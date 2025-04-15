Китайські авіакомпанії уникають польотів над рф після авіакатастрофи у Казахстані - ЗМІ

Деякі китайські авіаперевізники почали уникати польотів над південно-західною частиною рф після авіакатастрофи в Казахстані. Нові маршрути до Грузії та Угорщини тепер пролягають через Азербайджан та інші регіони росії.