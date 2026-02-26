Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов

Проект цифровой гривны в Украине пока не будет запущен – его реализация отложена как минимум до завершения военного положения. В то же время Национальный банк уже активно работает над урегулированием рынка виртуальных активов. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный, передает УНН.

Детали

По словам главы Нацбанка, цифровая гривна как проект уже существует: она разработана и формально находится на стадии тестирования. Однако запуск в полноценное обращение в условиях войны считают нецелесообразным.

Отложили до момента принятия окончательных решений, я бы так сказал. До момента завершения военного положения. Завершится военное положение – в том числе посмотрим на результаты реализации этого проекта в Евросоюзе – сказал он.

Пока Украина сосредоточится на изучении опыта Европейского Союза, где продолжается работа над цифровым евро. Полученные результаты планируют учесть для определения дальнейших сроков и формата внедрения цифровой гривны.

Отдельно Пышный остановился на теме виртуальных активов, подчеркнув, что этот сегмент финансового рынка уже давно существует, но до сих пор не имеет четкой и полной регуляции.

Они уже в принципе существуют. Нам необходимо как можно быстрее обеспечить их легализацию и сделать, чтобы этот рынок не стал системным риском для финансовой стабильности. Был абсолютно легальным бизнесом, который формирует соответствующий фискальный поток. Перестал быть источником легализации доходов, полученных незаконным и противозаконным путем – отметил глава НБУ.

По его словам, соответствующая рабочая группа уже занимается наработкой законодательных решений. Ожидается, что в следующем году эти наработки могут быть вынесены на рассмотрение Верховной Рады.

Таким образом, в ближайшей перспективе фокус государства будет не на запуске цифровой гривны, а на создании понятных и безопасных правил для обращения виртуальных активов, которые не будут угрожать финансовой стабильности и монетарному суверенитету страны.

Напомним

