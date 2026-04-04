В OpenAI зміни в керівництві двоє топменеджерів ідуть у відпустку через стан здоров'я, COO змінює посаду

Фіджі Сімо, генеральний директор OpenAI з розробки штучного інтелекту. Фото: Bloomberg

В OpenAI відбулися кадрові зміни в керівництві: операційний директор Бред Лайткеп переходить на нову роль, а директорка з маркетингу Кейт Руш і керівниця напряму AGI Фіджі Сімо тимчасово залишають роботу через стан здоров’я. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на внутрішній меморандум компанії, пише УНН.

Лайткеп надалі відповідатиме за спеціальні проєкти й напряму звітуватиме гендиректору Сем Альтман. Частину його попередніх обов’язків перебере директорка з доходів Деніз Дрессер.

Кейт Руш залишає посаду, щоб пройти лікування від раку, і планує повернутися пізніше з меншим колом обов’язків. Фіджі Сімо бере кількатижневу відпустку через хронічне нейроімунне захворювання, після чого також має повернутися до роботи.

Зміни відбуваються на тлі розширення компанії та підготовки до нового етапу розвитку. В OpenAI заявили: "У нас сильна команда керівництва, яка зосереджена на наших найважливіших пріоритетах", а також додали: "Ми маємо гарні можливості для продовження роботи з безперервністю та імпульсом".

