранські ініціативи через посередників у Перській затоці

Попри заперечення прямих контактів, американські чиновники підтвердили, що Тегеран протягом останніх днів намагався вийти на зв'язок з адміністрацією Трампа через треті країни. Повідомлення надходили через партнерів у регіоні Перської затоки, проте Вашингтон демонстративно ігнорує ці сигнали, називаючи їх спробою маніпуляції. Спеціальний посланник Стів Віткофф та Джаред Кушнер продовжують переконувати ізраїльську сторону в непохитності своєї позиції щодо іранського питання.

Ми поставилися до цих повідомлень як до нісенітниці

– прокоментував ситуацію американський чиновник у розмові з журналістами.

Оточення Трампа вимагає оголошення перемоги та припинення війни з Іраном

Степан Гафтко

