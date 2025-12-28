Безпілотники атакували російське місто сизрань: влучання по НПЗ та підстанціях - ЗМІ

$41.930.00
49.430.00
ukenru
27 грудня, 20:03 • 11659 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 22059 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 21833 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 20326 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 19691 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 18490 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 39984 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 38354 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 102577 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 50616 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
5.5м/с
88%
735мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський: росія не зупиниться на Україні, попри будь-які договори27 грудня, 19:02 • 5054 перегляди
Україну накриє ожеледиця 28 грудня: оголошено I і II рівні небезпечностіPhoto27 грудня, 21:03 • 3312 перегляди
Рятувальники Сумщини ліквідували масштабну пожежу після повторного удару рфVideo27 грудня, 21:44 • 4824 перегляди
Ситуація в Києві після обстрілів 27 грудня: у місті розгорнули пересувні котельні, комунальники вийшли прибирати снігVideo27 грудня, 21:50 • 13083 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого03:48 • 4602 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 53977 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 102577 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 44686 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 74610 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 63366 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карні
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Польща
Реклама
УНН Lite
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США00:14 • 1786 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 19175 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 53989 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 21939 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 21282 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
YouTube
The Guardian
Соціальна мережа

Безпілотники атакували російське місто сизрань: влучання по НПЗ та підстанціях - ЗМІ

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Вночі 28 грудня дрони атакували російське місто сизрань, ймовірно, влучивши у нафтопереробний завод та підстанції. Місцеві жителі повідомляють про проблеми зі світлом та центральним теплопостачанням.

Безпілотники атакували російське місто сизрань: влучання по НПЗ та підстанціях - ЗМІ

У ніч на неділю, 28 грудня, дрони атакували російське місто сизрань. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазаначається, що під удар безпілотників, імовірно, потрапили нафтопереробний завод та підстанції.

сизрань, ймовірно ще одне влучання вже по іншій підстанції, місцеві повідомляють що в деяких районах є проблеми з світлом

- йдеться в одному з повідомлень.

Також з’явилась інформація про проблеми з центральним теплопостачанням у сизрані. Чи пов’язано це безпосередньо з атакою - наразі невідомо.

Нагадаємо

сизранський НПЗ "роснефти" призупинив переробку нафти через пошкодження обладнання внаслідок атаки безпілотників 5 грудня.

російське місто сизрань атаковано БпЛА: ймовірно, горить нафтопереробний завод05.12.25, 05:07 • 4333 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Електроенергія