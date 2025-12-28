Безпілотники атакували російське місто сизрань: влучання по НПЗ та підстанціях - ЗМІ
Київ • УНН
Вночі 28 грудня дрони атакували російське місто сизрань, ймовірно, влучивши у нафтопереробний завод та підстанції. Місцеві жителі повідомляють про проблеми зі світлом та центральним теплопостачанням.
У ніч на неділю, 28 грудня, дрони атакували російське місто сизрань. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазаначається, що під удар безпілотників, імовірно, потрапили нафтопереробний завод та підстанції.
сизрань, ймовірно ще одне влучання вже по іншій підстанції, місцеві повідомляють що в деяких районах є проблеми з світлом
Також з’явилась інформація про проблеми з центральним теплопостачанням у сизрані. Чи пов’язано це безпосередньо з атакою - наразі невідомо.
Нагадаємо
сизранський НПЗ "роснефти" призупинив переробку нафти через пошкодження обладнання внаслідок атаки безпілотників 5 грудня.
російське місто сизрань атаковано БпЛА: ймовірно, горить нафтопереробний завод05.12.25, 05:07 • 4333 перегляди