Війна в Україні

21:15
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Андрій Пишний
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Білий дім
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Truth Social
Шахед-136
Війна в Україні

Військовий конфлікт між рф та Україною
Російсько-українська війна, також Росі́йська збро́йна агре́сія про́ти Украї́ни, також війна за Незалежність України — війна Росії проти України, спричинена прямим й опосередкованим застосуванням збройної сили РФ проти суверенітету і територіальної цілісності України, яка розпочалась згідно з юридичним визначенням 19 лютого або 20 лютого 2014 року.
Новини по темi
Впровадження цифрової гривні у 2027 році під питанням: в НБУ озвучили причину

Заступник голови НБУ Олексій Шабан заявив, що впровадження цифрової гривні у 2027 році є сумнівним через війну. Запуск е-гривні вимагає значних фінансових ресурсів, витрачати які під час війни неетично.

Економіка • 02:42
Українські військові ефектно знищили окупантів та ворожу техніку на Лиманському напрямкуVideo

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" ліквідувало ворожого солдата на мотоциклі та малу групу диверсантів на Лиманському напрямку. Також знищено вантажну "Буханку" окупантів.

Війна в Україні • 01:43
"Для росії жодних змін": Зеленський прокоментував удари росіян по Кривому Рогу

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удари росіян по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Він наголосив, що "безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване".

Війна в Україні • 23:35
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті

Міністерство закордонних справ Ірану викликало повіреного у справах Польщі Марціна Вільчека через показ главою МЗС Сікорським у парламенті Британії іранського безпілотника, що використовувався росією в Україні. Польська сторона наголосила на загрозі безпілотників для Польщі, Тегеран вважає демонстрацію порушенням дипломатичних норм.

Політика • 23:02
Трамп назвав склад делегації США для переговорів з росією щодо України

Президент США Дональд Трамп оголосив склад американської делегації на переговори з росією щодо війни в Україні, які заплановані на наступний тиждень. Він також заявив, що Третьої світової війни через Україну не буде.

Політика • 22:31
Окупанти на Луганщині проводять "уроки патріотизму" у дитячих таборах

На тимчасово окупованих територіях Луганщини в дитячих таборах проводять "уроки патріотизму", де дітям розповідають про "героїв росії". Лекторами виступають співробітники так званого "слідчого управління", зазначає Центр національного спротиву.

Суспільство • 22:02
Кривий Ріг під масованою атакою дронів: понад 10 вибухів та пожежі

Вночі 17 жовтня Кривий Ріг зазнав масованої атаки ворожих БпЛА, зафіксовано понад 10 вибухів. У місті виникли пожежі, працює ППО.

Війна в Україні • 21:34
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявив, що США не можуть передати Україні ракети Tomahawk, оскільки вони потрібні самій країні. Він також розповів, що обговорював це питання з російським диктатором володимиром путіним.

Політика • 21:15
146 бойових зіткнень за добу: ворог Генштаб розповів про найгарячіші напрямки на фронті

16 жовтня на фронті зафіксовано 146 бойових зіткнень, держава-терорист завдала 1 ракетного та 63 авіаційних ударів. Ворог застосував 37 ракет, 125 керованих бомб, 2372 дрони-камікадзе та здійснив 3301 обстріл.

Війна в Україні • 16 жовтня, 20:17
В Україні закликають накласти санкції на мультфільм "Маша і Ведмідь" через зв’язки з рф

В Україні можуть заборонити російський мультсеріал "Маша і Ведмідь", про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Суспільство • 16 жовтня, 19:58
У Боснії відпустили з-під варти найманця, який воював проти України та втратив ногу

Даріо Рістіча, громадянина Боснії та Герцеговини, підозрюваного у бойових діях на боці росії в Україні, звільнили з-під варти 15 жовтня. Він втратив ногу на полі бою та був заарештований 19 вересня в аеропорту Сараєво.

Кримінал та НП • 16 жовтня, 19:47
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo

Президент України Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічей з представниками оборонних та енергетичних компаній США, а також для переговорів з президентом Дональдом Трампом. Зеленський повідомив, що обговорюватиме додаткове постачання систем ППО та стійкість енергетики України.

Політика • 16 жовтня, 19:40
Український морський коридор перевіз 150 мільйонів тонн вантажів попри війну – МінрозвиткуPhoto

Український морський коридор перевіз понад 150 мільйонів тонн вантажів, включаючи 90 мільйонів тонн зерна до 55 країн. Понад 6 тисяч суден забезпечили експорт, а в портах облаштовують укриття та модернізують логістичні вузли.

Економіка • 16 жовтня, 19:18
У Запорізькій області загинув російський пропагандист Зуєв, ще один важко поранений - росЗМІ

У Запорізькій області ліквідували воєнкора пропагандистського видання "Ріа Новості" Івана Зуєва. Він загинув нібито внаслідок удару українського безпілотника під час виконання "журналістського завдання".

Війна в Україні • 16 жовтня, 19:10
“Томагавки" не змінять ситуацію на полі бою, але можуть зіпсувати стосунки Америки та рф - путін

російський лідер володимир путін ініціював розмову з Дональдом Трампом, заявивши, що "Томагавки" не змінять ситуацію на полі бою, але можуть зіпсувати відносини між США та рф. Трамп запропонував Будапешт як місце зустрічі для обговорення миру в Україні.

