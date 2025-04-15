Азербайджан

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24706 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 151707 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 133809 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136395 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 132703 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133191 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 195625 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77423 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164519 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116638 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 44202 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 56523 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 61113 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 51597 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 32834 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 13368 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 23432 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 51955 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 61438 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 151722 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 6636 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 12700 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 14649 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110333 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 111917 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Азербайджан

Новини по темi

"Важливо бачити на власні очі": Сибіга показав іноземним дипломатам наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.

Війна • 9 квітня, 12:47 • 9148 перегляди

Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов "золото" на Кубку Європи у Хорватії

Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов золоту медаль на Кубку Європи у Хорватії. Він переміг азербайджанця Каріма Аллахвердієва та інших суперників.

Спорт • 8 квітня, 08:41 • 10230 перегляди

Іран намагався вбити головного рабина Азербайджана - ЗМІ

Іранські сили завербували наркоторговця для вбивства рабина Шнеора Сегала в Азербайджані за 200 тис. доларів. Замах зірвано, злочинців заарештовано.

Новини Світу • 5 квітня, 16:27 • 17134 перегляди

Азербайджан закликає Вірменію досягти мирної угоди, але вимагає поступок

Президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Вірменію виконати вимоги щодо вилучення з конституції посилань на Карабах. Також вимагає розпуску групи ОБСЄ.

Новини Світу • 2 квітня, 13:17 • 13912 перегляди

Азербайджан заявив про обстріл їхніх позицій з боку Вірменії, Єреван заперечує

Міноборони Азербайджану повідомило про обстріл своїх позицій вірменськими силами біля населеного пункту Діг. Вірменія спростувала звинувачення, нагадавши про ініціативу спільного розслідування інцидентів.

Новини Світу • 16 березня, 11:44 • 19009 перегляди

Азербайджан і Вірменія завершили переговори щодо тексту мирної угоди

Азербайджан та Вірменія завершили переговори щодо тексту мирної угоди. Вірменія прийняла пропозиції Азербайджану щодо двох останніх пунктів угоди.

Новини Світу • 13 березня, 14:21 • 14056 перегляди

Український гімнаст виборов золото та бронзу на Кубку світу в Баку

22-річний Назар Чепурний здобув золоту медаль в опорному стрибку та бронзу у вільних вправах на Кубку світу з гімнастики в Баку. Це вже 11-та медаль спортсмена на етапах Кубка світу.

Спорт • 9 березня, 14:22 • 21287 перегляди

Етап Кубка світу зі спортивної гімнастики: Назар Чепурний здобув "бронзу"

Назар Чепурний виборов бронзову медаль у вільних вправах на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Баку. Українець отримав 13,633 бала за виступ, здобувши свою 10-ту медаль на етапах Кубка світу.

Спорт • 8 березня, 15:45 • 19932 перегляди

Кожен четвертий відвідувач Грузії у 2024 році виявився громадянином рф

У 2024 році Грузію відвідало понад 1,8 млн росіян, що становить 25% від усіх іноземних візитів. Більшість відвідувачів - чоловіки 31-45 років, при цьому різниця між в'їздами та виїздами росіян мінімальна.

Новини Світу • 20 лютого, 17:14 • 51126 перегляди

Катастрофа літака в Актау: остаточний звіт очікують до грудня 2025 року

Остаточний звіт про катастрофу літака AZAL в Актау буде готовий до грудня 2025 року. Попередній звіт виявив численні пошкодження прямокутної форми на різних частинах літака та сторонні предмети.

Новини Світу • 19 лютого, 09:16 • 95756 перегляди

Азербайджан припинив діяльність агентства "росспівробітництво" на своїй території

Азербайджан припинив діяльність представництва "росспівробітництва" через порушення законодавства та відсутність реєстрації.

Новини Світу • 6 лютого, 16:37 • 27171 перегляди

Азербайджан виділив $1 млн на гуманітарну допомогу Україні

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про виділення $1 млн для закупівлі електрообладнання для України. Кошти будуть спрямовані на придбання та доставку обладнання азербайджанського виробництва.

Новини Світу • 5 лютого, 20:36 • 26744 перегляди

Азербайджанський літак, який розбився в грудні, був збитий російською ракетою - ЗМІ

Літак AZAL, що розбився біля Актау, був збитий російською ракетою "Панцир-С". Азербайджанська сторона має фрагмент ракети, підтверджений міжнародною експертизою.

Новини Світу • 4 лютого, 19:55 • 27969 перегляди

росія планує замінити "Євробачення" власним конкурсом "Інтербачення" у 2025 році

путін підписав указ про проведення музичного конкурсу "Інтербачення" в москві у 2025 році. На проведення виділено 600 млн рублів, а участь планують взяти Китай, Білорусь та інші країни.

Новини Світу • 4 лютого, 16:30 • 24499 перегляди

Угорщина хоче зберегти всі ділові відносини з рф, але ЄС проти – Орбан

Прем'єр Угорщини заявив про намір зберегти всі ділові відносини з росією, незважаючи на протидію ЄС. Орбан стверджує, що російські енергоносії життєво важливі для економіки Угорщини.

