Дрони рф вдарили по турецькому судну з кукурудзою в Чорному морі: є загиблі і постраждалі

росіяни вдарили дронами по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. В результаті атаки є загиблі і поранений. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Як зазначив глава держави, на борту корабля були громадяни Азербайджану і Індії. Внаслідок російської атаки загинув капітан судна, 11 людей вдалось врятувати, одна людина отримала поранення. Доля ще однієї людини з’ясовується.

Зеленський додав, що Україна неодноразово пропонувала кроки щодо деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. І хоча навіть були пропозиції від інших країн, росія обрала терор і полювання на цивільні кораблі.

Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати - зазначив Зеленський.

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