Політика • 16 жовтня, 18:58
Свириденко долучилася до зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G7: говорили про заморожені активи рфPhoto

Юлія Свириденко взяла участь у зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні, де обговорили використання заморожених російських активів. Вона наголосила на необхідності спрямування цих коштів на відновлення України та відшкодування збитків.

Економіка • 16 жовтня, 18:54
Університет Бонна обмежив доступ студентів із рф до частини курсів через санкції

Німецький університет Бонна обмежив доступ студентам з росії до окремих модулів магістерських програм "Кібербезпека" та "Комп’ютерні науки" через санкції. Ці студенти можуть продовжити навчання, обравши альтернативні модулі, та отримають індивідуальні консультації.

Новини Світу • 16 жовтня, 18:28
Трамп вважає зустріч путіна та Зеленського можливою - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США вважає зустріч путіна та Зеленського все ще можливою. Трамп прагне сприяти миру в Україні, а путін має намір зустрітися з ним.

Політика • 16 жовтня, 18:12
Шмигаль у Люксембурзі домовився про новий пакет зброї та використання заморожених активів рфVideo

Прем'єр України Шмигаль відвідав Люксембург, де провів переговори щодо військової допомоги, фінансової підтримки та посилення санкцій проти Росії. Домовлено про новий пакет військової допомоги, що включає тактичні машини, безпілотники та прилади нічного бачення.

Політика • 16 жовтня, 18:03
Чудова новина для миролюбних народів світу: Орбан заявив про готовність організувати зустріч Трампа і путіна

Віктор Орбан заявив про готовність Угорщини організувати зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна в Будапешті. Трамп анонсував зустріч для обговорення припинення війни між росією та Україною.

Політика • 16 жовтня, 17:51
Важливо не дати путіну знову тягнути час: у РНБО відреагували на майбутню зустріч лідерів США та рф у Будапешті

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував на майбутню зустріч лідерів США та рф. Він наголосив, що важливо не дати путіну знову тягнути час, оскільки той хоче далі бити по Україні.

Політика • 16 жовтня, 17:38
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті

Дональд Трамп заявив про заплановану зустріч з володимиром путіним у Будапешті для обговорення припинення війни між росією та Україною. Це відбудеться після телефонної розмови, яку Трамп назвав "дуже продуктивною".

Політика • 16 жовтня, 17:21
Неприпустимо висока цифра: кількість жертв серед цивільних у 2025 році зросла на понад 30%

Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні зросла на 31% за дев'ять місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. У вересні 2025 року загинуло 214 цивільних, 916 отримали поранення, причому 69% жертв припало на прифронтові райони.

Суспільство • 16 жовтня, 17:00
Узгодили ключові пріоритети і акценти перед зустріччю Зеленського і Трампа: українська делегація провела важливу розмову з КеллогомPhoto

Українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком зустрілася зі спецпосланцем Трампа Кітом Келлогом для узгодження пріоритетів перед зустріччю президентів України та США. Обговорювалися питання військової співпраці, санкцій проти рф та повернення депортованих дітей.

Політика • 16 жовтня, 16:56
Поточних санкцій замало, щоб зламати хребет російській економіці, Трамп готовий до дій: конгресмен на зустрічі із українською делегацією

Українська делегація зустрілася з конгресменом США Френчем Хіллом, який заявив, що поточних санкцій недостатньо для руйнування російської економіки. Він підтримав ідею позики Україні для закупівлі зброї із залученням заморожених російських активів.

Економіка • 16 жовтня, 16:39
Не рухалася, лише тремтіла: з-під завалів у Добропіллі, після атаки рф, рятувальники витягли собаку

Фахівці ДСНС Донецької області дістали собаку з-під купи цегли після авіаудару по приватному сектору Добропілля. Тварину передали власникам, які впізнали в ній свою улюбленицю.

Суспільство • 16 жовтня, 16:39
США готують більше "вогневої міці" для України – Подоляк

Михайло Подоляк заявив, що Америка змінює підхід до війни рф з Україною та посилює військову допомогу.

Війна в Україні • 16 жовтня, 16:16
Російський дрон атакував авто "Укрпошти" біля лінії фронту: поранено водія

Російський безпілотник завдав удару по пересувному відділенню "Укрпошти" поблизу села Широка Балка, поранивши водія Олександра. Його швидко евакуювали до лікарні, життю чоловіка нічого не загрожує.

Війна в Україні • 16 жовтня, 15:50
Інвестори звернулися до Порошенка через неетичну поведінку компанії Інвестиційний капітал УкраїнаPhoto

Група українських інвесторів звернулася до Петра Порошенка з проханням вплинути на ICU, яка блокує реструктуризацію облігацій E. M.I.S. Finance B.V. Інвестори стверджують, що дії ICU шкодять інтересам понад сотні українських родин.

Економіка • 16 жовтня, 15:43
Ексклюзив
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo

Харківський професійний клуб "Металіст 1925" запросив до своєї спортивної родини АМП ФК "Незламні", створивши команду "Металіст 1925 Незламні". Це злиття забезпечить інституційний фундамент для розвитку ампфутболу на Сході, включаючи повне екіпірування та фінансування.

Суспільство • 16 жовтня, 15:34