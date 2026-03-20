OpenAI планує "супердодаток" для робочого столу з ChatGPT

OpenAI розробляє програму для робочого столу ПК, яка об'єднає чат-бота ChatGPT, інструмент для програмування та веб-браузер, щоб утримати користувачів в умовах жорсткої конкуренції з боку таких суперників, як Anthropic PBC, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Єдиний додаток об'єднає ChatGPT, Codex і ChatGPT Atlas, веб-браузер зі штучним інтелектом, випущений компанією минулого року, за словами джерела, знайомого з ситуацією. Неясно, коли програма буде запущена. Компанія продовжить пропонувати свій автономний додаток ChatGPT.

Фіджі Сімо, генеральний директор компанії з додатків, очолить роботу з об'єднання продуктів в один додаток і займеться його маркетингом, повідомило джерело. Президент OpenAI Грег Брокман працюватиме із Сімо над продуктом, додали вони. OpenAI відмовилася від коментарів.

Доповнення

OpenAI, Anthropic, Google (Alphabet Inc.) та інші розробники в останні роки представили низку ШІ-моделей, здатних вирішувати все більш складні завдання - від аналізу звітів про доходи компаній до написання коду та генерації разюче реалістичних зображень та відео.