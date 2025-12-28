$41.930.00
27 декабря, 20:03 • 12996 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 25274 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 23678 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 21797 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 20741 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 18933 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 40394 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 38506 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 103923 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 50820 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Беспилотники атаковали российский город Сызрань: попадания по НПЗ и подстанциям - СМИ

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

Ночью 28 декабря дроны атаковали российский город Сызрань, вероятно, попав в нефтеперерабатывающий завод и подстанции. Местные жители сообщают о проблемах со светом и центральным теплоснабжением.

Беспилотники атаковали российский город Сызрань: попадания по НПЗ и подстанциям - СМИ

В ночь на воскресенье, 28 декабря, дроны атаковали российский город Сызрань. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Отмечается, что под удар беспилотников, вероятно, попали нефтеперерабатывающий завод и подстанции.

Сызрань, вероятно, еще одно попадание уже по другой подстанции, местные сообщают, что в некоторых районах есть проблемы со светом

- говорится в одном из сообщений.

Также появилась информация о проблемах с центральным теплоснабжением в Сызрани. Связано ли это непосредственно с атакой - пока неизвестно.

Напомним

Сызранский НПЗ "Роснефти" приостановил переработку нефти из-за повреждения оборудования в результате атаки беспилотников 5 декабря.

российский город Сызрань атакован БПЛА: вероятно, горит нефтеперерабатывающий завод05.12.25, 05:07 • 4333 просмотра

