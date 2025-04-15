Сем Альтман

Джек Дорсі та Ілон Маск виступили за скасування законів про інтелектуальну власність, що викликало обурення серед митців, які
побоюються використання їхніх робіт для навчання ШІ.
OpenAI представила нове покоління мовних моделей GPT-4. 1 з покращеннями в кодуванні та розумінні контексту. Нові моделі дешевші та
замінять GPT-4.5 в API до липня 2025.
OpenAI подала зустрічний позов проти Ілона Маска, звинувачуючи його в незаконних діях та спробах поглинання компанії за 97,4 мільярда доларів. Компанія заявляє про шкоду від дій Маска.
Подкаст "Закрив Раунд" досяг середини п’ятого сезону, охопивши теми від інвестицій до технологій. Серед гостей були Михайло
Федоров та інші впливові особи.