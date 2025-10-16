Війна в Україні

Заступник голови НБУ Олексій Шабан заявив, що впровадження цифрової гривні у 2027 році є сумнівним через війну. Запуск е-гривні вимагає значних фінансових ресурсів, витрачати які під час війни неетично.
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" ліквідувало ворожого солдата на мотоциклі та малу групу диверсантів на Лиманському напрямку. Також знищено вантажну "Буханку" окупантів.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував удари росіян по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Він наголосив, що "безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване".
Міністерство закордонних справ Ірану викликало повіреного у справах Польщі Марціна Вільчека через показ главою МЗС Сікорським у парламенті Британії іранського безпілотника, що використовувався росією в Україні. Польська сторона наголосила на загрозі безпілотників для Польщі, Тегеран вважає демонстрацію порушенням дипломатичних норм.
Президент США Дональд Трамп оголосив склад американської делегації на переговори з росією щодо війни в Україні, які заплановані на наступний тиждень. Він також заявив, що Третьої світової війни через Україну не буде.
На тимчасово окупованих територіях Луганщини в дитячих таборах проводять "уроки патріотизму", де дітям розповідають про "героїв росії". Лекторами виступають співробітники так званого "слідчого управління", зазначає Центр національного спротиву.
Вночі 17 жовтня Кривий Ріг зазнав масованої атаки ворожих БпЛА, зафіксовано понад 10 вибухів. У місті виникли пожежі, працює ППО.
Президент США Дональд Трамп заявив, що США не можуть передати Україні ракети Tomahawk, оскільки вони потрібні самій країні. Він також розповів, що обговорював це питання з російським диктатором володимиром путіним.
16 жовтня на фронті зафіксовано 146 бойових зіткнень, держава-терорист завдала 1 ракетного та 63 авіаційних ударів. Ворог застосував 37 ракет, 125 керованих бомб, 2372 дрони-камікадзе та здійснив 3301 обстріл.
В Україні можуть заборонити російський мультсеріал "Маша і Ведмідь", про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
Даріо Рістіча, громадянина Боснії та Герцеговини, підозрюваного у бойових діях на боці росії в Україні, звільнили з-під варти 15 жовтня. Він втратив ногу на полі бою та був заарештований 19 вересня в аеропорту Сараєво.
Президент України Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічей з представниками оборонних та енергетичних компаній США, а також для переговорів з президентом Дональдом Трампом. Зеленський повідомив, що обговорюватиме додаткове постачання систем ППО та стійкість енергетики України.
Український морський коридор перевіз понад 150 мільйонів тонн вантажів, включаючи 90 мільйонів тонн зерна до 55 країн. Понад 6 тисяч суден забезпечили експорт, а в портах облаштовують укриття та модернізують логістичні вузли.
У Запорізькій області ліквідували воєнкора пропагандистського видання "Ріа Новості" Івана Зуєва. Він загинув нібито внаслідок удару українського безпілотника під час виконання "журналістського завдання".
російський лідер володимир путін ініціював розмову з Дональдом Трампом, заявивши, що "Томагавки" не змінять ситуацію на полі бою, але можуть зіпсувати відносини між США та рф. Трамп запропонував Будапешт як місце зустрічі для обговорення миру в Україні.
Юлія Свириденко взяла участь у зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні, де обговорили використання заморожених російських активів. Вона наголосила на необхідності спрямування цих коштів на відновлення України та відшкодування збитків.
Німецький університет Бонна обмежив доступ студентам з росії до окремих модулів магістерських програм "Кібербезпека" та "Комп’ютерні науки" через санкції. Ці студенти можуть продовжити навчання, обравши альтернативні модулі, та отримають індивідуальні консультації.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США вважає зустріч путіна та Зеленського все ще можливою. Трамп прагне сприяти миру в Україні, а путін має намір зустрітися з ним.
Прем'єр України Шмигаль відвідав Люксембург, де провів переговори щодо військової допомоги, фінансової підтримки та посилення санкцій проти Росії. Домовлено про новий пакет військової допомоги, що включає тактичні машини, безпілотники та прилади нічного бачення.
Віктор Орбан заявив про готовність Угорщини організувати зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна в Будапешті. Трамп анонсував зустріч для обговорення припинення війни між росією та Україною.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував на майбутню зустріч лідерів США та рф. Він наголосив, що важливо не дати путіну знову тягнути час, оскільки той хоче далі бити по Україні.
Дональд Трамп заявив про заплановану зустріч з володимиром путіним у Будапешті для обговорення припинення війни між росією та Україною. Це відбудеться після телефонної розмови, яку Трамп назвав "дуже продуктивною".
Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні зросла на 31% за дев'ять місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. У вересні 2025 року загинуло 214 цивільних, 916 отримали поранення, причому 69% жертв припало на прифронтові райони.
Українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком зустрілася зі спецпосланцем Трампа Кітом Келлогом для узгодження пріоритетів перед зустріччю президентів України та США. Обговорювалися питання військової співпраці, санкцій проти рф та повернення депортованих дітей.
Українська делегація зустрілася з конгресменом США Френчем Хіллом, який заявив, що поточних санкцій недостатньо для руйнування російської економіки. Він підтримав ідею позики Україні для закупівлі зброї із залученням заморожених російських активів.
Фахівці ДСНС Донецької області дістали собаку з-під купи цегли після авіаудару по приватному сектору Добропілля. Тварину передали власникам, які впізнали в ній свою улюбленицю.
Михайло Подоляк заявив, що Америка змінює підхід до війни рф з Україною та посилює військову допомогу.
Російський безпілотник завдав удару по пересувному відділенню "Укрпошти" поблизу села Широка Балка, поранивши водія Олександра. Його швидко евакуювали до лікарні, життю чоловіка нічого не загрожує.
Група українських інвесторів звернулася до Петра Порошенка з проханням вплинути на ICU, яка блокує реструктуризацію облігацій E. M.I.S. Finance B.V. Інвестори стверджують, що дії ICU шкодять інтересам понад сотні українських родин.
Харківський професійний клуб "Металіст 1925" запросив до своєї спортивної родини АМП ФК "Незламні", створивши команду "Металіст 1925 Незламні". Це злиття забезпечить інституційний фундамент для розвитку ампфутболу на Сході, включаючи повне екіпірування та фінансування.