Економіка • 3 лютого, 15:43 • 55748 перегляди

ЄС збирається продовжити санкції проти рф, Угорщина має відступити - Bloomberg

ЄС планує продовжити санкції проти росії, а Угорщина припинить свій опір цьому рішенню. В обмін на це ЄС надасть гарантії щодо енергетичної безпеки блоку.

Політика • 27 січня, 09:30 • 23641 перегляди

Орбан тримає ЄС у напрузі погрозами заблокувати продовження санкцій проти рф, але видніється угода - Politico

Угорщина готова відмовитись від блокування санкцій ЄС проти росії в обмін на заяву щодо енергетичної безпеки. Дипломати ЄС очікують досягнення компромісу на сьогоднішній зустрічі.

Політика • 27 січня, 08:24 • 29532 перегляди

Зеленський заявив про можливість транзиту азербайджанського газу до Європи через Україну

Зеленський обговорив з Алієвим можливість транзиту азербайджанського газу через українську ГТС до Європи. Україна готова швидко підписати контракти для постачання неросійського газу європейським країнам.

Економіка • 25 січня, 15:05 • 105895 перегляди

Міжнародні партнери готові інвестувати в Україну: Зеленський провів зустріч з європейськими лідерами в Давосі

Президент України провів зустріч з лідерами Бельгії та Франції на економічному форумі в Давосі. Обговорили інвестиції, підтримку економіки, розвиток аграрного сектору та енергетики.

Політика • 22 січня, 14:15 • 38654 перегляди

Зеленський у Давосі продовжує зустрічі зі світовими лідерами: обговорив з опонентом Шольца додаткову допомогу на €3 млрд

Президент України провів переговори з лідерами Ізраїлю, Азербайджану та кандидатом у канцлери ФРН. Обговорено питання оборонної підтримки, безпеки та двосторонньої співпраці.

Війна • 22 січня, 11:07 • 35301 перегляди

Смерть екс-чоловіка співачки Сєдокової: нові деталі про договірні матчі

Латвійський баскетболіст Яніс Тімма, який наклав на себе руки, міг бути причетний до організації договірних матчів. Його смерть могла бути пов'язана з конфліктом з азербайджанськими букмекерами.

Спорт • 18 січня, 15:24 • 62507 перегляди

Сербія продовжить отримувати газ з Азербайджану

Президент Сербії Вучич повідомив, що Азербайджан не припинятиме постачання газу до країни, попри форс-мажорні обставини. Раніше повідомлялося про втрату щоденного постачання 1,7 млн кубометрів газу.

Економіка • 12 січня, 20:57 • 75565 перегляди

Азербайджан через форс-мажор припинив постачати газ Сербії

Сербія втратила щоденне постачання 1,7 млн кубометрів газу з Азербайджану через форс-мажорні обставини. Президент Вучич повідомив, що терміни відновлення постачання наразі невідомі.

Економіка • 11 січня, 23:52 • 35878 перегляди

Azerbaijan Airlines призупиняє рейси до Казані "на невизначений термін"

Azerbaijan Airlines тимчасово припиняє польоти за маршрутом Баку-Казань-Баку через регулярне закриття повітряного простору. Пасажири можуть отримати повне відшкодування або перебронювати квитки без штрафів.

Новини Світу • 8 січня, 18:55 • 21869 перегляди

Президент Азербайджану назвав Вірменію "фашистською державою" та пригрозив її знищенням

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія є джерелом загрози для регіону та фашистською державою. Він наголосив, що фашизм має бути знищений або керівництвом Вірменії, або Азербайджаном.

Війна • 8 січня, 00:44 • 95319 перегляди

Бразилія передала Казахстану дані чорних скриньок з розбитого літака "Азербайджанських авіаліній"

Бразильські слідчі завершили вилучення даних з чорних скриньок літака "Азербайджанських авіаліній", що зазнав аварії в Казахстані. Азербайджан звинувачує росію у збитті літака ракетою ППО.

Новини Світу • 7 січня, 06:45 • 25249 перегляди

Президент Азербайджану вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака

Президент Азербайджану звинуватив рф у катастрофі літака "Азербайджанських авіаліній" біля Актау і зажадав, щоби винні були покарані.

Новини Світу • 6 січня, 13:21 • 22254 перегляди

Китайські авіакомпанії уникають польотів над рф після авіакатастрофи у Казахстані - ЗМІ

Деякі китайські авіаперевізники почали уникати польотів над південно-західною частиною рф після авіакатастрофи в Казахстані. Нові маршрути до Грузії та Угорщини тепер пролягають через Азербайджан та інші регіони росії.

Новини Світу • 2 січня, 21:27 • 26583 перегляди

росія обіцяє покарати винних у катастрофі азербайджанського Embraer - Генпрокуратура Азербайджану

Генпрокуратура Азербайджану повідомила про співпрацю з рф щодо розслідування авіакатастрофи літака Embraer 190. Слідчі з чотирьох країн проводять масштабне розслідування причин падіння.

Новини Світу • 30 грудня, 13:43 • 19824 перегляди

"Чорні скриньки " літака, що розбився у Казахстані, розшифровуватимуть у Бразилії

Казахстан вирішив відправити чорні скриньки пошкодженого над грозним літака Embraer до Бразилії для розшифровки. Рішення прийнято з урахуванням того, що Бразилія є країною-виробником повітряного судна.

Новини Світу • 29 грудня, 20:53 • 26525 перегляди