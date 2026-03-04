Іран завдає ударів по судах США та Британії, які перевозять вантажі для Ізраїлю - КВІР
Київ • УНН
Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив про удари по суднах США та Великої Британії, що прямують до Ізраїлю. За словами командира, Іран вже атакував понад 10 суден під час війни.
Командир іранського Корпусу вартових ісламської революції заявив, що Іран завдає ударів по суднах США та Великої Британії, які перевозять вантажі для Ізраїлю, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Неназваний командир ВМС Ірану виступив перед державними ЗМІ.
За словами командира, Іран завдаватиме ударів по судах США та Великої Британії, незалежно від їхнього прапора, які перевозять вантажі для Ізраїлю в Перській затоці.
Вони додали, що Іран вже завдав ударів більш ніж 10 судам і танкерам під час цієї війни.
