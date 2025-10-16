Війна в Україні

Не рухалася, лише тремтіла: з-під завалів у Добропіллі, після атаки рф, рятувальники витягли собаку

Фахівці ДСНС Донецької області дістали собаку з-під купи цегли після авіаудару по приватному сектору Добропілля. Тварину передали власникам, які впізнали в ній свою улюбленицю.