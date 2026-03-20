OpenAI планує "супердодаток" для робочого столу з ChatGPT

Київ • УНН

 • 2704 перегляди

OpenAI розробляє програму для робочого столу, що об'єднає ChatGPT, Codex та браузер Atlas. Проєкт очолить Фіджі Сімо разом із президентом компанії Грегом Брокманом.

OpenAI розробляє програму для робочого столу ПК, яка об'єднає чат-бота ChatGPT, інструмент для програмування та веб-браузер, щоб утримати користувачів в умовах жорсткої конкуренції з боку таких суперників, як Anthropic PBC, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Єдиний додаток об'єднає ChatGPT, Codex і ChatGPT Atlas, веб-браузер зі штучним інтелектом, випущений компанією минулого року, за словами джерела, знайомого з ситуацією. Неясно, коли програма буде запущена. Компанія продовжить пропонувати свій автономний додаток ChatGPT.

Фіджі Сімо, генеральний директор компанії з додатків, очолить роботу з об'єднання продуктів в один додаток і займеться його маркетингом, повідомило джерело. Президент OpenAI Грег Брокман працюватиме із Сімо над продуктом, додали вони. OpenAI відмовилася від коментарів.

Доповнення

OpenAI, Anthropic, Google (Alphabet Inc.) та інші розробники в останні роки представили низку ШІ-моделей, здатних вирішувати все більш складні завдання - від аналізу звітів про доходи компаній до написання коду та генерації разюче реалістичних зображень та відео.

Юлія Шрамко

Технології