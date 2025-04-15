Сем Альтман

OpenAI подає до суду на Ілона Маска і заявляє про переслідування

OpenAI подала зустрічний позов проти Ілона Маска, звинувачуючи його в незаконних діях та спробах поглинання компанії за 97,4 мільярда доларів. Компанія заявляє про шкоду від дій Маска.