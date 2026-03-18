Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо

Правительство утвердило программу "Кешбэк на топливо", которая заработает с 20 марта. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

С 20 марта украинцы смогут получать частичную компенсацию расходов на топливо, приобретенное на АЗС, участвующих в программах - сообщила Свириденко.

"Кешбэк на топливо" будет действовать так:

▪️ 15% – на дизель;

▪️ 10% – на бензин;

▪️ 5% – на автогаз.

По словам Свириденко, это позволит сэкономить от 2 до 11 грн на каждом литре. Максимальная сумма кешбэка на топливо — до 1000 грн на человека в месяц. Программа будет работать до 1 мая в рамках "Национального кешбэка". Перечень АЗС будет на официальных ресурсах программы.

Если вы уже пользуетесь "Национальным кешбэком" — компенсация начисляется автоматически при оплате картой. Чтобы присоединиться, нужно открыть карту в банке-партнере и выбрать ее для расчета и выплат в Дії. Начисленные средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, продукты украинского производства, книги, почтовые услуги или поддержку наших защитников - добавила Свириденко.

По ее словам, это дополнительный инструмент поддержки в ответ на рост цен на топливо, который позволяет быстро помочь людям через уже работающий механизм.

