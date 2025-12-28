Беспилотники атаковали российский город Сызрань: попадания по НПЗ и подстанциям - СМИ
Ночью 28 декабря дроны атаковали российский город Сызрань, вероятно, попав в нефтеперерабатывающий завод и подстанции. Местные жители сообщают о проблемах со светом и центральным теплоснабжением.
В ночь на воскресенье, 28 декабря, дроны атаковали российский город Сызрань. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Отмечается, что под удар беспилотников, вероятно, попали нефтеперерабатывающий завод и подстанции.
Сызрань, вероятно, еще одно попадание уже по другой подстанции, местные сообщают, что в некоторых районах есть проблемы со светом
Также появилась информация о проблемах с центральным теплоснабжением в Сызрани. Связано ли это непосредственно с атакой - пока неизвестно.
Сызранский НПЗ "Роснефти" приостановил переработку нефти из-за повреждения оборудования в результате атаки беспилотников 5 декабря.
