14:09
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой Odrex
12:47
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства Портнова
25 февраля, 18:05
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Проект цифровой гривны в Украине отложен как минимум до завершения военного положения, сообщил глава НБУ Андрей Пышный. В то же время НБУ активно работает над урегулированием рынка виртуальных активов, а соответствующие законодательные решения могут быть вынесены на рассмотрение ВР в следующем году.

Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов

Проект цифровой гривны в Украине пока не будет запущен – его реализация отложена как минимум до завершения военного положения. В то же время Национальный банк уже активно работает над урегулированием рынка виртуальных активов. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный, передает УНН.

Детали

По словам главы Нацбанка, цифровая гривна как проект уже существует: она разработана и формально находится на стадии тестирования. Однако запуск в полноценное обращение в условиях войны считают нецелесообразным.

Отложили до момента принятия окончательных решений, я бы так сказал. До момента завершения военного положения. Завершится военное положение – в том числе посмотрим на результаты реализации этого проекта в Евросоюзе 

– сказал он.

Пока Украина сосредоточится на изучении опыта Европейского Союза, где продолжается работа над цифровым евро. Полученные результаты планируют учесть для определения дальнейших сроков и формата внедрения цифровой гривны.

Отдельно Пышный остановился на теме виртуальных активов, подчеркнув, что этот сегмент финансового рынка уже давно существует, но до сих пор не имеет четкой и полной регуляции.

Они уже в принципе существуют. Нам необходимо как можно быстрее обеспечить их легализацию и сделать, чтобы этот рынок не стал системным риском для финансовой стабильности. Был абсолютно легальным бизнесом, который формирует соответствующий фискальный поток. Перестал быть источником легализации доходов, полученных незаконным и противозаконным путем 

– отметил глава НБУ.

По его словам, соответствующая рабочая группа уже занимается наработкой законодательных решений. Ожидается, что в следующем году эти наработки могут быть вынесены на рассмотрение Верховной Рады.

Таким образом, в ближайшей перспективе фокус государства будет не на запуске цифровой гривны, а на создании понятных и безопасных правил для обращения виртуальных активов, которые не будут угрожать финансовой стабильности и монетарному суверенитету страны.

Напомним

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 25 февраля на уровне 43,24 гривны, что на 2 копейки меньше, чем днем ранее. Курс евро составляет 50,96 гривны.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитика