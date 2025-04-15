Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.
Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов золоту медаль на Кубку Європи у Хорватії. Він переміг азербайджанця Каріма Аллахвердієва та інших суперників.
Іранські сили завербували наркоторговця для вбивства рабина Шнеора Сегала в Азербайджані за 200 тис. доларів. Замах зірвано, злочинців заарештовано.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Вірменію виконати вимоги щодо вилучення з конституції посилань на Карабах. Також вимагає розпуску групи ОБСЄ.
Міноборони Азербайджану повідомило про обстріл своїх позицій вірменськими силами біля населеного пункту Діг. Вірменія спростувала звинувачення, нагадавши про ініціативу спільного розслідування інцидентів.
Азербайджан та Вірменія завершили переговори щодо тексту мирної угоди. Вірменія прийняла пропозиції Азербайджану щодо двох останніх пунктів угоди.
22-річний Назар Чепурний здобув золоту медаль в опорному стрибку та бронзу у вільних вправах на Кубку світу з гімнастики в Баку. Це вже 11-та медаль спортсмена на етапах Кубка світу.
Назар Чепурний виборов бронзову медаль у вільних вправах на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Баку. Українець отримав 13,633 бала за виступ, здобувши свою 10-ту медаль на етапах Кубка світу.
У 2024 році Грузію відвідало понад 1,8 млн росіян, що становить 25% від усіх іноземних візитів. Більшість відвідувачів - чоловіки 31-45 років, при цьому різниця між в'їздами та виїздами росіян мінімальна.
Остаточний звіт про катастрофу літака AZAL в Актау буде готовий до грудня 2025 року. Попередній звіт виявив численні пошкодження прямокутної форми на різних частинах літака та сторонні предмети.
Азербайджан припинив діяльність представництва "росспівробітництва" через порушення законодавства та відсутність реєстрації.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про виділення $1 млн для закупівлі електрообладнання для України. Кошти будуть спрямовані на придбання та доставку обладнання азербайджанського виробництва.
Літак AZAL, що розбився біля Актау, був збитий російською ракетою "Панцир-С". Азербайджанська сторона має фрагмент ракети, підтверджений міжнародною експертизою.
путін підписав указ про проведення музичного конкурсу "Інтербачення" в москві у 2025 році. На проведення виділено 600 млн рублів, а участь планують взяти Китай, Білорусь та інші країни.
Прем'єр Угорщини заявив про намір зберегти всі ділові відносини з росією, незважаючи на протидію ЄС. Орбан стверджує, що російські енергоносії життєво важливі для економіки Угорщини.
ЄС планує продовжити санкції проти росії, а Угорщина припинить свій опір цьому рішенню. В обмін на це ЄС надасть гарантії щодо енергетичної безпеки блоку.
Угорщина готова відмовитись від блокування санкцій ЄС проти росії в обмін на заяву щодо енергетичної безпеки. Дипломати ЄС очікують досягнення компромісу на сьогоднішній зустрічі.
Зеленський обговорив з Алієвим можливість транзиту азербайджанського газу через українську ГТС до Європи. Україна готова швидко підписати контракти для постачання неросійського газу європейським країнам.
Президент України провів зустріч з лідерами Бельгії та Франції на економічному форумі в Давосі. Обговорили інвестиції, підтримку економіки, розвиток аграрного сектору та енергетики.
Президент України провів переговори з лідерами Ізраїлю, Азербайджану та кандидатом у канцлери ФРН. Обговорено питання оборонної підтримки, безпеки та двосторонньої співпраці.
Латвійський баскетболіст Яніс Тімма, який наклав на себе руки, міг бути причетний до організації договірних матчів. Його смерть могла бути пов'язана з конфліктом з азербайджанськими букмекерами.
Президент Сербії Вучич повідомив, що Азербайджан не припинятиме постачання газу до країни, попри форс-мажорні обставини. Раніше повідомлялося про втрату щоденного постачання 1,7 млн кубометрів газу.
Сербія втратила щоденне постачання 1,7 млн кубометрів газу з Азербайджану через форс-мажорні обставини. Президент Вучич повідомив, що терміни відновлення постачання наразі невідомі.
Azerbaijan Airlines тимчасово припиняє польоти за маршрутом Баку-Казань-Баку через регулярне закриття повітряного простору. Пасажири можуть отримати повне відшкодування або перебронювати квитки без штрафів.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія є джерелом загрози для регіону та фашистською державою. Він наголосив, що фашизм має бути знищений або керівництвом Вірменії, або Азербайджаном.
Бразильські слідчі завершили вилучення даних з чорних скриньок літака "Азербайджанських авіаліній", що зазнав аварії в Казахстані. Азербайджан звинувачує росію у збитті літака ракетою ППО.
Президент Азербайджану звинуватив рф у катастрофі літака "Азербайджанських авіаліній" біля Актау і зажадав, щоби винні були покарані.
Деякі китайські авіаперевізники почали уникати польотів над південно-західною частиною рф після авіакатастрофи в Казахстані. Нові маршрути до Грузії та Угорщини тепер пролягають через Азербайджан та інші регіони росії.
Генпрокуратура Азербайджану повідомила про співпрацю з рф щодо розслідування авіакатастрофи літака Embraer 190. Слідчі з чотирьох країн проводять масштабне розслідування причин падіння.
Казахстан вирішив відправити чорні скриньки пошкодженого над грозним літака Embraer до Бразилії для розшифровки. Рішення прийнято з урахуванням того, що Бразилія є країною-виробником повітряного судна.