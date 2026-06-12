Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детстве

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская оказалась в центре скандала после интервью у Маши Ефросининой. Причиной стал ее рассказ о детских и жестоких выходках, связанных с животными. После волны критики шеф-повар записала видеообращение с извинениями, передает УНН

Детали

Во время разговора с Машей Ефросининой звездная шеф-повар вспомнила свое детство. В частности, она смеясь рассказала историю об издевательствах над котами.

Висела на заборах, и на деревьях там головой вниз. Бросала котов через крышу, бежала их и ловила, или петарды привязывала к кошачьим хвостам. Ну такой, сорванец был - рассказала Мартыновская во время интервью.

После публикации интервью этот отрывок начал активно распространяться в соцсети Threads. Пользователи оставили немало негативных комментариев относительно услышанного.

В публикациях Мартыновскую обвиняли в жестоком отношении к животным, а также критиковали реакцию Маши Ефросининой, которая тоже посмеялась над этой историей.

Впоследствии Ольга Мартыновская отреагировала на ситуацию. Она записала видеообращение в Instagram, в котором попросила прощения.

Друзья, хочу искренне извиниться перед вами за те неприятные ощущения, которые вам пришлось пережить во время просмотра моего интервью у Маши, а именно в том, что касается факта о моем озорном детстве. Хочу попросить прощения за гиперболизацию этой истории, реакции. Точно не хотела задеть ваши чувства. Извините, что так случилось, что вы это услышали и узнали обо мне. Извините, что я неконтролируемо вот так, рассказывая о себе - сказала это, то, что было. Не пропагандирую, не поддерживаю издевательства над животными, насилие над ними. Только защита и любовь должны быть по отношению к ним. Я очень прошу прощения, что задела ваши чувства. Такого больше не повторится - заявила шеф-повар.

О событии также высказалась и Маша Ефросинина, утверждая, что фрагмент из интервью, который возмутил людей, на данный момент уже вырезан.

Друзья, мы осознаем, что одна из фраз, прозвучавших в этом интервью, вызвала негативную реакцию. Ни я, ни Оля не поддерживаем жестокое обращение с животными и любые действия, которые могут причинить им боль или страдания. Фраза, которую вы слышали в первоначальной версии интервью, была неудачной гиперболой со стороны гостьи, а не реальной историей ее детства. Она была использована для эмоционального усиления мысли героини и не имела целью одобрение или нормализацию насилия в отношении животных. Мы убираем этот эпизод из интервью. Приносим извинения всем, кого это могло оскорбить или расстроить - заявила Маша Ефросинина.

Кроме того, телеведущая назвала этот инцидент грубой ошибкой.

Популяризация жестокости - это последовательность действий, и в этом нас нельзя обвинить, как бы ни хотелось. Данный случай - грубая ошибка. Через пару часов фрагмент был вырезан и извинения принесены. Мои.. - написала Маша Ефросинина.

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